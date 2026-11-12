अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुजय विखे पाटील; उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह देशमुख यांची निवड
निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि शंकरराव गडाख यांच्या सहमतीने स्थापन झालेल्या सहकार विकास आघाडीने 21 पैकी 17 जागांवर विजय मिळवला
Published : November 12, 2026 at 12:22 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्ह्याच्या राजकारणातील विविध विचारांच्या आणि परस्परविरोधी राजकीय गटांचे नेतृत्व सहकाराच्या एका व्यासपीठावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांची अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह देशमुख यांची निवड करण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी ही निवड प्रक्रिया पार पडली.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि शंकरराव गडाख यांच्या सहमतीने स्थापन झालेल्या सहकार विकास आघाडीने 21 पैकी 17 जागांवर विजय मिळवला होता. त्यानंतर अपक्ष संचालिका संजीवनी शिंदे यांनी आघाडीला पाठिंबा दिल्याने संख्याबळ 18 झाले. सभापती राम शिंदे यांच्या गटातील संचालक सचिन घुमरे आणि ज्योती प्रकाश शिंदे यांनीही विखे व देशमुख यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला.
या संपूर्ण प्रक्रियेत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी विखे, थोरात, गडाख आणि सभापती राम शिंदे या चार प्रमुख नेतृत्वांमध्ये समन्वय साधत महत्त्वाची भूमिका बजावली. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहकाराच्या हितासाठी सर्वांना एकत्र आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले.
विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी असून, आता जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या आर्थिक संस्थेची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज, सहकारी संस्थांना आर्थिक बळकटी, थकबाकीचे प्रश्न, बँकेची आर्थिक शिस्त आणि आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेचा विस्तार ही त्यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हाने असतील.
राजकीय समन्वयातून जिल्हा बँकेचे नेतृत्व मिळवणाऱ्या डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पुढील कार्यकाळाकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
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