मोठी बातमी! 100व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. शरणकुमार लिंबाळे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे 27 ते 30 जानेवारी दरम्यान साहित्य संमेलन होणार असून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ते साध्या पद्धतीने साजरे केले जाणार आहे.
Published : November 24, 2026 at 3:18 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून 100व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड होणार, याबाबत उत्सुकता असताना आज झालेल्या बैठकीत लेखक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, अशी माहिती साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांनी दिली. पुण्यात आज अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत एकमताने लिंबाळे यांची निवड करण्यात आली.
पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे 27 ते 30 जानेवारी दरम्यान हे साहित्य संमेलन होणार असून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 100वे साहित्य संमेलन हे साध्या पद्धतीने साजरे केले जाणार आहे. शंभराव्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी डॉ. शरणकुमार लिंबाळे, बाबा भांड, श्रीकांत देशमुख, चंद्रकांत भोंजाळ, विजय कुवळेकर आणि रमेश पतंगे यांच्या नावांची चर्चा होती; मात्र आजच्या बैठकीत एकमताने डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची निवड करण्यात आली आहे, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया महामंडळाच्या घटनेनुसार पार पाडली जाते. या बैठकीला महामंडळाच्या पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि मुंबई येथील चार घटक संस्थांचे प्रत्येकी तीन पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच हैदराबाद, गुलबर्गा, बडोदा, गोवा, छत्तीसगड आणि भोपाळ येथील संलग्न व समाविष्ट संस्थांचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी सहभागी होते. अशा एकूण 19 जणांच्या चर्चेतून संमेलनाध्यक्षपदासाठी एका नावावर अंतिम निर्णय घेतला गेला आहे.
डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांचा परिचय
आत्मकथनातून व्यवस्थेचे वास्तव मांडणारे आणि दलित साहित्याला स्वतंत्र स्थान देणारे साहित्यिक म्हणून डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची ओळख आहे. त्यांचा जन्म 1 जून 1956 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील हन्नूर या गावात झाला असून, त्यांचे शिक्षण बी.ए. (इंग्रजी), एम.ए. (मराठी), पीएच.डी. पर्यंत झाले आहे. 'अक्करमाशी' या गाजलेल्या आत्मकथनाचे लेखक तसेच 'दलित साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र' या ग्रंथातून दलित साहित्याची स्वतंत्र वैचारिक मांडणी करणारे साहित्यिक म्हणून त्यांची विशेष ओळख आहे. त्यांना 2020 साली 'सरस्वती सन्मान' प्राप्त झाला आहे.
सामाजिक विषमता, जातिव्यवस्थेची उतरंड, अस्पृश्यता आणि वंचित समूहांच्या जगण्यातील संघर्ष यांचे वास्तव त्यांच्या बालपणापासूनच अनुभवास आले. त्यांच्या आयुष्याच्या जडणघडणीत या अनुभवांचा मोठा वाटा राहिला. पुढे याच अनुभवांनी त्यांच्या साहित्याला आशय, दिशा आणि वैचारिक अधिष्ठान दिले.
त्यांनी शिवाजी विद्यापीठातून इंग्रजी विषयात पदवी, तर मराठी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर 'मराठी दलित साहित्य आणि अमेरिकन ब्लॅक साहित्य : एक तुलनात्मक अभ्यास' या विषयावर पीएच.डी. संपादन केली. भारतीय दलित साहित्य आणि अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय साहित्य यांच्यातील साम्य, संघर्ष आणि अभिव्यक्तीचे स्वरूप यांचा त्यांनी अभ्यास केला.
लिंबाळे यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात दूरसंचार विभागात टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून झाली. त्यानंतर 1986 ते 1992 या काळात त्यांनी आकाशवाणीच्या सोलापूर केंद्रावर उद्घोषक म्हणून काम केले. पुढे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या प्रकाशन विभागात साहाय्यक संपादक म्हणून त्यांनी काम सुरू केले. विद्यापीठात प्राध्यापक आणि संचालक अशा जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातही स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आणि या विद्यापीठातून ते निवृत्त झाले.
'अक्करमाशी' हे आत्मकथनाबाबत...
शरणकुमार लिंबाळे यांचे नाव घेतले की सर्वप्रथम आठवते ते 'अक्करमाशी' हे आत्मकथन. 1984 मध्ये प्रकाशित झालेल्या या आत्मकथनाने मराठी साहित्यविश्वात मोठी चर्चा घडवली. स्वतःच्या आयुष्यातील अनुभवांच्या माध्यमातून त्यांनी जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेली सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता, मानवी प्रतिष्ठेचा संघर्ष आणि सामाजिक बहिष्करणाचे वास्तव मांडले.
'अक्करमाशी' हे केवळ एका व्यक्तीचे आत्मकथन राहिले नाही, तर एका मोठ्या सामाजिक वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करणारे साहित्य ठरले. समाजाच्या प्रस्थापित चौकटीत स्थान न मिळालेल्या माणसाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्यांनी या लेखनातून उपस्थित केला. या आत्मकथनाचे इंग्रजी भाषांतर 'द आऊटकास्ट' या नावाने प्रसिद्ध झाले. हिंदीसह विविध भारतीय भाषांमध्येही त्याचे भाषांतर झाले. त्यामुळे मराठीतील दलित साहित्याला देशपातळीवर व्यापक वाचकवर्ग मिळाला.
लिंबाळे यांचे योगदान केवळ आत्मकथनापुरते मर्यादित नाही. दलित साहित्याची वैचारिक मांडणी आणि समीक्षा हा त्यांच्या साहित्यिक प्रवासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. 'दलित साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र' हा त्यांचा ग्रंथ या दृष्टीने मैलाचा दगड मानला जातो. तसेच साहित्याचे मूल्यमापन करताना केवळ सौंदर्यदृष्टी किंवा प्रस्थापित साहित्यिक निकष पुरेसे नसतात; तर साहित्यामागील सामाजिक वास्तव, अनुभवांची प्रामाणिकता, मानवी वेदना, संघर्ष आणि परिवर्तनाची जाणीव यांचाही विचार आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
लिंबाळे यांच्या साहित्यिक प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 'सनातन' ही कादंबरी. 2018 मध्ये प्रकाशित झालेल्या या कादंबरीतून त्यांनी भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पट उलगडला. अस्पृश्य समाजाचे जगणे, त्यांचा संघर्ष, इतिहासातील योगदान आणि सामाजिक व्यवस्थेतील स्थान यांची व्यापक मांडणी या कादंबरीत केली आहे.
या साहित्यकृतीला 2020 चा प्रतिष्ठेचा 'सरस्वती सन्मान' जाहीर झाला. हा सन्मान मिळवणारे ते पहिले दलित साहित्यिक ठरले. भारतीय भाषांमधील साहित्याला दिल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पुरस्कारामुळे त्यांच्या साहित्यिक योगदानाची देशपातळीवर विशेष दखल घेतली गेली.
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