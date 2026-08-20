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नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येला 13 वर्ष पूर्ण : 'विचारांचा जागर, हेच मारेकऱ्यांच्या विचारधारेला उत्तर' - डॉ. हमीद दाभोलकर

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात मॉर्निंग वॉक करताना गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. त्यांच्या हत्येला आज (गुरूवारी)१३ वर्षे पूर्ण होत आहेत.

Dr Hamid Dabholkar on Dr Narendra Dabholkar murder
माहिती देताना डॉ. हमीद दाभोलकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 10:53 AM IST

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सातारा - डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. त्या घटनेला आज (गुरूवारी) १३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आणि देशातील 12 ते 15 राज्यांमध्ये त्यांच्या विचारांचा जागर केला जाणार आहे. हेच त्या मारेकऱ्यांना आणि विचारधारेला उत्तर आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉ. हमीद दाभोलकरांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात मॉर्निंग वॉक करताना गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. दाभोलकरांच्या हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शरद कळसकरला एप्रिल २०२६ मध्ये जामीन मंजूर झाला तर दाभोलकर हत्येला १३ वर्षे पूर्ण होण्याच्या दोन दिवस आधी (18 ऑगस्ट) सचिन अंदुरेलाही जामीन मंजूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी सांगितले.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात शिक्षा सुनावलेल्या दोन्ही आरोपींना जामीन मंजूर करताना त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा देखील न्यायालयाने तात्पुरती स्थगित केली आहे. यासंदर्भात डॉ. हमीद दाभोलकर म्हणाले की, जे विचार थांबविण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या करण्यात आली. ते विचार गेल्या १३ वर्षांत अजिबात थांबलेले नाहीत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा विरोधी कायदा संमत झाला होता.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्यावर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. पुणे सत्र न्यायालयाने 10 मे 2024 रोजी मुख्य आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. कोर्टाने त्यांना प्रत्यक्ष गोळ्या झाडणारे मारेकरी मानले, तर वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या तीन संशयितांची पुराव्याभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

पुणे सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेल्या शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या फरकाने जामीन मंजूर केला आहे. तसेच जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीमधील त्रुटी आणि सीबीआयने सादर केलेले पुरावे कमकुवत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, हायकोर्टाने अपील प्रलंबित असेपर्यंत हा जामीन दिला आहे.

दरम्यान, डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येला 13 वर्षे पूर्ण होत असताना आज (20 ऑगस्ट) महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आणि देशातील 12 ते 15 राज्यांमध्ये दाभोलकरांच्या विचारांचा जागर केला जाणार आहे. 'माणूस मारला म्हणून विचार मारता येत नाहीत', हा संदेश या माध्यमातून महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने देण्यात येणार आहे.

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TAGGED:

नरेंद्र दाभोलकर हत्या 13 वर्ष पूर्ण
NARENDRA DABHOLKAR MURDER CASE
DR HAMID DABHOLKAR
हमीद दाभोलकर
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