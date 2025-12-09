वर्ध्यातील ड्रग्ज फॅक्टरीचा पर्दाफाश, 192 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
वर्ध्यात असणाऱ्या ड्रग्ज फॅक्टरीचा महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयानं पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत तब्बल 192 कोटी रुपयांचं 128 किलो मेफेड्रॉन जप्त करण्यात आलं आहे.
Published : December 9, 2025 at 8:19 PM IST
वर्धा : वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे) या ठिकाणी सुरू असलेला ड्रग्ज कारखाना महसूल गुप्तचर संचालनालयानं उद्धवस्त केला. 'ऑपरेशन हिंटरलँड ब्रू' अंतर्गत महसूल गुप्तचर संचालनालयानं ही कारवाई केली. या कारवाईमध्ये 192 कोटी रुपये किंमतीचं 128 किलो मेफेड्रोन जप्त करण्यात आलं. या कारवाईत पोलिसांनी तिघांना अटक केली. या कारवाईदरम्यान, अधिकाऱ्यांनी मेफेड्रोनच्या बेकायदेशीर उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या भट्ट्या, भांडी आणि इतर उपकरणे जप्त केली आहेत.
गुप्त माहितीच्या आधारे केली कारवाई : विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी वर्ध्यापासून सुमारे 60 किमी अंतरावर असलेल्या करंजा (घाडगे) येथील एका दुर्गम भागात सुरू असलेल्या कारखान्यावर पाळत ठेवली होती. यानंतर कारखान्यावर छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांना मेफेड्रोन बनवण्यासाठी लागणाऱ्या भट्ट्या, भांडी आणि इतर उपकरणे मिळाली. तसंच जप्त केलेल्या साहित्यात तयार झालेलं उत्पादन आणि ते तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेलं रसायन दोन्ही समाविष्ट होते. स्थानिक रहिवाशांनी गावातील वातावरणात मिसळण्यासाठी आणि शोध टाळण्यासाठी जाणूनबुजून ही बेकायदेशीर फॅक्टरी लांब उभारली आणि चालवली.
Directorate of Revenue Intelligence (#DRI) busts illicit drugs factory in Wardha, Maharashtra under “Operation Hinterland Brew”; Seizes 128 kg of Mephedrone worth Rs 192 crore; Three arrested— PIB India (@PIB_India) December 9, 2025
During the operation, officers uncovered a fully functional synthetic drug processing… pic.twitter.com/LBRDbfL35o
कारवाईत तिघांना अटक : या कारवाईदरम्यान कारखाना चालवणाऱ्या तीन व्यक्तींना अटक करण्यात आली. यातील मुख्य सूत्रधार फायनान्सर आणि केमिस्ट म्हणून काम करत होता. त्याच्यासह दोन साथीदारांनाही अटक करण्यात आली. हे तिघेही मेफेड्रोन उत्पादन आणि वितरण नेटवर्कमध्ये सक्रियपणे सहभागी होते. त्यांच्यावर एनडीपीएस कायदा 1985 च्या संबंधित कलमांखाली गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. या कारवाईसह डीआरआयनं गुप्तचर यंत्रणेच्या मदतीनं यावर्षी आतापर्यंत पाच ड्रग्ज कारखाने उद्ध्वस्त केले आहेत.
