डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी पती अनंत गर्जेच्या कुटुंबीयांना मुंबई पोलिसांकडून 'क्लीन चीट'

डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलंय. यात कुटुंबातील सदस्यांचा उल्लेख नाही.

Dr Gauri Palve suicide case
फाईल फोटो - मुंबई सत्र न्यायालय आणि गौरी पालवे-गर्जे व पती अनंत गर्जे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 8:22 PM IST

मुंबई - डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी आता केवळ त्यांचे पती अनंत गर्जेविरोधातच खटला चालणार आहे. कारण गर्जे कुटुंबीयांविरोधात कोणताही पुरावा नसल्याचं कबूल करत मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी केवळ भाजपाच्या नेत्या तथा कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे याच्याच विरोधात आरोपपत्र दाखल केलंय.

अनंत गर्जे याच्या जामीनास एसआयटीचा विरोध - या प्रकरणातील एकमेव आरोपी अनंत गर्जे याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, मुंबई सत्र न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवलाय. "याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या एसआयटीनं आपलं आरोपपत्र 28 जानेवारीला मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केलंय. त्यामुळं पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला असून, आता आरोपीकडं चौकशीसाठी काहीही उरलेलं नाही. त्यामुळं याप्रकरणातील तपास पूर्ण झाल्यामुळं आता अनंत गर्जे याला जामीन मंजूर करावा. तपास यंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य केलेलं आहे," असा दावा त्याचे वकील मंगेश देशमुख यांनी न्यायालयापुढं केला. अनंत गर्जे याच्या जामीनाला तपास यंत्रणेच्या वतीनं मात्र जोरदार विरोद करण्यात आलाय. "आरोपीनं तपासात सहकार्य केलेलं नाही. त्याची राजकीय पार्श्वभूमी पाहता तो साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो. तसंच पुराव्यांशी छेडछाडही करू शकतो. एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येचं प्रकरण असल्यानं घटना अतिशय संवेदनशील आहे," अशी भूमिका मुंबई पोलिसांच्या विशेष पथकानं या जामीनाला विरोध करताना मांडली.

प्रतिक्रिया देताना अनंत गर्जेचे वकील मंगेश देशमुख (ETV Bharat Reporter)

अनंत गर्जेच्या कुटुंबीयांना क्लीन चीट - याप्रकरणी अनंत गर्जेंसह त्याची बहीण शीतल गर्जे-आंधळे व भाऊ अजय गर्जे यांनाही मुंबई पोलिसांनी एफआयआरमध्ये आरोपी बनवलं होतं. या सर्वांविरोधात विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्यानंतर हे दोघेही फरार झाले होते. त्यांचा शोध घेत असतानाच या दोन्ही फरार आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर करत मोठा दिलासा दिला होता.

डॉ. गौरी पालवे यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्यानंतर पतीला अटक करण्यात आली होती. मात्र, पुढील तपासात डॉ. गौरी पालवे गर्जे आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांना डॉ. गौरी गर्जे यांचा पती अनंत गर्जे व्यतिरिक्त कुणाविरोधातही ठोस पुरावे सापडले नाहीत, असं पोलिसांनी आपल्या आरोपपत्रात नमूद केलंय. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी एकूण 111 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवलेत. मात्र, डॉ. पालवेंची नणंद शीतल गर्जे-आंधळे, आणि दीर अजय गर्जे यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा न सापडल्याचं स्पष्ट करत त्यांचा या आरोपपत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही.

अनंत गर्जे तपासांत पूर्ण सहकार्य करत असल्याचा दावा - या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडं गेल्यानं आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची मागणी तपास अधिकाऱयांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाकडं केली होती. त्यानुसार न्यायालयापुढं रितसर अर्जही करण्यात आला होता, जो मान्य करत न्यायालयानं आरोपी अनंत गर्जेला न्यायालयीन कोठडीतून तीन दिवसांच्या रिमांडकरता पुन्हा पोलीस कोठडी सुनावली होती. एसआयटीला अनंत गर्जे हा तपास आणि चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत असल्याचा दावा अनंत गर्जेच्या जामीन अर्जातून करण्यात आलाय. 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना गर्जे यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी सांगितलं, "डॉ. गौरी यांच्या मृत्यूमागचं सत्य काय आहे? ते लवकरच पुराव्यांनिशी सिद्ध होईल. याप्रकरणी अनंत गर्जेवर जे आरोप होतायेत त्यात काहीही तथ्य नाही. या आत्महत्येमागे काही कौटुंबिक कारणं आहेत, जी जाहीर करण्यासारखी नाहीत."

