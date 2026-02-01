ETV Bharat / state

डीआरआयची मोठी कारवाई : तब्बल 'इतकं' किलो एमडी ड्रग्ज जप्त केल्यानं मोठी खळबळ

वर्धा ड्रग्ज प्रकरणाचे धागेदोरे अमरावतीपर्यंत पोहोचले आहेत. अमरावतीच्या गाडगेनगर परिसरात डीआरआयच्या पथकानं कारवाई करत 5 किलो एमडी ड्रग्ज जप्त केलं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

DRI Busts Narcotics Syndicate In Amravati
कारवाई करताना डीआरआयचे अधिकारी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 10:20 PM IST

अमरावती : अमली पदार्थाच्या तस्करी विरोधात महसूल गुप्तचर संचालनालय विभाग अर्थात डीआरआयनं रविवारी धडक कारवाई केली. या कारवाईत तब्बल पाच किलो मेफेड्रोन अर्थात एमडी जप्त करण्यात आलं. गाडगे नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका फ्लॅटवर अत्यंत गोपनीय पद्धतीनं ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात एक संशयित ताब्यात घेतला आहे. "अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांनी घटनास्थळी सुरक्षा व्यवस्था मागितली. त्यामुळे आम्ही घटनास्थळावर सुरक्षा पुरवली, पुढील कारवाई सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी दिली.

DRI Busts Narcotics Syndicate In Amravati
जीएसटी भवन (ETV Bharat Reporter)

कारंजा लाड प्रकरणाची धागेद्वारे : महिनाभरापूर्वी वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड इथं डीआरआयनं तब्बल 198 किलो एमडी जप्त केलं होतं. त्या मोठ्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर अमरावती शहरात असणाऱ्या एमडीच्या वितरण साखळीचा माग काढण्यात आला. त्यातून ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. डीआरआयच्या पथकानं ही कारवाई पूर्ण गोपनीयतेत पार पाडली. विशेष म्हणजे कारवाई पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक गाडगे नगर पोलिसांनाही याची माहिती देण्यात आली नव्हती. संबंधित फ्लॅटमधून उच्च दर्जाचं एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं, अशी माहितीही नाव न छापण्याच्या अटीवर सूत्रांनी दिली आहे.

जीएसटी भावनात कडेकोट सुरक्षा : नवसारी परिसरातील जीएसटी भवनाच्या परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. माध्यम प्रतिनिधी आणि नागरिकांसाठी या भागात प्रवेशासाठी बंदी घालण्यात आली. प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर गाडगे नगर पोलीस ठाण्यात अधिकृत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. दरम्यान "या कारवाई संदर्भात डीआरआय संचालकांनी माहिती दिली. त्यांनी घटनास्थळावर सुरक्षा व्यवस्था मागितली. त्यावर आम्ही चौकशी सुरू असणाऱ्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त दिला आहे. पुढील चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी मध्यम प्रतिनिधींना दिली. दरम्यान डीआरआयच्या नागपूर इथल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधींनी संपर्क केला असता, त्यांनी "अमरावतीच्या नवसारी परिसरात कारवाई सुरू आहे. छापेमारीत 5 किलो एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी सविस्तर माहिती उद्या देण्यात येईल, असं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे.

आंतरजिल्हा रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता : या कारवाईमुळे अमरावतीसह विदर्भात खळबळ उडाली आहे. तपास अधिक पुढं गेल्यास महाराष्ट्रभर कार्यरत असलेल्या आंतरजिल्हा ड्रग तस्करीच्या मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

