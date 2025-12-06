99 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यात; मृदुला गर्ग यांच्याहस्ते साहित्य संमेलनाचे होणार उद्घाटन
ज्येष्ठ लेखिका-विचारवंत डॉ. मृदुला गर्ग यांच्याहस्ते सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे.
Published : December 6, 2025 at 8:45 PM IST
पुणे : अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या सातारा येथे होत असलेल्या ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ लेखिका आणि विचारवंत डॉ. मृदुला गर्ग यांच्याहस्ते होणार असून समारोप सोहळ्यास ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मनित ज्येष्ठ लेखक रघुवीर चौधरी यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली. महाराष्ट्र साहित्य परिषद येथे आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी प्रमुख कार्यवाह सुनिताराजे पवार, कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी उपस्थित होते.
संमेलनात साहित्यिक कार्यक्रमांची मेजवानी : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाहूपुरी शाखा आणि मावळा फाऊंडेशनतर्फ १ ते ४ जानेवारी या कालावधीत प्रसिद्ध साहित्यिक विश्वास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुमारे ३२ वर्षांनंतर संमेलनाचे आयोजन करण्याचा मान सातारकरांना मिळाला आहे. १ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजल्यापासून संमेलनातील कार्यक्रमांचा प्रारंभ होणार आहे. ध्वजारोहण अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्याहस्ते होणार आहे. ग्रंथदिंडीसह ग्रंथ प्रदर्शन, कवीकट्टा आणि गझलकट्टा यांचेही उद्घाटन होणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांच्या सन्मान समारंभाचे आयोजन करण्यात आले असून हा सन्मान संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांच्याहस्ते संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
काय आहे संमेलनाच वैशिष्ठ्य ? : या संमेलनात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५० व्या जन्मोत्सवानिमित आणि जगद्गुरु संत तुकोबाराय यांच्या ३७५ व्या वैकुंठगमन वर्षानिमित संत साहित्याला अभिवादन करण्यासाठी 'बहुरूपी भारुड' हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. डॉ. भावार्थ देखणे आणि त्यांचे सहकारी हा कार्यक्रम रात्री साडेआठ वाजता सादर करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी स्वानंद बेदरकर निरुपण करणार आहेत. तसेच संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला आकर्षक चित्ररथांसह, ग्रंथदिंडी, पुस्तक दालनातूनच संमेलनस्थळी जाणारा मार्ग, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय सहभाग, संमेलनच्या पूर्वसंध्येला जिल्ह्यातील ज्येष्ठ साहित्यिकांचा विशेष सन्मान, संमेलनाचे पूर्वाध्यक्ष आणि महामंडळाचे माजी अध्यक्ष यांना निमंत्रण, साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त बाल साहित्यकारांशी बालकुमार वाचक कट्ट्यावर विद्यार्थ्यांचा सवाद, कवी आणि गझलकारांसाठी कवीकट्टा आणि गझलकट्ट्याचे आयोजन, संमेलनात प्रथमच समकालीन पुस्तकांवर चर्चा, मान्यवर लेखकांच्या मुलाखती, चाकोरी बाहेरील विषयांवर परिसंवाद, ९९ विद्यार्थी उद्घाटन सोहळ्यात एका सुरात गाणार 'खरा तो एकचि धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे हे साने गुरुजींचे गीत, असं या संमेलनाच वैशिष्ठ्य असणार आहे.
हेही वाचा -