डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शानं पावन झाली अमरावती, अस्पृश्यांना 'असा' मिळाला अंबादेवी मंदिरात प्रवेश

अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'मंदिर प्रवेश चळवळ' सुरू केली होती. या चळवळीचा प्रारंभ अमरावती शहरातील श्री अंबादेवी मंदिरातून झाला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि श्री अंबादेवी मंदिर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 7:10 PM IST

अमरावती : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त अमरावती शहराच्या सामाजिक इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण अध्याय पुन्हा उजळून निघाला आहे. पुरोगामी विचारांची परंपरा जपणाऱ्या अमरावती शहराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पदस्पर्श लाभला असून अस्पृश्यांसाठी अंबादेवी मंदिर प्रवेश चळवळीमुळं अमरावतीनं सामाजिक समतेचा आदर्श घालून दिलाय.



इंद्रभुवन थिएटरमध्ये ऐतिहासिक परिषद : अमरावती शहरातील इंद्रभुवन थिएटर येथे 13 आणि 14 नोव्हेंबर 1927 रोजी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी अस्पृश्य परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेला उपस्थित राहण्याचे विशेष निमंत्रण डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिलं होतं. या परिषदेत उपस्थित राहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सत्याग्रहाची व्यापक संकल्पना मांडत सामाजिक समतेचा ठाम संदेश दिला. त्या काळात महाड सत्याग्रह मनुस्मृतिदहन यासारख्या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर अमरावती शहरातील ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची ठरली असं विविध सामाजिक चळवळींचे अभ्यासक प्राचार्य डॉ. सुभाष गवई यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना प्राचार्य डॉ. सुभाष गवई (ETV Bharat Reporter)



अंबादेवी मंदिर प्रवेशाचा ऐतिहासिक निर्णय : अमरावती शहरातील अंबादेवी मंदिर प्रवेश आंदोलन हे देशातील पहिल्या शांततापूर्ण आणि यशस्वी मंदिर प्रवेश चळवळींपैकी एक ठरलं. विशेष म्हणजे कोणताही संघर्ष न होता संवादाच्या माध्यमातून अस्पृश्यांसाठी मंदिराचे दरवाजे खुले झाले. ही घटना सामाजिक समतेच्या लढ्यातील एक मोठा टप्पा मानली जाते.


पुरोगामी नेत्यांची निर्णायक भूमिका : या संपूर्ण चळवळीत डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी पुढाकार घेत गावोगावी जनजागृती केली आणि बाबासाहेबांना अमरावती येण्याचा आग्रह केला होता. त्याचबरोबर त्यावेळी देशात लोकमान्य टिळकांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून ओळख असणारे दादासाहेब खापर्डे यांनी मंदिर प्रवेश आंदोलनात मध्यस्थी करत आंदोलनाऐवजी संवादाचा मार्ग सुचवला. दादासाहेब खापर्डे यांनी पंजाबराव देशमुख यांना डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाने पत्र देत अंबादेवी मंदिर संस्थांच्या विश्वस्तांची समजूत घालून आणि विविध मुद्द्यांवर त्यांच्याशी चर्चा करून अंबादेवीचे मंदिर एक महिन्याच्या आत अस्पृश्यांसाठी खुले होईल असा शब्द पत्राद्वारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिला होता. दादासाहेब खापर्डे यांच्या शब्दाला असलेले वजन आणि विश्वास यामुळं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आंदोलनाला एक महिन्याची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला.



महिनाभरात खुलं झालं मंदिर : आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच विश्वस्तांना समजावून सांगण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. या कालावधीत चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघाला आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख दादासाहेब खापर्डे यांच्या प्रयत्नामुळं अंबादेवी मंदिर अस्पृश्यांना प्रवेशासाठी खुलं झालं. अंबादेवी मंदिर प्रवेश असा शांततेच्या मार्गाने झाला अगदी तसंच पुढे देखील इतर मंदिरांच्या बाबतीत निश्चित घडेल असा विश्वास अमरावतीच्या या आंदोलनामुळं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमध्ये निर्माण झाला असं देखील प्राचार्य डॉ. सुभाष गवई म्हणाले.


अमरावती ही समाजसुधारकांची भूमी : अमरावती ही संत गाडगेबाबा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यासारख्या संतांची भूमी आहे. या महान व्यक्तींनी समाजात समता स्वच्छता आणि बंधू भावाचा संदेश दिला. यामुळंच अमरावती जिल्ह्यात जातीय तेढ हा प्रकार विशेष असा जाणवत नाही. या भागात पुरोगामी विचारांची परंपरा रुजली आणि सामाजिक बदलांना गती मिळाली असं देखील प्राचार्य डॉ. सुभाष गवई म्हणाले.



इतर आंदोलनांना मिळाली प्रेरणा : अंबादेवी मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुलं झाल्यामुळं देशभरातील इतर चळवळींना मोठी प्रेरणा मिळाली. नाशिकमधील काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन तसेच पुढील काळातील इतर सामाजिक चळवळींना या घटनेतून ऊर्जा मिळाली. अहिंसेच्या मार्गानंही मोठा सामाजिक बदल घडवता येतो हे या आंदोलनानं दाखवून दिलं असं प्राचार्य डॉ. सुभाष गवई म्हणाले. पुढे 1947 साली साने गुरुजी यांनी पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुलं व्हावं यासाठी आंदोलन उभारलं. त्या आंदोलनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहभागी नसले तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशिक येथे केलेल्या आंदोलनाला मिळालेला यश आणि अमरावतीत झालेल्या आंदोलनामागची प्रेरणाच मुख्य कारणीभूत ठरली असं देखील प्राचार्य डॉ. सुभाष गवई म्हणाले.


