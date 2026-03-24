'इथं अडकवून ठेवल्यानं आयुष्य थांबल्यासारखं झालंय'; पंतप्रधान मोदींवर टीका करणाऱ्या युट्यूबर डॉ.संग्राम पाटलांची कोर्टापुढं व्यथा
लुक आऊट नोटीसमुळे आपल्याला परदेशात जाता येत नाही. आयुष्य एकदम ठप्प झाल्यासारखं झालंय, अशी व्यथा डॉ. संग्राम पाटील यांच्यावतीनं कोर्टापुढे मांडण्यात आली.
Published : March 24, 2026 at 6:59 AM IST
मुंबई - परदेशात गेल्यानंतरही आपण पोलिसांना तपासात सहकार्यच करू, त्यामुळे इंग्लंडला जाण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती सोमवारी डॉ. संग्राम पाटील यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली. लुक आऊट नोटीसमुळे आपल्याला परदेशात जाता येत नाही. आयुष्य एकदम ठप्प झाल्यासारखं झालंय, अशी व्यथा डॉ. पाटील यांच्यावतीनं कोर्टापुढे मांडण्यात आली. त्यावर हायकोर्टानं याची दखल घेत डॉ. पाटील यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारला त्यावर तातडीनं निर्णय घेण्याचे आदेश देत 15 एप्रिलच्या पुढील सुनावणीत यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
आयुष्य थांबल्यासारखं झालंय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपा नेत्यांबद्दल सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱया ब्रिटनस्थित भारतीय डॉक्टर आणि युट्यूबर डॉ. संग्राम पाटील यांच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आलाय. तसेच त्यांच्याविरोधात लुक आउट नोटीसही बजावण्यात आलीय. याविरोधात डॉ. संग्राम पाटील यांनी हायकोर्टात धाव घेत ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला, वकील उज्ज्वलकुमार चव्हाण आणि वकील आदित्य हिरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव शकधेर यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, डॉ. संग्राम पाटील इथं अडकून पडल्यानं तिथं अनेक रूग्णांना त्याचा त्रास होतोय. वैद्यकीय क्षेत्रातील आपल्या कर्तव्याल ते यामुळे मुकत आहेत. इथं अडकून पडल्यानं एकप्रकारे त्यांचं आयुष्यच थांबल्यासारखं झालंय. डॉ. पाटील यांनी आजवर तपासांत पूर्ण सहकार्य केलेलं असून 21 जानेवारीनंतर त्यांना चौकशीसाठी एकदाही बोलावण्यात आलेलं नाही. 18 डिसेंबरच्या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेतील कलम 353(2) इथं लागूच होत नाही. इतकंच काय तर याप्रकरणी कोठडीतील चौकशीचीही गरज नाही. मूळचे जळगावचे रहिवासी असलेले डॉ. पाटील यांनी हायकोर्टाला सांगितलंय की, माझे आईवडील आणि घर भारतातच असून आपण कायमस्वरूपी परदेशात पळून जाणार नाही. चौकशीदरम्यान मोबाईल फोन न दिल्याबाबत त्यांनी सांगितलंय की, त्यात आपल्या रुग्णांची गोपनीय माहिती असल्यानं तो तपासाकरता देणं शक्य नव्हतं.
राज्य सरकारचा जोरदार विरोध - दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध करत डॉ. पाटील आणि ‘शहर आघाडी’ या फेसबुक पेजमधील संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला. त्यावरील संबंधित पोस्टमुळे दोन गटांमध्ये वैमनस्य निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर पोलिसांशी सहकार्य सुरू ठेवण्याचं आश्वासन देणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी डॉ. पाटील यांनी दर्शवल्यानं हायकोर्टानं त्यांना येत्या तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण? - भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक असलेल्या डॉ. संग्राम पाटील यांनी 14 डिसेंबर रोजी 'शहर विकास आघाडी' नावाच्या फेसबुक पेजवर भाजपाविरोधात एक मजकूर पोस्ट केला होता. भाजपा आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दल खोटी माहिती पसरवत असल्याचा आरोप करत भाजपा आयटी सेलच्या निखिल भामरे यांनी दिलेल्या तक्रारवरून मुंबई पोलिसांनी एन. एम. मार्ग पोलीस ठाण्यात संग्राम पाटील यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 353(2) नुसार गुन्हा दाखल केलाय. दोन समुदायांमध्ये वैर आणि द्वेषाची भावना निर्माण करणारी खोटी माहिती असलेली विधाने करण्याच्या या कलमांतर्गत तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लुक आउट नोटीसही जारी केलीय. संग्राम पाटील 10 जानेवारीला लंडनमधून भारतात आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यावेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांची काही तास चौकशी करून जाऊ देण्यात आलं. त्यानंतर संग्राम पाटील 19 जानेवारीला पुन्हा लंडनला परत जाणार होते. मात्र जातानाही इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळावरच अडवलं आणि देश सोडण्यापासून थांबवलं. त्यांच्या नावावर लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आलं असून त्यांना देशाबाहेर जाण्याची परवानगी मिळू शकत नाही, असं इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं.
