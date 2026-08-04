डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं निधन; महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक क्रांतीचा 'ज्ञानसूर्य' मावळला, कोल्हापूरवर शोककळा
पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील (Dr D Y Patil) यांचं वयाच्या 91व्या वर्षी निधन झालं. शिक्षण, समाजसेवा आणि राजकारणातील त्यांच्या योगदानाला देशभरातून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
Published : August 4, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 9:10 PM IST
कोल्हापूर : देशातील शैक्षणिक क्रांतीचे प्रणेते, बिहार, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल आणि पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित डॉ. ज्ञानदेव यशवंतराव तथा डॉ. डी. वाय. पाटील Dr (D Y Patil) यांचं आज, (4 ऑगस्ट) वयाच्या 91 व्या वर्षी कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथील त्यांच्या 'यशवंत' निवासस्थानी वृद्धापकाळानं निधन झालं. सकाळी 11 वाजून 8 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाचं वृत्त समजताच कोल्हापूर शहरासह संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली असून, एका महान 'शिक्षणमहर्षी'चा प्रवास थांबल्याची भावना व्यक्त होत आहेत.
'आधारवड हरपला'; सतेज पाटील भावूक : डॉ. पाटील यांचे पुत्र आणि आमदार सतेज पाटील यांनी सोशल मीडियावर आपल्या पित्याबद्दल अत्यंत भावूक पोस्ट शेअर केली. "माझे वडील, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या जाण्यानं आमच्या सर्वांच्या आयुष्यातील आधारवड हरपला आहे. दादांनी आयुष्यभर माणसं जोडली, शिक्षणाचा दीप लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात प्रज्वलित केला आणि समाजसेवेलाच आपल्या जीवनाचं ध्येय मानलं," अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
पंतप्रधान मोदींकडूनही श्रद्धांजली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही 'X'वर डॉ. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहिली. "डॉ. पाटील परोपकार आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजाची सेवा करण्यात नेहमीच अग्रभागी होते. त्यांनी विशेषतः गरिबांच्या जीवनात सुधारणा करण्यासाठी आयुष्यभर कार्य केलं," असं मोदींनी नमूद केलं आहे.
राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केल्या भावना : डॉ. पाटील यांच्या निधनानंतर कोल्हापुरातील विविध राजकीय नेत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. भाजपा खासदार धनंजय महाडिक यांनी "दादा माझ्यासाठी पितृतुल्य होते. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि राजकीय जीवनातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व हरपलं आहे," अशा शब्दांत त्यांनी शोक व्यक्त केला.
आमदार अमल महाडिक यांनी "महाराष्ट्राचा ज्ञानसूर्य मावळला. ऋषीतुल्य व्यक्तिमत्त्वाच्या निधनानं समाजाची अपरिमित हानी झाली आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी, "डॉ. पाटील यांनी शिक्षणाचा दीप ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवला. त्यांच्या कार्याचा वारसा भावी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील," अशा शब्दांत त्यांनी आदरांजली वाहिली. आमदार चंद्रदीप नरके आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही डॉ. पाटील यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करत त्यांना 'दूरदर्शी नेतृत्व' संबोधलं आहे.
राजकीय वैर बाजूला ठेवून महाडिकांनी घेतलं अंत्यदर्शन : डॉ. पाटील यांच्या निधनानंतर कोल्हापुरातील यशवंत निवासस्थानी राजकीय तसंच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची मांदियाळी जमली होती. यावेळी राजकीय वैर बाजूला ठेवून माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी डॉ. पाटील यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेतलं. त्यांनी सतेज पाटील यांच्यासह संपूर्ण पाटील कुटुंबाचं सांत्वन केलं, जो कोल्हापूरच्या राजकीय संस्कृतीतील एक महत्त्वाचा क्षण ठरला.
राज ठाकरे यांची कोल्हापुरात सांत्वनपर भेट : डॉ. पाटील यांच्या निधनाची बातमी समजताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे तातडीनं कोल्हापुरात दाखल झाले. त्यांनी कसबा बावडा येथील निवासस्थानी जाऊन डॉ. पाटील यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेतलं. यावेळी राज ठाकरे यांनी आमदार सतेज पाटील आणि इतर पाटील कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. डॉ. पाटील यांनी उभारलेल्या शैक्षणिक साम्राज्याचा आणि त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करत राज ठाकरे यांनी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहिली.
बुधवारी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार : डॉ. पाटील यांचं पार्थिव बुधवारी (5 ऑगस्ट) सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत यशवंत निवास येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवलं जाईल. त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता पॅव्हिलियन ग्राउंड येथे त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह अनेक मान्यवर नेते उपस्थित राहणार आहेत.
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