'माझा मुलगा निर्दोष आहे'- पेपरफुटीतील संशयिताच्या डॉक्टर पित्याची प्रतिक्रिया

नीट पेपरफुटीतील प्रकरणात संशयिताच्या वडिलांनी मुलगा निर्दोष असल्याचं म्हटलं आहे. दुसरीकडं परीक्षा रद्द झाल्यानं विद्यार्थ्यांनी नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

डावीकडून संशयिताचे वडील, उजवीकडे संशयित (Source-ETV Bharat Reporter)
Published : May 12, 2026 at 7:55 PM IST

नाशिक-देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाला नवं वळण लागलं आहे. पेपरफुटी प्रकरणात नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव येथील शुभम खैरनार याला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. माझा मुलगा निर्दोष आहे, असे शुभम खैरनारचे वडील डॉ. मधुकर खैरनार यांनी म्हटलं आहे.

स्थानिक गुन्हे शाखेकडून शुभम खैरनार याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचे वडील डॉ. मधुकर खैरनार यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली. आपल्या मुलाचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. “माझा मुलगा गेल्या सहा महिन्यांपासून नाशिकमध्ये बीएएमएसची प्रॅक्टिस करत आहे. तो निर्दोष आहे. जर या प्रकरणात त्याचं नाव समोर येत असेल, तर पोलीसांनी निष्पक्ष चौकशी करावी",अशी भूमिका डॉ. मधुकर खैरनार यांनी मांडली.

व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला- नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. घाटकोपरच्या सोमैया कॉलेजची विद्यार्थिनी मृणाली शिंदे हिने म्हटलं की," नीट (NEET) परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे परीक्षा रद्द होणं हे विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत धक्कादायक आहे. आम्ही दोन-दोन वर्षे दिवस-रात्र मेहनत करून तयारी केली होती. पण आता पुन्हा नव्यानं परीक्षा द्यावी लागणार असल्यानं मानसिक ताण प्रचंड वाढला आहे. परीक्षा केंद्रांवर कडक नियम असूनही पेपर बाहेर कसा गेला, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे".

  • सिद्धार्थ कॉलेजचा विद्यार्थी वेदांत गायकवाड यानं म्हटलं," पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द झाल्यानं प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. प्रामाणिकपणे चांगली तयारी करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा धक्कादायक आहे. आता पुन्हा अभ्यास आणि तोच ताण अनुभवणं खूप त्रासदायक ठरणार आहे".

विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत वेदनादायी बाब- यशवंतराव चव्हाण सेंटरमधील शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी म्हणाले, " 3 मे रोजी घेण्यात आलेली नीट परीक्षा रद्द करून पुनर्परीक्षेचा निर्णय घेतल्याने लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनावर मोठा मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी गेली दोन-तीन वर्षे कठोर परिश्रम, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि आर्थिक त्याग करून या परीक्षेची तयारी केली होती. मात्र, परीक्षेत गैरप्रकारांच्या संशयामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणं ही विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. स्पर्धा परीक्षांवरील विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक आणि काटेकोर यंत्रणा उभी करणं आज अत्यावश्यक झालं आहे. विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, आत्मविश्वास आणि भवितव्य लक्षात घेऊन शासन आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीनं अधिक जबाबदारीनं निर्णय घेण्याची गरज आहे".

