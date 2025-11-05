पुढारीकारांचा परखड विचार आणि समतेचा वारसा डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी जपला, सहस्रचंद्रदर्शन सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन
देशात आणीबाणी लागू असतानाही पुढारी वृत्तपत्रातून अतिशय परखड विचार जनसामान्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम संपादक म्हणून पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी केल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
कोल्हापूर : पुढारीकार ग. गो. जाधव यांचे परखड विचार आणि समतेचा वारसा घेऊन गेली 55 वर्ष पत्रकारितेत कोल्हापूरच्या प्रत्येक प्रश्नात लढाऊ बाणा जोपासणारे पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे आयुष्य म्हणजे प्रत्येकासाठी प्रेरणा असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. बुधवारी (5 नोव्हेंबर) पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या सहस्रचंद्रदर्शन सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. तसंच देशात आणीबाणी लागू असतानाही पुढारी वृत्तपत्रातून अतिशय परखड विचार जनसामान्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम संपादक म्हणून पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी केल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. यावेळी सिंहायन या आत्मचरित्राचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या सोहळ्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार शाहू छत्रपती यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदेंना काढला चिमटा : या सोहळ्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबईला परतायचं होतं. त्यामुळं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आधी मुख्यमंत्र्यांचे भाषण झालं. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी शिंदेंना चिमटा काढला. "माझ्यात आणि एकनाथ शिंदेंमध्ये अदलाबदल सुरू असते, आज मला मुंबईला पुन्हा एका महत्त्वाच्या कामासाठी जायचं असल्यामुळं माझ्या जागी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाषण करतील. शिंदे आणि मी आदलाबदल करत असतो. कधी मी मुख्यमंत्री असतो, ते उपमुख्यमंत्री असतात. कधी मी उपमुख्यमंत्री असतो, नंतर ते मुख्यमंत्री असतात. त्यांना दिलं तर ते सेफ असतं कारण ते परत करतात, ते आपल्याला पुन्हा मुख्यमंत्री बनवतात, हे मला माहिती असल्यामुळं रिस्क घ्यायला मागे-पुढं पाहिलं नाही," असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ शिंदेंना चिमटा काढला.
मंत्रिमंडळाची बैठक कोल्हापुरात घेतली असती तर... : "कालच आम्ही मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. आजच्या कार्यक्रमावरून मला बसल्या बसल्या विचार आला की, या ठिकाणी सर्वच मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी उपस्थित आहेत. ही बैठक मुंबईऐवजी कोल्हापुरात घेतली असती तर बरं झालं असतं. शिवाय या ठिकाणी विरोधी पक्षातील नेतेही उपस्थित आहेत. त्यामुळं अधिवेशन घेण्यासही काहीच हरकत नव्हती," असं विधान यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.
सर्व क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित : दरम्यान, या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती राम शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, नितेश राणे, शंभूराज देसाई, योगेश कदम, पंकजाताई मुंडे, मंगलप्रभात लोढा, आशिष शेलार, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, विशाल पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील, गोकुळचे चेअरमन नवीन मुश्रीफ, पुढारीचे चेअरमन योगेश जाधव यांच्या सर्व क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
