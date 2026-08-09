भारत-बांगलादेश सीमेवरून आणलेले तस्करीचे 3 कोटींचे सोने जप्त; रेल्वेतून प्रवाशाला अटक
भारत-बांगलादेश सीमेवरून तस्करी करून आणलेले 3 कोटींचे सोने जप्त करून डीआरआयनं रेल्वेतून प्रवाशाला अटक केली. हे सोने तब्बल 2 किलो 165 ग्रॅम वजनाचे आहे.
Published : August 9, 2026 at 7:46 AM IST
नागपूर-सोन्याचे दर दिवसेंदिवस वाढत असताना आता बांगलादेशमार्गे सोन्याची तस्करी होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवरून तस्करी करून आणलेले विदेशी बनावटीचे सोने रेल्वे मार्गानं पुढं पाठवलं जाणार असल्याची गुप्त माहिती महसूल गुप्तचर संचालनालयाला (डीआरआय) मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे नागपूर रेल्वे स्थानकावर कारवाई करत डीआरआय नागपूरच्या पथकानं एका प्रवाशाला ताब्यात घेतलं. त्याच्याकडून तब्बल 2 किलो 165 ग्रॅम वजनाचे विदेशी बनावटीचे तस्करीचे सोने जप्त करण्यात आलं आहे. जप्त करण्यात आलेल्या सोन्याची अंदाजे किंमत 3 कोटी 9 लाख रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं.
गुप्त माहितीनुसार, भारत-बांगलादेश सीमेच्या माध्यमातून विदेशी सोने भारतात तस्करी करून आणण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे सोने 12102 ज्ञानेश्वरी एक्स्प्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या एका व्यक्तीच्या माध्यमातून पुढील ठिकाणी पोहोचवले जाणार असल्याची माहिती डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली होती.
16 सोन्याचे बार जप्त:-माहितीची दखल घेत डीआरआय नागपूरच्या अधिकाऱ्यांनी नागपूर रेल्वे स्थानकावर सापळा रचला. संबंधित प्रवासी रेल्वे स्थानकावर आल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान त्याच्याकडं लपवून ठेवलेले विदेशी बनावटीचे सोने आढळून आले. अधिकाऱ्यांनी एकूण 16 सोन्याचे बार जप्त केले. हे सर्व बार तस्करीचे असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. सोन्याच्या बारवरील ओळख दर्शविणाऱ्या खुणा पुसण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच सोने 'defaced' करण्यात आलं होतं.
अशा पद्धतीने लपवले होते सोने:- जप्त करण्यात आलेले सोन्याचे बार अतिशय काळजीपूर्वक पॅक करण्यात आले होते. बारला तपकिरी रंगाच्या चिकट टेपनं घट्ट गुंडाळण्यात आलं. त्यानंतर ते पॅकेट जुन्या वर्तमानपत्रामध्ये गुंडाळण्यात आले होते. संशय येऊ नये आणि प्रवासादरम्यान सोने सहजपणे लपवता यावे, यासाठी ही पॅकिंग करण्यात आली होती
प्रवाशाची कबुली- महसूल गुप्तचर संचालनालयाचं अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रवाशाची चौकशी केली असता, त्यानं तस्करीचे सोने स्वीकारणे, लपवून ठेवणे आणि पुढील व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेऊन जाण्याच्या भूमिकेत असल्याचं मान्य केल्याची माहिती डीआरआयकडून (DRI) देण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेले सोने कस्टम्स अॅक्ट, 1962 मधील तरतुदींनुसार ताब्यात घेण्यात आलं आहे. संबंधित प्रवाशाला अटक करण्यात आली असून, या प्रकरणामागे आणखी कोण व्यक्ती किंवा तस्करीचे नेटवर्क कार्यरत आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
तस्करीच्या संपूर्ण नेटवर्कचा शोध:-जप्त सोने भारत- बांगलादेश सीमेवरून नेमके कोणत्या माध्यमातून भारतात आणण्यात आलं? त्यामागे कोणती तस्कर किंवा टोळी कार्यरत आहे? नागपूरपर्यंत सोने कोणाच्या माध्यमातून पोहोचले? तसेच पुढे हे सोने कोणाला देण्यात येणार होते? याचा तपास डीआरआय करत आहे. रेल्वे मार्गाचा वापर करून तस्करीचे सोने देशाच्या विविध भागात पोहोचवले जात असल्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून पडताळून पाहिली जात आहे. जप्त केलेल्या 16 सोन्याच्या बारचे एकूण वजन 2 किलो 165 ग्राम आहे. त्याची बाजारातील अंदाजे किंमत 3 कोटी 9 लाख रुपये आहे. या कारवाईमुळे विदेशी सोन्याच्या तस्करीविरोधात डीआरआयनं मोठी कारवाई केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या तस्करीच्या साखळीतील इतर व्यक्तींचा सहभाग समोर येतो का, याकडे आता तपास यंत्रणांचे लक्ष लागलं आहे.
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