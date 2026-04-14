बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त चैत्यभूमीवर आज लोटणार जनसागर; दादरमध्ये वाहतुकीत बदल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना १३५ व्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर येणार आहेत. त्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेकडून विविध सुविधा दिल्या आहेत.

Bhim Jayanti at Chaityabhoomi
संग्रहित-बाबासाहेब जयंतीनिमित्त येणाऱ्या मार्गावर लागलेले फलक (Source- ETV Bharat reporter)
Published : April 14, 2026 at 7:45 AM IST

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. दादर येथील चैत्यभूमी परिसरात आज लाखो अनुयायांच्या उपस्थितीत भव्य अभिवादन कार्यक्रम पार पडणार आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून चैत्यभूमी, राजगृह आणि अन्य ठिकाणी अनुयायांसाठी विविध प्रकारच्या नागरी सेवा-सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक चैत्यभूमी येथे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी हे सकाळी 9.30 वाजता पुष्प अर्पण करून अभिवादन करणार आहेत. महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या निर्देशांनुसार संपूर्ण नियोजन करण्यात आलं आहे.

चैत्यभूमी परिसरात नियंत्रण कक्ष, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, शौचालये यासह विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सीसीटीव्ही, समुद्रात जीवरक्षक बोटी, अग्निशमन दलाचे पथक तसेच वैद्यकीय पथके आणि रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.

चैत्यभूमी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या प्रदर्शनात त्यांची दुर्मिळ छायाचित्रे उपलब्ध असणार आहेत. तसेच घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित कॉफी टेबल बुकदेखील विक्रीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. चैत्यभूमी येथील संपूर्ण जयंती कार्यक्रमाचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या यूट्युब, फेसबुक आणि एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या समाजमाध्यमांवरून थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे.

डॉ. बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल :
मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून दादर–चैत्यभूमी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक बदल लागू करण्यात आले आहेत.

बंद रस्ते :

  • एस व्ही एस रोड – सिद्धिविनायक जंक्शन ते येस बँक जंक्शन
  • रानडे रोड – सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद
  • ज्ञानेश्वर रोड – एस व्ही एस रोड जंक्शन ते दादर चौपाटीपर्यंत बंद

    एकेरी वाहतूक :
  • एस के बोले रोड – सिद्धिविनायक जंक्शन ते पोर्तुगीज चर्चपर्यंत एकेरी वाहतूक

    वाहतूक वळवण्यात येणारे रस्ते :
  • महामार्गावरून येणारी जड वाहने माहीम जंक्शनमार्गे आई जी रोडकडे वळवली जाणार आहेत.

वाहतूक निर्बंध 13 एप्रिल दुपारी 11 वाजल्यापासून ते 14 एप्रिल मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहेत. चैत्यभूमी परिसरात लाखो अनुयायी येण्याची शक्यता असल्यानं दादर, शिवाजी पार्क आणि माहीम परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक वापरावी आणि पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे बृहन्मुंबई महापालिकेकडून आवाहन करण्यात आलं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१८९१–१९५६) हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञआणि समाजसुधारक होते. समता आणि सामाजिक न्यायाचा लढा देणारे ते एक खंबीर पुरस्कर्ते होते. त्यांच्या पार्थिवावर दादर येथील चैत्यभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. दरवर्षी 14 एप्रिल रोजी, आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तानं देशभरातून लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर जमून त्यांना आदरांजली अर्पण करतात.

