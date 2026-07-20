ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्यावर पुण्यात अंत्यसंस्कार; अनेक मान्यवरांनी वाहिली श्रद्धांजली
ज्येष्ठ गांधीवादी आणि समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी अनंतात विलीन झाले. पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Published : July 20, 2026 at 5:28 PM IST
पुणे : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत, गांधीवादी कार्यकर्ते, लेखक आणि युवकांचे प्रेरणास्थान डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे शनिवारी (18 जुलै) सायंकाळी वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झालं. आज (20 जुलै) पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत 'अमर रहे'च्या घोषणांमध्ये अनेक मान्यवर आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
डॉ. कुमार सप्तर्षी हे गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते. त्यांना मधुमेहाचा त्रास होता. शनिवारी सकाळी अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्यानं त्यांना तातडीने पुण्यातील एरंडवणे येथील जोशी रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि असंख्य अनुयायांनी शोक व्यक्त केला.
समाजवादी अन् गांधीवादी चळवळीचा आवाज हरपला : दरम्यान, आज सकाळी 10 वाजल्यापासून ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत या वेळेत त्यांचे पार्थिव कोथरूड येथील गांधी भवनमध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. यावेळी राज्यभरातून विविध क्षेत्रातील मान्यवर, युक्रांदचे कार्यकर्ते, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी खासदार हुसेन दलवाई यांच्यासह मोठ्या संख्येनं मान्यवरांनी तसेच, नागरिकांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक क्षेत्रात शोककळा पसरली असून, समाजवादी आणि गांधीवादी चळवळीतील एक महत्त्वाचा आवाज कायमचा हरपल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
21 ऑगस्ट 1941 रोजी जन्म : डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचा जन्म 21 ऑगस्ट 1941 रोजी झाला. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतलं. त्यानंतर काहीकाळ कायद्याचाही अभ्यास केला. पुढे 1967 साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतकेंद्र केलं आणि नोव्हेंबर 1967 मध्ये 'युवक क्रांती दल' या संघटनेची स्थापना केली. तसेच 1978 साली अहमदनगर शहरातून आमदार झाले आणि यानंतर देखील अनेक चळवळीत तसंच आंदोलनात त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. जवळपास विविध आंदोलनात त्यांना 35 वेळा अटक झाली.
संपूर्ण आयुष्य समाजकारणासाठी वाहिलं : सप्तर्षींनी आपलं संपूर्ण आयुष्य समाजकारणासाठी वाहिलं. 1970 च्या दशकात त्यांनी पुण्यातून 'युवक क्रांती दल' (युक्रांद) या पुरोगामी आणि विद्यार्थी-केंद्रित सामाजिक-राजकीय चळवळीची स्थापना केली होती. या चळवळीने राज्यातील तरुणांना एकत्र आणून सामाजिक न्यायासाठी लढण्याची एक नवी दिशा दिली.