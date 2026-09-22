डॉ मनीषा जेजुरकर आत्महत्या प्रकरण; डॉ निलेश जेजुरकर आणि डॉ स्वाती चव्हाण यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
डॉ मनीषा जेजुरकर आत्महत्या प्रकरणात डॉ निलेश जेजुरकर आणि डॉ स्वाती चव्हाण यांना न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
Published : September 22, 2026 at 8:17 PM IST
नाशिक : आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ मनीषा जेजुरकर या नैराश्याच्या रुग्ण असल्याची माहिती असतानाही मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ स्वाती चव्हाण यांनी त्यांच्याशी सातत्यानं अपमानास्पद संवाद साधला. तसंच जेजुरकर दाम्पत्याच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक प्रश्नांमध्ये वारंवार हस्तक्षेप करून डॉ मनीषा यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी जिल्हा रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ स्वाती चव्हाण यांना अटक केली होती. त्यांची एक दिवसाची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज त्यांना पुन्हा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं डॉ निलेश जेजुरकर आणि डॉ स्वाती चव्हाण यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
काय आहे प्रकरण? : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ निलेश जेजुरकर यांच्या पत्नी डॉ मनीषा जेजुरकर यांनी 6 मार्च 2026 रोजी गंगापूर रोड परिसरातील राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी डॉ मनीषा यांच्या बहिणीने डॉ निलेश जेजुरकर यांच्याविरोधात गंगापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी निलेश जेजुरकर यांना अटक केली होती. तक्रारीत जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील निलेश जेजुरकर यांच्या सहकारी डॉ स्वाती चव्हाण यांच्या नावाचाही उल्लेख करण्यात आला होता. जेजुरकर दाम्पत्याच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक वादात चव्हाण यांनी वारंवार हस्तक्षेप करून डॉ. मनीषा यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आणि मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी डॉ स्वाती चव्हाण यांना सहआरोपी करत चौकशीनंतर अटक केली.
'या' मुद्यावर तपास सुरू : उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या गंभीर शंकानुसार ही आत्महत्या आहे की घातपात, खिडकीला दोरी अडकवण्याची पद्धत आणि जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन अहवाल बदल झाल्याचा संशय असल्यानं पोलिसांकडून याच मुद्द्यावर तपास सुरू आहे.
14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली : डॉ मनीषा जेजुरकर यांच्या आत्महत्यानंतर त्यांच्या बहिणीने जेजुरकर यांच्या आत्महत्येबद्दल प्रश्न उपस्थित करत मनीषा यांचे पती डॉ निलेश जेजुरकर आणि त्यांची सहकारी डॉ स्वाती चव्हाण यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार दोघांना अटक करून त्यांना आज नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात आज हजर केलं होतं. न्यायालयानं त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या घटनेचा तांत्रिक तपास सुरू असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रमोद वाघ यांनी दिली.
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