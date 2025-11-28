ETV Bharat / state

डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी पती अनंत गर्जेच्या पोलीस कोठडीत वाढ

अनंत गर्जेंच्या मोबाईलमधून कॉल रेकॉर्ड सापडलेत. त्यासाठी आरोपीची कस्टडीत घेऊनच चौकशी आवश्यक असल्याचं मान्य करीत शिवडी कोर्टानं पोलिसांना गर्जेंची आणखीन सहा दिवसांची कोठडी वाढवून दिलीय.

Dr. Gauri Palve husband Anant Garje police custody extended in suicide case
डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी पती अनंत गर्जेच्या पोलीस कोठडीत वाढ (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 10:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भाजपाच्या कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे यांना पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी 2 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी वाढवून देण्यात आलीय. गौरी पालवे यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्यानंतर केल्यानंतर फरार झालेल्या पतीला रविवारी रात्री उशिरा मुंबई पोलिसांकडून ठाण्यात अटक करण्यात आलीय.

अनंत गर्जेला पुन्हा पोलीस कोठडी - अनंत गर्जेची रिमांड संपत असल्यानं गुरुवारी मुंबई पोलिसांनी पुन्हा एकदा त्याला शिवडी कोर्टात हजर केलंय. तेव्हा सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, या प्रकरणातील दोन आरोपी अद्यापही फरार आहेत. त्यांची माहिती मिळणं आवश्यक आहे, तसेच या प्रकरणी आरोपीच्या मोबाईलमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर अधिक तपास करण्याची गरज आहे. गर्जे याच्या मोबाईलमधून काही कॉल रेकॉर्ड सापडले आहेत. त्यासाठी आरोपीची कस्टडीत घेऊन चौकशी आवश्यक असल्यानं आरोपीला आणखीन 10 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी करण्यात आलीय.

गौरीच्या शरीरावरील जखमा फार जुन्या - तसेच आरोपी अनंत गर्जेच्या वतीनं त्यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी आजच्या सुनावणीत या वाढीव रिमांडला कोणताही विरोध केला नाही. या प्रकरणी आपण पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असून, त्यांच्या तपासात कोणतीही आडकाठी आणू इच्छित नाही. गौरीच्या आईवडिलांनी जे काही आरोप केलेत त्याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. तसेच गौरीच्या शरीरावरील जखमा या फार जुन्या असल्याचाही त्यांनी दावा केलाय.

मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू - या रिमांडनंतर ई टीव्ही भारतशी बोलताना गर्जे यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी सांगितलं की, डॉ. गौरी यांच्या मृत्यूमागचं सत्य काय आहे ते लवकरच पुराव्यांनिशी सिद्ध होणार आहे. या प्रकरणी अनंत गर्जेवर जे आरोप होतायत त्यात काहीही तथ्य नाही. डॉ. गौरी पालवे गर्जे आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात गौरी गर्जे यांचा पती अनंत गर्जे, नणंद शीतल गर्जे-आंधळे, आणि दीर अजय गर्जे यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 108, 85, 352 आणि 351(2) अंतर्गत गुन्हा नोंदवलाय.

हेही वाचा-

TAGGED:

DR GAURI PALVE
WIFE SUICIDE CASE
अनंत गर्जेच्या पोलीस कोठडीत वाढ
ANANT GARJE POLICE CUSTODY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.