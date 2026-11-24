"उधळपट्टी होणार नाही, पण शंभरावं संमेलन भव्यदिव्यच व्हायला हवं"; साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड होताच डॉ. शरणकुमार लिंबाळेंचे रोखठोक मत
शंभराव्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची निवड झालीय. यानंतर 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर राजू वारभुवन यांनी त्यांची पहिली प्रतिक्रिया जाणून घेतलीय.
Published : November 24, 2026 at 4:32 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक, सरस्वती सन्मानप्राप्त लेखक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे. पुण्यात झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. येत्या 27 ते 30 जानेवारीदरम्यान सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात हे ऐतिहासिक संमेलन पार पडणार आहे.
अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर डॉ. लिंबाळे यांनी आनंद व्यक्त केला. आपल्या आजवरच्या साहित्यिक योगदानाची दखल घेऊन ही जबाबदारी सोपविल्याबद्दल त्यांनी साहित्य महामंडळाचे आभार मानले.
यावेळी बोलताना डॉ. लिंबाळे म्हणाले, "ऐतिहासिक अशा शंभराव्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी मिळत आहे, याचा मला मनापासून आनंद आहे. आजवर केलेल्या लेखनाची दखल घेऊन माझी निवड करण्यात आली, याबद्दल मी आभारी आहे. मराठी भाषेसाठी मी सातत्याने लेखन केलं आहे. मात्र, केवळ मीच नव्हे, तर राज्यातील प्रत्येक लेखकाने मराठी साहित्य समृद्ध करण्यासाठी योगदान दिलं आहे. मराठी भाषेचा हा गौरव यापुढेही अजरामर राहावा, यासाठी माझ्यासह सर्वच लेखक प्रयत्नशील राहतील."
'दुष्काळ आहे, पण शंभरावं साहित्य संमेलन असल्याने आयोजन भव्यदिव्य स्वरूपात व्हायला हवं' :
दरम्यान, यंदाचे शंभरावे साहित्य संमेलन दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर होत असल्याने संमेलनाच्या खर्चावरून चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना डॉ. लिंबाळे म्हणाले, "दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता संमेलनाच्या आयोजनात कोणीही उधळपट्टी करणार नाही. मात्र, हे शंभरावं आणि ऐतिहासिक साहित्य संमेलन असल्यानं त्याचं आयोजन भव्यदिव्य स्वरूपात व्हायला हवं. अशा ऐतिहासिक सोहळ्याच्या आयोजनावर टीका करणे किंवा त्यावरून वाद निर्माण करणे योग्य नाही. सामाजिक परिस्थितीचे भान राखून संमेलनाचा गौरवशाली सोहळा साजरा व्हायला हवा."
शरणकुमार लिंबाळे यांचा परिचय :
डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांचा जन्म 1 जून 1956 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील हन्नूर इथं झाला. 'अक्करमाशी' या आत्मकथनामुळे ते मराठी साहित्यविश्वात विशेष प्रसिद्ध झाले. 1984 मध्ये प्रकाशित झालेल्या या आत्मकथनातून त्यांनी जातिव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली विषमता, अस्पृश्यता आणि वंचित समाजाच्या जगण्यातील संघर्षाचं वास्तव प्रभावीपणे मांडलं. या आत्मकथनाचे हिंदी, इंग्रजीसह विविध भाषांमध्ये भाषांतर झालं आहे.
'दलित साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र' या ग्रंथातून त्यांनी दलित साहित्याची स्वतंत्र वैचारिक आणि साहित्यिक भूमिका मांडली. त्यांच्या 'सनातन' या कादंबरीला 2020 मध्ये प्रतिष्ठेचा सरस्वती सन्मान प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान मिळवणारे ते पहिले दलित साहित्यिक ठरले. साहित्यिक लेखनाबरोबरच त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे.
डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात शंभरावं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडणार असल्यानं संपूर्ण साहित्यविश्वाचं लक्ष या ऐतिहासिक संमेलनाकडे लागलं आहे. मराठी साहित्याच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचा गौरव करणारे आणि भविष्यातील साहित्यिक वाटचालीला दिशा देणारे हे संमेलन ठरणार आहे.