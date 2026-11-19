दुष्काळी 304 तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याला पहिले प्राधान्य सिमेंट रस्ते, नवीन सरकारी इमारतींची कामे तात्पुरती स्थगित
राखून ठेवलेला खर्च न झालेला निधी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. नियोजन विभागाने यासंदर्भात गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला.
Published : November 19, 2026 at 5:47 PM IST
मुंबई - पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागू नये, जनावरांना पाणी मिळावे आणि गावागावातील पाणीटंचाई दूर व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील 304 दुष्काळी तालुक्यांमध्ये आता पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी उद्याने, सुशोभीकरण, नवीन प्रशासकीय इमारती आणि सिमेंट रस्त्यांसारखी तातडीची नसलेली विकासकामे तात्पुरती थांबवणार आहेत. या कामांसाठी राखून ठेवलेला खर्च न झालेला निधी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. नियोजन विभागाने यासंदर्भात गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला.
पावसाचे लांबलेले खंड, भूजलपातळीत झालेली घट आणि धरणे तसेच इतर जलस्रोतांमधील कमी झालेला पाणीसाठा यामुळे अनेक भागांत पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. उन्हाळ्यात नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, तसेच पशुधनाचे हाल होऊ नयेत, यासाठी सरकारने विकासकामांपेक्षा पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य द्या. तसेच सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अनेक गावांमध्ये जलवाहिन्या टाकल्या आहेत; मात्र पंप, वीजजोडणी किंवा पाण्याच्या टाक्यांची कामे अपूर्ण असल्याने नागरिकांना पाणी मिळत नाही. अशी कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्या योजनांची दुरुस्ती, पाणीगळती रोखणे आणि रखडलेल्या योजना सुरू करण्यालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
रस्ते आणि सुशोभीकरणापेक्षा पाणी महत्त्वाचे - दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, सरकारी कार्यालयांच्या नवीन इमारती, सिमेंट रस्ते, गटारे आणि नवीन नाल्यांची कामे तात्पुरती थांबवण्यात येतील. विशेष म्हणजे, किरकोळ दुरुस्तीच्या नावाखाली नवीन बांधकामे करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, सुरू असलेल्या सर्वच कामांना सरसकट स्थगिती दिलेली नाही. संबंधित कामांची स्थिती, झालेला खर्च आणि करारातील अटी तपासून जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत.
कामांचा निधी पाण्यासाठी वळवणार - स्थगित किंवा पुढे ढकललेल्या कामांसाठी उपलब्ध असलेला आणि अद्याप खर्च न झालेला निधी पाणीटंचाई निवारणासाठी वापरला जाणार आहे. त्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत निधीचे पुनर्विनियोजन करण्याचे नियोजन विभागाने निर्देश दिले आहेत. पिण्याचे पाणी, जलस्रोतांची दुरुस्ती, पशुधनासाठी पाणी व चारा, जलसंधारण आणि लघुसिंचनाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी - शासन निर्णयानंतर सात दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर 15 दिवसांत तालुकानिहाय पाणीटंचाईचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. कोणत्या गावात किती पाण्याची गरज आहे, किती जलस्रोत उपलब्ध आहेत, किती गावे बाधित आहेत आणि त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, याची माहिती या आराखड्यात असेल. प्रत्येक महिन्याला कामांचा आणि खर्चाचा आढावा घेऊन त्याची माहिती सार्वजनिक करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी लागू राहणार आहे.