ओडिशातून मध्यप्रदेशात जाणारा अडीच कोटीचा 522 किलो गांजा जप्त : डीआरआयची कारवाई
ओडिशा राज्यातून मध्यप्रदेशात जाणारा 522 किलो गांजा डीआरआय पथकानं जप्त केला. या गांजाची किंमत तब्बल अडीच कोटी रुपये आहे.
Published : January 12, 2026 at 1:29 PM IST
नागपूर : ओडिशातून मध्यप्रदेशकडे सुरू असलेली अमली पदार्थांची तस्करी महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) उघडकीस आणत तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. सावनेरजवळील भागीमहारी टोल प्लाझावर टाकलेल्या सापळ्यात डीआरआयने एका ट्रकमधून तब्बल ५२२ किलो गांजा जप्त केला. या गांजाची बाजारभावानुसार किंमत २ कोटी ६१ लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे तस्करीच्या मोठ्या नेटवर्कला जोरदार धक्का बसला आहे.
ओडिशातून छत्तीसगड व महाराष्ट्रमार्गे मध्यप्रदेशात गांजाची मोठी खेप पाठवली जात असल्याची गुप्त माहिती डीआरआयला मिळाली होती. त्यानुसार रविवारी पहाटे सुमारे ५ वाजता सावनेर परिसरात पथकाने राष्ट्रीय महामार्गावर सापळा रचला. भागीमहारी टोल प्लाझावर संशयित ट्रक (एमपी ०४ जीबी ३८५९) येताच तो थांबवून झडती घेण्यात आली.
कूलर-फॅनच्या आड लपवलेला गांजा : तपासादरम्यान ट्रकमध्ये कूलर, पंखे, ब्लँकेट आणि जॅकेट्स असा माल दिसत होता. मात्र, याच साहित्याच्या आड मोठ्या शिताफीने गांजा लपवण्यात आला होता. सखोल तपासणी केल्यानंतर ट्रकमध्ये 522 किलो गांजा आढळून आला. तत्काळ हा साठा जप्त करण्यात आला.
दोन आरोपी अटकेत, रिमांड मंजूर : डीआरआयने ट्रकचालक आणि त्याच्या साथीदाराला अटक केली. दोघांनाही न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता, दोन दिवसांचा पोलीस रिमांड मंजूर करण्यात आला आहे. आरोपींची नावं अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. ते दोघंही ओडिशाचे रहिवासी असून वय 35 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असल्याची माहिती आहे.
तस्करीचे नेटवर्क उघड होण्याची शक्यता : सूत्रांच्या माहितीनुसार, ओडिशातून मोठ्या प्रमाणावर गांजाची तस्करी विविध राज्यांत केली जाते. अटकेत असलेल्या आरोपींकडून चौकशीदरम्यान या आंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्कचे धागेदोरे उघड होण्याची दाट शक्यता आहे. डीआरआयचे पथक सध्या या प्रकरणात सखोल तपास करत असून आणखी आरोपींना अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच डीआरआयनं वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा घाडगे इथं शेकडो किलो एमडी जप्त केलं. त्या कारवाईत सुमारे 192 कोटी रुपयांचा अमली पदार्थ साठा उद्ध्वस्त करण्यात आला होता. त्यानंतर आता नागपूर जिल्ह्यात झालेल्या या कारवाईमुळे डीआरआयच्या धडक कारवायांची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.