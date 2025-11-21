ETV Bharat / state

81 लाखांच्या बनावट FD प्रकरणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची फसवणूक

विद्यापीठाने सादर केलेल्या FD ची पडताळणी सुरू केली असता कागदपत्रे संशयास्पद आढळली. त्यानंतर बँकेशी संपर्क साधला असता FD पूर्णपणे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.

Dr. Babasaheb Ambedkar University of Technology fraud
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची फसवणूक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 2:08 PM IST

1 Min Read
रायगड- जिल्ह्यातील लोणेरे येथे असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात तब्बल 81 लाख रुपयांच्या बनावट फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) दाखल करून बांधकामाचा ठेका मिळवण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात ठेकेदार सागर जाधव याच्यावर गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.

FD पूर्णपणे बनावट असल्याचे स्पष्ट : विद्यापीठाच्या विविध इमारतींच्या बांधकामाबरोबरच कंत्राट मिळवण्यासाठी सागर जाधव याने सुरक्षा अनामत म्हणून FD दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, त्याच्या बँक खात्यात प्रत्यक्षात कोणतीही रक्कम नसतानाही त्याने 81 लाख रुपयांची खोटी FD तयार केली आणि त्याची प्रिंटआऊट विद्यापीठ प्रशासनाला सादर केली. विद्यापीठाने सादर केलेल्या FD ची पडताळणी सुरू केली असता कागदपत्रे संशयास्पद आढळली. त्यानंतर बँकेशी संपर्क साधला असता FD पूर्णपणे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.

बनावट FD दाखवून कंत्राट मिळवल्याचे उघड : प्रशासनाने तत्काळ संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. चौकशीत सागर जाधव याने मुद्दामहून बनावट FD दाखवून कंत्राट मिळवल्याचे उघड झाल्यानंतर विद्यापीठाने गोरेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला ताब्यात घेत पुढील तपास सुरू केला आहे.

पोलीस प्रशासन चारही बाजूंनी प्रकरणाचा तपास करतंय : या घटनेमुळे विद्यापीठ प्रशासनात आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, इतक्या मोठ्या रकमेचे बनावट दस्तऐवज तयार करून कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न कसा झाला, याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पोलिसांकडून या प्रकरणातील इतर सहकाऱ्यांचा किंवा दलालांचा सहभाग होता का, याचीही सखोल तपासणी सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची तक्रार रीतसर दाखल झाली आहे. पोलीस प्रशासन चारही बाजूंनी या सर्व प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक स्वतंत्र टीमची नेमणूक करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास सुरू आहे.

TECHNOLOGY FRAUD
FAKE FD CASE
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
DR BABASAHEB AMBEDKAR UNIVERSITY

