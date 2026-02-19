ETV Bharat / state

आईनं बाळाचं घेतलं शेवटचं चुंबन अन् मृतदेह केला डॉक्टरांच्या हवाली; जालन्यात प्री मॅच्युअर बाळाचं देहदान

जालन्यातील डॉ उदय दहीभाते आणि डॉ सोनली दहीभाते यांनी आपल्या प्री मॅच्युअर बाळाचं मृत्यू झाल्यानं देहदान करण्याचा निर्णय घेतला.

JALNA PREMATURE BABY BODY DONATION
जालन्यात प्री मॅच्युअर बाळाचं देहदान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 1:07 PM IST

जालना : एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मृतदेहावर अंत्यविधी केला जातो. मात्र जालन्यातील एका डॉक्टर दांपत्यानं आपल्या पाच दिवसाच्या बालकाचा मृतदेह मेडिकल कॉलेजमध्ये अभ्यासासाठी दान केला. ही प्रक्रिया जालन्यातील संजीवनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये पार पडली. मृतदेह देताना आईनं आपल्या मृत बाळाचं चुंबन घेऊन काळजावर दगड ठेवत हा मृतदेह डॉक्टरांच्या स्वाधीन केल्यानंतर उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते. डॉक्टर दाम्पत्याच्या स्तुत्य उपक्रमामुळं वैद्यकीय शिक्षणाला मोठी मदत होणार असून देहदानाबाबत समाजात जनजागृती होण्यास निश्चितच चालना मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया बालरोगतज्ज्ञ डॉ. कैलास राजगुरू यांनी दिली.

मनावर दगड ठेवत डॉक्टर दाम्पत्यानं घेतला मोठा निर्णय : डॉ. सोनाली दहीभाते आणि डॉ. उदय दहीभाते यांच्या घरी दिनांक 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्री-मॅच्युअर बाळाचा जन्म झाला होता. जन्मानंतर नवजात बाळाची प्रकृती अत्यंत नाजूक होती. त्यामुळं बाळाला शहरातील संजीवनी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल इथल्या एनआयसीयू (NICU) विभागात दाखल करण्यात आलं होतं. यावेळी डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही बाळाला वाचवण्यात अपयश आलं. अशा भावनिक प्रसंगावेळी खचून जाण्याऐवजी बाळाचे वडील डॉ. उदय दहीभाते यांनी समाजापुढं आदर्श ठेवत मृत नवजात बाळाचं देहदान करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधनासाठी बाळाचा देह जालना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इथं सुपूर्द करण्यात आला. हा निर्णय डॉ. बाळीराम बागल, डॉ. कैलाश राजगुरू, डॉ. शिवदास मिरकड, डॉ. सहिदा अफरोज, डॉ. प्रतिमा कुलकर्णी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला. या स्तुत्य उपक्रमामुळं वैद्यकीय शिक्षणाला मोठी मदत होणार असून देहदानाबाबत समाजात जनजागृती होण्यास निश्चितच चालना मिळणार आहे.

समाजासाठी चांगला निर्णय : "मी सर्वप्रथम ज्या लहान बाळाचं देहदान करण्यात आलं त्याचे आई-वडील म्हणजे डॉक्टर दाम्पत्याचं अभिनंदन करतो. कारण इतक्या दुःखाच्या प्रसंगीपण त्यांनी समजासाठी एक चांगला निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळं समाजात जनजागृती व्हायला मदत होईल. लहान बाळाचं देहदान केल्यामुळं जालन्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणसाठी उपयोग होणार आहे," अशी प्रतिक्रिया बालरोगतज्ज्ञ डॉ. कैलास राजगुरू यांनी दिली.

