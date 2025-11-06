डीआरआयचं 'ऑपरेशन व्हाईट कॉड्रॉन' यशस्वी, वलसाड ते तेलंगणा व्हाया मुंबई सुरू होता प्रवास
22 कोटींचं हे प्रतिबंधित ड्रग्ज तेलंगणात तयार होणाऱ्या ताडीत मिसळण्यासाठी पुरवलं जात होतं. तयार झालेला माल ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीलाही सापळा लावून अटक करण्यात आलीय.
मुंबई : डीआरआयनं 'ऑपरेशन व्हाईट कॉड्रॉन' अंतर्गत वलसाडमध्ये अल्प्राझोलम बनवणारा ड्रग्जचा छुपा कारखाना उद्ध्वस्त केलाय. या कारवाईमुळे आसपासच्या राज्यात चालणाऱ्या एका ड्रग्ज तस्करीच्या नेटवर्कला उद्ध्वस्त करत चार जणांना अटक करण्यात आलीय.
कशी झाली कारवाई? - या कारवाईत डीआरआयनं जवळपास 22 कोटी रुपयांचं ड्रग्ज करण्यात जप्त केलंय. नजीकच्या काळात डीआरआयनं सिंथेटिक ड्रग्ज उत्पादनाला दिलेला हा एक मोठा धक्का मानला जातोय. महसूल गुप्तचर संचालनालयानं गुजरातच्या वलसाडमध्ये गुजरात राज्य महामार्ग 701 जवळील एका लोकवस्ती भागात ही कारवाई केलीय. डीआरआयनं या कारवाईला 'ऑपरेशन व्हाईट कॉड्रॉन' हे सांकेतिक नाव दिलं होतं, ज्यात त्यांनी तब्बल 22 कोटी रुपयांचे अल्प्राझोलम हे प्रतिबंधित औषध जप्त करत चार जणांना अटक केलीय. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये या कारखान्याला पैसा पुरवणारे उत्पादक, कारखान्याचा मास्टरमाइंड तसेच या औषधाचा इच्छित प्राप्तकर्ता यांचा समावेश आहे.
'ऑपरेशन व्हाईट कॉड्रॉन'चं तेलंगणा कनेक्शन - डीआरआयच्या या कारवाईत अल्प्राझोलमच्या उत्पादनात आणि वित्त पुरवठ्यात थेट सहभागी असलेल्या दोन प्रमुख व्यक्तींना आणि उत्पादनात त्यांना मदत करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आलीय. तसेच तेलंगणाहून हे ड्रग्ज ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या चौथ्या आरोपीलाही सापळा रचून अटक करण्यात आलीय. प्राथमिक तपासात आढळून आलंय की, इथं तयार केलेलं अल्प्राझोलम हे तेलंगणात मिळणाऱ्या ताडीमध्ये मिसळण्यासाठी हा पुरवठा सुरू होता. आरोपींची अधिक चौकशी सुरू असून, या प्रकरणात आणखीन काही धागेदोर सापडतात का?, याचा तपास सुरू आहे.
