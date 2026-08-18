डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला जामीन, जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
Published : August 18, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरेला अखेर हायकोर्टानं जामीन मंजूर केलाय. याप्रकरणी, डॉ. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केल्याच्या आरोपात शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना 2024 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणातील अन्य आरोपी शरद कळसकरला एप्रिल 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता.
दरम्यान, या निर्णयानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला Exclusive प्रतिक्रिया दिली. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं मुक्ता दाभोलकर यांनी सांगितलं.
सचिन अंदुरेला जामीन आणि जन्मठेपेला स्थगिती - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात पुण्यातील विशेष सीबीआयच्या न्यायालयानं याप्रकरणी आरोपी डॉ. वीरेंद्र तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांना सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयानं निर्दोष ठरवलं होतं. तर, सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्याप्रकरणी हत्येच्या आरोपात दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर या दोघांनी पुणे सत्र न्यायालयाच्या या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
आपल्या या अपिलावर निर्णय येईपर्यंत जामीन देण्याची मागणी देखील त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाकडे केली होती. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयानं एप्रिल 2026 मध्ये शरद कळसकरचा जामीन अर्ज मंजूर करत त्याला 50 हजारांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला होता. त्याच धर्तीवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठानं त्याच अटीशर्तींवर अंदुरे यालाही जामीन मंजूर केला. जन्मठेपेच्या शिक्षेत जामीन मंजूर झाल्यानं जोपर्यंत त्यांच्या अपिलावर अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत त्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर स्थगिती कायम राहील. त्यामुळे याप्रकरणी आता सर्व आरोपी कारागृहाबाहेर आलेत.
पुणे सीबीआय कोर्टानं सुनावली होती शिक्षा - पुण्यातील विशेष सीबीआय न्यायालयाने दोन आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर अन्य तिघांना पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केलं होतं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी पुण्याच्या सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवलेलं आहे. पुणे महानगरपालिकेचा सफाई कर्मचारी आणि मॉर्निंग वॉकला आलेल्या एका व्यक्तीनं दिलेल्या जबाबाच्या आधारे अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. तसेच कोर्टानं त्यांना 5 लाख रुपये दंडही ठोठावला होता, हा आर्थिक दंड न भरल्यास अतिरिक्त एक वर्षाचा कारावास, अशी शिक्षा कोर्टाकडून त्यांना सुनावण्यात आली होती.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या 20 ऑगस्ट 2013 रोजी करण्यात आली होती. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप सीबीआयनं हिंदु जनजागृती समितीचे प्रमुख डॉ. वीरेंद्र तावडे यांच्यावर केला होता. मात्र, वीरेंद्र तावडे यांना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आलं आहे. याशिवाय आरोपींचे वकील संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचा मदतनीस विक्रम भावे यांना आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यात मदत केल्याच्या आरोपांत आरोपी केलं होतं. मात्र, त्यांनाही सीबीआय कोर्टानं पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरवलं आहे.
दाभोलकर कुटुंबीयांकडूनही या निकालाविरोधात हायकोर्टात याचिका - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी 2024 मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं निकाल जाहीर केला होता. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडणाऱ्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्याकरता फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्यात आली होती. तसेच पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेल्या वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्या दोषमुक्तीला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. इतक्या गंभीर आरोपांतून आरोपींची निर्दोष सुटका होते आणि कालांतरानं मारेकऱयांनाही जामीन मिळतो हे तपास यंत्रणेचं अपयश असल्याची भावना डॉ. दाभोलकरांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांनी व्यक्त केली.
काय घडलं होतं नेमकं? - पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मागच्या बाजूला असलेल्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावरुन डॉ. दाभोलकर नियमित मॉर्निंग वॉकसाठी निघाले होते. यावेळी तिथं दबा धरुन बसलेल्या आरोपींनी दुचाकीवरुन येत त्यांनी दाभोलकरांवर गोळीबार केला. यात डॉ. दाभोलकरांचा जागीच मृत्यू झाला. गोळीबारानंतर दोन्ही आरोपी दुचाकीवरुन पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. यानंतर राज्यभरात 'आम्ही सारे दाभोलकर' या सामाजिक चळवळीतून हजारो कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळेच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारवर यामुळे मोठा दबाव निर्माण झाला होता.
कसा केला तपास? - पुणे पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली. नंतर हा तपास सीबीआयकडे वर्ग झाला. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. अखेर कर्नाटक पोलिसांनी पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणात पुण्यात येऊन आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या कबूली जबाबातून डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा छडा लागला होता.
हेही वाचा -