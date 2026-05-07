पत्नी सोडून गेल्याच्या रागातून बापानेच चिमुरडीचा गळा आवळून केला खून; मुलगा थोडक्यात बचावला
आरोपीची पत्नी सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी घर सोडून गेली होती. त्यानंतर तो आपल्या दोन लहान मुलांसह राहत होता. पत्नीपासून दुरावलेली नाती, चिडचिड यामुळे आरोपी तणावाखाली होता.
Published : May 7, 2026 at 9:40 PM IST
पुणे - जुन्नर तालुक्यातून मानवतेला काळीमा फासणारी अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. पत्नी घर सोडून गेल्याच्या रागातून एका पित्याने स्वतःच्या साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप मुलीचा गळा आवळून निर्घृण खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याचवेळी पाच वर्षांच्या मुलालाही ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र सुदैवाने तो या भीषण घटनेतून बचावला. ही संतापजनक घटना आळेफाटा परिसरात घडली असून पोलिसांनी आरोपी पित्याला अटक केली आहे.
या प्रकरणी सागर सदाशिव शिंदे (रा. मोशी) असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीची पत्नी सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी घर सोडून गेली होती. त्यानंतर तो आपल्या दोन लहान मुलांसह राहत होता. कुटुंबातील तणाव, पत्नीपासून दुरावलेली नाती, तसंच मानसिक चिडचिड आणि अस्थिरता यामुळे आरोपी सतत तणावाखाली होता. याच तणावातून त्याने हे टोकाचं आणि अमानुष पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे.
घटनेच्या दिवशी आरोपीने आपल्या दोन्ही मुलांना फिरायला जाण्याचं सांगून घराबाहेर नेलं. मुलांना काहीच कल्पना नसताना त्यांना पुणे-नाशिक महामार्गालगत संतवाडी परिसरातील निर्जन जंगलात नेण्यात आलं. तिथे पोहोचल्यानंतर आरोपीने प्रथम आपला पाच वर्षांचा मुलगा आर्यनचा गळा दाबून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. मुलगा बेशुद्ध पडल्यावर तो मृत झाल्याचा समज करून आरोपीने त्याला जंगलातच टाकून दिलं. मात्र, आर्यन चमत्कारिकरीत्या वाचला आणि काही वेळाने शुद्धीवर आला.
यानंतर आरोपीने स्वतःची साडेतीन वर्षांची निष्पाप मुलगी हर्षदाचा गळा आवळून तिचा निर्घृण खून केला. या घटनेनंतर आरोपी तेथून पसार झाला. काही वेळाने जंगल परिसरात एक लहान मुलगा एकटाच आणि घाबरलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याने स्थानिकांना संशय आला. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मुलाला ताब्यात घेतलं आणि तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली.
तपासादरम्यान पोलिसांनी मुलाच्या सांगण्यावरून आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपी सागर शिंदे याला ताब्यात घेतलं. सुरुवातीला टाळाटाळ करणाऱ्या आरोपीने अखेर पोलिसांच्या चौकशीत गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने दाखवून दिलेल्या ठिकाणाहून पोलिसांनी चिमुरडी हर्षदाचा मृतदेह ताब्यात घेतला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणी आरोपीविरोधात खून आणि खुनाचा प्रयत्न यांसह विविध गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास आळेफाटा पोलीस करत असून, आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. या अमानुष घटनेमुळे समाजमन सुन्न झाले असून, कौटुंबिक वादातून अशा टोकाच्या घटना घडत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
