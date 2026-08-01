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डॉक्टर सविता व्हटकर यांनी सांगितली लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची कोल्हापूरसह असलेली खास आठवण, काय म्हणाल्या?

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंची 106 वी जयंती साजरी करण्यात येत आहे. व्हटकर यांनी 'अण्णाभाऊ साठेंच्या समग्र साहित्यातील समाज वास्तवाचे चित्रण' हा प्रबंध सादर केलेला आहे.

Dr Savita Vhatkar and Lokshahir Annabhau Sathe
प्राध्यापक डॉक्टर सविता व्हटकर आणि शाहीर अण्णाभाऊ साठे (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 11:54 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 1:13 PM IST

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कोल्हापूर : संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आपल्या शाहिरीतून योगदान देणारे साहित्यिक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी शाहिरी कला वगनाट्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पिंजून काढला होता. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीसाठी त्यांचं योगदान महत्त्वपूर्ण ठरलं होतं. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर ही आजादी छोटी है असं ठणकावून सांगणारे अण्णाभाऊ साठे 1955 साली कोल्हापुरात आले होते. त्यावेळी त्यांना 'माझी मुंबई' वगनाट्य सादर करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याशी संघर्ष करावा लागला होता. मात्र अण्णाभाऊ साठे यांनी गनिमी काव्याने शाहीर अमर शेख यांच्या सोबतीनं कोल्हापुरात हे वगनाट्य सादर केलं आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला बळ दिलं.

"पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर नाही तर कष्टकऱ्यांच्या तळहातावर उभी आहे" असा विचार मांडून कामगार चळवळीला साहित्य लेखणीतून अंगार फुलविणारे लोकशाहीर म्हणून अण्णाभाऊ साठे यांची ओळख आहे. 21 लघुकथा आणि 35 कादंबऱ्या वगनाट्य लिहून रशियाचा प्रवास करणाऱ्या अण्णाभाऊ साठे यांचा शिक्षणाशी अल्प परिचय झाला. मात्र त्यांनी लिहिलेल्या साहित्याकृतीची रशिया आणि पोलंड भाषेत भाषांतर झाली आहेत.

सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव सारख्या दुर्गम दुष्काळी भागात जन्मलेल्या अण्णाभाऊ साठे यांनी मुंबई महानगरात गिरणी कामगारांचे प्रश्न अगदी जवळून पाहिलं. अण्णाभाऊ साठे यांनी कामगार, शोषित आणि वंचित जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून साहित्य लेखन केलं. यातून ते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीकडे ओढले गेले.

अण्णाभाऊ साठे हे शाहीर अमर शेख आणि द ना गव्हाणकर यांच्या सोबतीने 'माझी मुंबई' वगनाट्य सादर करण्यासाठी कोल्हापूरला आले होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी या वगनाट्यावर बंदी घातली. त्यामुळे आयोजकांसह सर्वजण हादरून गेले. मात्र अण्णाभाऊ साठे यांनी संयम कायम ठेवत गनिमी काव्याने वगनाट्य सादर करण्याचा निर्णय घेतला.

माझी मुंबई' ऐवजी "कायी चालना गा" असं शीर्षक करून परवानगी मिळवली. अण्णाभाऊ साठे यांनी यातून संयुक्त महाराष्ट्र आणि मुंबई बद्दलची कैफियत मांडली. 'गरुडाला पंखाची, वाद्याला नखाची तशी मुंबईला महाराष्ट्राची गरज आहे, अशा आशयाचं वगनाट्य कोल्हापूरकरांनी डोक्यावर घेतलं. टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी आपला उद्देश साध्य केला", अशी माहिती अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याच्या अभ्यासक आणि प्राध्यापक डॉक्टर सविता अशोक व्हटकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना दिली. व्हटकर यांनी 'अण्णाभाऊ साठे यांच्या समग्र साहित्यातील समाज वास्तवाचे चित्रण' हा प्रबंध विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर केलेला आहे.

Dissertation on Annabhau Sathe
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्यावरील प्रबंध (ETV BHARAT REPORTER)

कोल्हापूरशी असलेली अण्णाभाऊ साठेंची एकमेव आठवण : "लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचं जन्मगाव सांगली जिल्ह्यात आहे. मात्र त्यांची नाळ मुंबईशी जुळली गेली. त्यांचा कोल्हापूरची अल्प संपर्क राहिला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत प्रबोधन करण्यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढताना त्यांनी 1944 साली लालबावटा कलापथक मंडळ स्थापन केलं. या लालबावटा कलापथक मंडळाच्या माध्यमातून मुंबई आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीसाठी त्यांनी दिलेलं योगदान कुणीही विसरु शकत नाही. या काळात कोल्हापुरात शाहीर अमर शेख आणि द ना गव्हाणकर यांच्या सोबतीने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे कोल्हापूरला आले होते", अशी माहिती सविता व्हटकर दिली.

प्राध्यापक डॉक्टर सविता व्हटकर (ETV Bharat Reporter)

कोल्हापुरातील अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्याला मुहूर्त मिळेना : कोल्हापुरातील राजर्षी शाहू मिलसमोर राजारामपुरी वसाहतीत 1999 साली ठराव करून लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासाठी जागा आरक्षित केली आहे. या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे यांचा ब्रांचचा पुतळा बसवावा अशी मागणी गेली 14 वर्षे होत आहे. मात्र या मागणीला अजूनही मूर्त स्वरूप आलेलं नाही. गोरगरीब शोषित वंचित घटकांना लेखणीच्या माध्यमातून न्याय देणाऱ्या अण्णाभाऊ साठे यांचा कोल्हापुरात पुतळा बसवण्याचा मुहूर्त अखेर ठरणार तरी कधी? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

Lokshahir Annabhau Sathe
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे (ETV BHARAT REPORTER)

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Last Updated : August 1, 2026 at 1:13 PM IST

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LOKSHAHIR ANNABHAU SATHE
LOKSHAHIR ANNABHAU SATHE

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