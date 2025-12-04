ETV Bharat / state

पारो अन् रॉबर्ट गिलच्या प्रेमानं बहरलं अजिंठा: वंशजानं भेट देताच म्हणाले 'पारो आणि रॉबर्ट गिलबाबत भारतात अनेक दंतकथा'

अजिंठा लेण्यांचा शोध लावणाऱ्या मेजर रॉबर्ट गिल यांचे वंशज डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी अजिंठा लेणीला भेट दिली.

Dr Kenneth Ducatel
डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल (ETV Bharat Reporter)
Published : December 4, 2025 at 7:14 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : "छत्रपती संभाजीनगरमधील सांस्कृतिक वारसा खूप रंजक आहे. आम्हाला इथं पर्यटक पाहून आश्चर्य वाटले. या स्मारकांना जितकी प्रतिष्ठा आहे, त्यापेक्षा ती अधिक मिळायला हवी," असं मत अजिंठा लेणीचा शोध लावणारे इंग्रज अधिकारी रॉबर्ट गिल यांचे वंशज डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी व्यक्त केलं. ते आपल्या पत्नीसह तीन आठवड्याच्या भारत दौऱ्यावर असताना छत्रपती संभाजीनगर शहरात आले होते. यावेळी त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पारो आणि रॉबर्ट गिल यांच्या नात्याविषयी त्यांना माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलं असता, त्यांनी "पारो आणि रॉबर्ट गिल यांच्याबाबत भारतात खूप दंतकथा आहेत," असं स्पष्ट केलं.

ते इथं कसे राहिले असतील याचा प्रश्न पडतो : डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी दोन दिवसात अजिंठा - वेरूळ लेणी, बीबी का मकबरा, देवगिरी किल्ला अशा ऐतिहासिक वारसा स्थळांना भेट दिली. "लोकांनी केलेलं आदरातिथ्य खूप भारावून टाकणारं होतं. लेण्या पाहून मी निःशब्द झालो. येथील सांस्कृतिक वारसा स्पष्टपणे दिसतो. मेजर रॉबर्ट गिल अजिंठा सारख्या इतक्या दुर्गम ठिकाणी अनेक वर्षे राहिले, हे देखील आश्चर्यकारक आहे. मी त्यांचा सुटातील फोटो पाहिला आहे आणि अशा उष्णतेमध्ये ते अशा कपड्यांमध्ये कसे राहिले असतील, याचा मला प्रश्न पडतो," असं देखील त्यांनी सांगितलं.

सांस्कृतिक वारसा रंजक आहे : 1,800 च्या दशकात इंग्रजांच्या राजवटीत अजिंठा भागात तैनात असलेले इंग्रज अधिकारी मेजर रॉबर्ट गिल यांनी जंगलात असलेल्या अजिंठा लेणी जगासमोर आणण्याचं काम केलं. त्यानंतर अनेक वर्ष तिथं राहून या ऐतिहासक वास्तूमध्ये असणाऱ्या चित्रांचं दस्तऐवजीकरण त्यांनी केलं. त्यांचे वंशज डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी याच अजिंठा लेणी परिसरात भेट देऊन कलाविष्कार पाहून आश्चर्य व्यक्त केलं. "छत्रपती संभाजीनगरमधील सांस्कृतिक वारसा खूप रंजक आहे. येथील स्मारकांना जितकी प्रतिष्ठा आहे, त्यापेक्षा ती अधिक वाढायला हवी," असं मत डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी व्यक्त केलं.

म्युझियममधील चार चित्र पाहिली : "अजिंठा लेण्यांना भेट देण्याची माझी खूप जुनी इच्छा होती. मी मोठा होत असताना, आम्हाला भारतीय संबंध असल्याची माहिती होती आणि माझ्या एका चुलत भावानं संशोधन करून रॉबर्ट गिल यांच्यापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर मी त्यांचं काम आणि लंडनमधील व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट म्युझियममध्ये जतन केलेली त्यांची चार चित्रे पाहिली," असं डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी सांगितलं.

लोकांचं आदरातिथ्य पाहून भारावून गेलो : "भारतात आल्यावर लोकांनी केलेले आदरातिथ्य खूप भारावून टाकणारे होते. लेण्या पाहून मी निःशब्द झालो. येथील सांस्कृतिक वारसा स्पष्टपणं दिसतो. मेजर रॉबर्ट गिल इतक्या दुर्गम ठिकाणी (अजिंठा) अनेक वर्षे राहिले, हे देखील आश्चर्यकारक आहे. मी त्यांचा सुटातील फोटो पाहिला आहे आणि अशा उष्णतेमध्ये ते अशा कपड्यांमध्ये कसे राहिले असतील, याचा मला विचार पडतो. त्यांचं भारत आणि भारतीयांवर प्रेम होते. अजिंठा असं ठिकाण आहे, जिथं तुम्ही अनेक वेळा भेट देऊ शकता. मी माझ्या कुटुंबातील उर्वरित सदस्यांना इथं भेट देण्यासाठी आमंत्रित करणार आहे," असं डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी सांगितलं.

पारो बाबत अनेक दंतकथा : ​डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी मेजर गिल यांना त्यांच्या दस्तऐवजीकरणाच्या कामात मदत करणाऱ्या 'पारो' यांच्या समाधीलाही भेट दिली. अजिंठा गावातील पारो यांच्या समाधीच्या भेटीबद्दल त्यांना विचारलं असता, "पारो यांच्याशी संबंधित अनेक दंतकथा आहेत. माझ्या माहितीनुसार, पारो ही एक महिला होती, तिनं त्या भागातील गोष्टी कशा चालतात हे समजून घेतलं होतं. पारोनं मेजर रॉबर्ट गील यांच्यासाठी रंग तयार करण्यास मदत केली आणि ती एक 'अदृश्य' मदतनीस होती. पण गिल आणि अजिंठा लेण्यांसाठी ती एक महत्त्वाची महिला होती." ​एका अन्य अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, सुमारे 1845 - 46 मध्ये अजिंठा लेण्यांचा सचित्र अभिलेख तयार करण्याची जबाबदारी रॉबर्ट गिल यांच्यावर रॉयल एशियाटिक सोसायटीनं सोपवली होती. हे काम पूर्ण करण्यासाठी ते अनेक दशकं लेण्यांमध्ये राहिले. त्यांची चार चित्रे लंडनमधील व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट म्युझियममध्ये जतन केलेली आहेत. भारतात पुन्हा येण्याची संधी मिळाल्यास आनंद होईल" असं डॉ. केनेथ ड्यूकाटेल यांनी सांगितलं.

