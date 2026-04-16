'कुरूलकर साक्षीदारांना धमकावू शकतो' निरीक्षण नोंदवित हायकोर्टानं फेटाळला जामीन अर्ज
कुुरूलकरवर लावण्यात आलेले आरोप फारच गंभीर असून त्याला जर जामीन दिला तर तो साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं आहे.
Published : April 16, 2026 at 9:07 AM IST
मुंबई : भारताच्या सुरक्षेशी संबंधित अतिसंवेदनशील माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याच्या हेरगिरीसारख्या गंभीर आरोपांखाली गेल्या तीन वर्षांपासून अटकेत असलेल्या डीआरडीओचा माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरूलकरचा जामीन अर्ज बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलाय. कुरूलकरवर लावण्यात आलेले आरोप हे फारच गंभीर आहेत. त्याला जर जामीन दिला तर तो साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो. तसेच कुरूलकरला जामीन देणं म्हणजे देशाच्या सरक्षेसोबत तडजोड केल्यासारखं होईल. हा यक्तिवाद मान्य करत हायकोर्टानं त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
हायकोर्टानं का फेटाळला जामीन - डॉ. कुरुलकरच्या याचिकेवरील निर्णय मार्च महिन्यातील सविस्तर सुनावणीनंतर हायकोर्टानं राखून ठेवला होता. राखून ठेवलेला हा निकाल बुधवारी जारी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं कुरूलकरची ही याचिका फेटाळून लावली. राज्य दहशतवादी पथकानं (एटीएस) कुरुलकरनं मे 2023 मध्ये अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. पण, तो अर्ज फेटाळण्यात आल्यानं त्यानं त्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. हा जामीन फेटाळताना कोर्टानं म्हटलंय की, डॉ. कुरुलकर हा डीआरडीओमध्ये एका महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत होता. यादरम्यान त्यानं एका पाकिस्तानी गुप्तहेराला राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एका रणगाड्याची गुप्त माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे. कुरुलकर सध्या सेवेतून जरी निवृत्त झाला असला तरी काही साक्षीदार हे त्याचे कनिष्ठ अधिकारी होते. त्यामुळे कुरुलकर हे त्यांना धमकावू शकतात. तसेच, त्याचा पाकिस्तानी गुप्तहेराशी संपर्क असल्यामुळे तो देशाबाहेर फरार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही", असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठानं कुरुलकरचा जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदवलंय.
राज्य सरकारचा दावा - आपल्यावर जी माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे, ती माहिती आधीपासूनच सार्वजनिकरित्या सर्वत्र उपलब्ध होती. परंतु, पोलिसांनी अतिशयोक्ती करत हा गुन्हा नोंदवून आपल्यावर कारवाई केल्याचा दावा कुरुलकरतर्फे कोर्टात करण्यात आला. याला विरोध करताना राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं होतं की, डॉ. कुरुलकरला एका विदेशी नंबरवरून हनीट्रॅप करण्यात आलं होत. तो नंबर इंग्लंडमधील होता, मात्र त्याचा वापर पाकिस्तानमधून केला जात होता. त्या नंबरवरून आलेली एपीके फाईल कुरुलकरनं डाऊनलोड केली. त्यानंतर दोन्हीकडून अनेकदा संभाषण झाल्याचं तपासात निष्पन्न झालेलं आहे. याशिवाय डॉ. कुरुलकरानं केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांच्या दौऱ्यातही देशाची संवेदनशील माहिती इतरांकडे उघड केल्याचं तापासांत निष्पन्न झालंय. या गोष्टी ग्राह्य धरत हायकोर्टानं इतक्या गंभीर प्रकरणातील आरोपीला जामीन देणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट करत ही याचिका फेटाळून लावली.