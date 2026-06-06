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'डीआरआय'ची नागपूरात मोठी कारवाई, 2 कोटी 61 लाखांचा 522 किलो गांजा जप्त, दोघांना अटक

नागपूर डीआरआयने कारवाई करत तब्बल 522 किलो गांजा जप्त केला असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

DRI seizes 522 kg ganja in nagpur
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 8:51 AM IST

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नागपूर DRI seizes 522 kg ganja in Nagpur - महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) मुंबई विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक पथकाने एका आंतरराज्यीय गांजा तस्करी सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला. दोन कोटी 61 लाख रुपये किमतीचा 522 किलो गांजा जप्त केला आहे. गोपनीय माहितीवर आधारित कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्रात पुरवठा करणाऱ्या आंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. गांजा तस्करी करणाऱयांविरोधात डीआरआयने कडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळं गांजा पुरवठा नेटवर्कचे धाबे दणाणले आहेत.

ट्रकला अडवून डीआरआयची कारवाई - डीआरआय अधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्ह्यातील मौदाजवळील मथनी टोल प्लाझा येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वरून ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमेकडून महाराष्ट्राकडे जाणाऱ्या ट्रकला अडवले. त्यामध्ये गुप्त कप्प्यात 522 किलो पेक्षाही अधिक गांजा लपवण्यात आला होता.

गांजाच्या 247 पुड्या जप्त - डीआरआयच्या पथकाने ट्रकची झडती घेतली असता, चालकाच्या सीटमागील गुप्त कप्प्यात, ट्रकच्या कार्गो एरियाखाली असलेल्या कुलूपबंद टूलबॉक्समध्ये आणि चालकाच्या केबिनच्या वर लपवलेल्या खाकी रंगाच्या प्लास्टिक टेपने गुंडाळलेल्या गांजाच्या 247 पुड्या असलेल्या 8 पिशव्या जप्त करण्यात आल्या. जप्त केलेला गांजाची किंमत 2 कोटी 61 लाख रुपये इतकी आहे. शिवाय 8 लाख रुपये किमतीचे वाहन जप्त करण्यात आले असून, दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे.

पाच महिन्यात 1 हजार 250 किलोहून अधिक गांजा जप्त - या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन वेगवेगळ्या परंतु एकमेकांशी संबंधित कारवायांमध्ये डीआरआयच्या युनिटने 6 कोटी 25 रुपये किमतीचा 1 हजार 250 किलोहून अधिक गांजा जप्त केला होता आणि सूत्रधारासह चार जणांना अटक केली होती, अशी माहिती डीआरआयने दिली.

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DRI SEIZES 522 KG GANJA IN NAGPUR

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