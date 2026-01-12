ETV Bharat / state

डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी पती अनंत गर्जेची जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका

अनंत गर्जे याच्या जामीनावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयानं मुंबई पोलिसांना देत या प्रकरणाची सुनावणी 19 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय.

मुंबई : भाजपाच्या कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यानं जामीनासाठी आता मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. अनंत गर्जे याला पत्नीच्या आत्महत्या प्रकरणी अटक करण्यात आलीय. अनंत गर्जे याच्या जामीनावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयानं मुंबई पोलिसांना देत या प्रकरणाची सुनावणी 19 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय.

अनंत गर्जेच्या कुटुंबीय जामीनावर : याप्रकरणी अनंज गर्जेसोबत त्याची बहीण शीतल गर्जे-आंधळे व भाऊ अजय गर्जे यांनाही मुंबई पोलिसांनी आरोपी बनवलंय. या दोन्ही फरार आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वी अटकपूर्व जामीन मंजूर करत मोठा दिलासा दिलाय. डॉ. गौरी पालवे यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्यानंतर त्यांचा पती अनंत गर्जेला अटक करण्यात आली होती. तर एफआयआरमधील हे अन्य दोन्ही आरोपी गुन्हा दाखल होताच फरार झाले होते. डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात डॉ. गौरी पालवे यांचा पती अनंत गर्जे, नणंद शीतल गर्जे-आंधळे, आणि दीर अजय गर्जे यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 108, 85, 352 आणि 351(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

अनंत गर्जे तपासांत पूर्ण सहकार्य करत असल्याचा दावा : या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे गेल्यानं आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची मागणी तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार न्यायालयापुढं रितसर अर्जही करण्यात आला होता. जो मान्य करत न्यायालयानं आरोपी अनंत गर्जे यांना न्यायालयीन कोठडीतून तीन दिवसांच्या रिमांडकरता पुन्हा पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यामुळं एसआयटीलाही अनंत गर्जेला तपास आणि चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत असल्याचा दावा अनंत गर्जे याच्या जामीन अर्जातून करण्यात आलाय. "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना गर्जे यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी सांगितलं की, "डॉ. गौरी यांच्या मृत्यूमागचं सत्य काय आहे?, ते लवकरच पुराव्यांनिशी सिद्ध होईल. याप्रकरणी अनंत गर्जे यांच्यावर जे आरोप होतायेत, त्यात काहीही तथ्य नाही."

