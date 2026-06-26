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'डीआरआय'ची आंध्र प्रदेशात कारवाई, अवैध वन्यजीव तस्करी टोळीचा केला पर्दाफाश

डीआरआयच्या युनिटने आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यात दुर्मिळ प्राण्यांच्या अवैध व्यापारातील एका बेकायदेशीर वन्यजीव तस्करी सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला.

DRI takes action in Andhra Pradesh
डीआरआयने वन्यजीवांची केली सुटका (DRI Official/ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 10:43 AM IST

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नागपूर - महसूल गुप्तचर संचालनालय नागपूर प्रादेशिक युनिटच्या (डीआरआय) मुंबई विभागीय युनिटने आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यात मलबार जायंट खार (Ratufa indica), इंडियन स्टार कासव (Geochelone elegans), रानकोंबडी आणि लहान भारतीय सिव्हेट (Viverricula indica) यांच्या अवैध व्यापारात गुंतलेल्या एका बेकायदेशीर वन्यजीव तस्करी सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला.

डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईदरम्यान श्रीकाकुलम शहरात एका संशयिताला पकडलं. यावेळी पिंजऱ्यात बंद असलेल्या चार मलबार जायंट खारी, एक इंडियन स्टार कासव आणि चौदा जंगली कोंबड्यांची सुटका केली. पुढील तपास कामासाठी डीआरआयचे पथक श्रीकाकुलमपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रायकुर्डी गावातील एका दुर्गम ठिकाणी पोहोचलं होतं. आव्हानात्मक परिसर, विजेचा अभाव आणि मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी नसतानाही अधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत कारवाई सुरू ठेवली. त्या ठिकाणाहून स्मॉल इंडियन सिव्हेटच्या दोन पिल्लांची यशस्वीपणे सुटका केली.

आरोपी श्रीकाकुलम वन विभागाकडे सुपूर्द - मलबार जायंट खार, स्मॉल इंडियन सिव्हेट व इंडियन स्टार कासव हे वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या अनुसूची अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत, ज्यामुळे त्यांची शिकार, ताबा, वाहतूक आणि व्यापार यावर बंदी घालून त्यांना सर्वोच्च संरक्षण प्रदान केले जाते. त्यानुसार, सापडलेले प्राणी वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या तरतुदींनुसार जप्त करण्यात आले. जप्तीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर, अटक केलेल्या व्यक्तीला आणि वाचवलेल्या प्राण्यांना पुढील आवश्यक कारवाईसाठी श्रीकाकुलम येथील वन विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले.

वाचवलेल्या वन्यजीव प्रजातींना अवैध तस्करांकडून वारंवार लक्ष्य केले जाते. असा अवैध व्यापार जैवविविधतेला आणि या संरक्षित प्रजातींच्या नैसर्गिक अधिवासातील अस्तित्वाला गंभीर धोका निर्माण करतो. अशा सिंडिकेटचा पर्दाफाश करण्याचे मोठे आव्हान डीआरआय, राज्य वन विभाग आणि इतर अंमलबजावणी संस्थांसमोर आहे.

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TAGGED:

ILLEGAL WILDLIFE SMUGGLING GANG
WILDLIFE SMUGGLING GANG BUSTS
डीआरआय आंध्र प्रदेश कारवाई
अवैध वन्यजीव तस्करी
DRI TAKES ACTION IN ANDHRA PRADESH

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