मागास मराठवाड्यात बाबासाहेबांनी रोवली होती उच्चशिक्षणाची मुहूर्तमेढ; जाणून घ्या, इतिहास
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मराठवाड्यात पहिले महाविद्यालय सुरू करून मागास विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. जाणून, त्यामागचा इतिहास.
Published : April 14, 2026 at 9:30 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाडा म्हणजे अतिशय मागास भाग म्हणून ओळखला जात असताना उच्चशिक्षण घेण्यासाठी कुठलाही पर्याय उपलब्ध नव्हता. अशा परिस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पहिले महाविद्यालय सुरू केले. त्याकाळी असलेले बंगला क्रमांक 9 म्हणजे विश्रामगृह येथून त्यांनी 1950 मध्ये महाविद्यालयाची सुरुवात केली. मिलिंद असे महाविद्यालयाचे नाव आणि परिसराला दिलेल्या नावातही आगळावेगळा इतिहास दडला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वास्तव्यास असताना त्यांनी वाचलेली पुस्तक आणि वस्तू आजही तिथे जतन करून ठेवण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळावी याकरिता त्यांच्या पुस्तकांचे डिजिटलाइजेशन केले जाणार असल्याची माहिती मिलिंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वैशाली प्रधान यांनी दिली.
मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना जर उच्चशिक्षण घ्यायचे असेल तर मुंबई, पुणे किंवा हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा लागायचा. त्यासाठी लागणारा खर्च खूप असल्यानं अनेकांना उच्च शिक्षण घेणं अशक्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शहरात आले असताना त्यांना ही बाब लक्षात आली. परिसरात शिक्षणाची व्यवस्था असावी, अशी कल्पना पुढे आणली. त्यातूनच मिलिंद महाविद्यालयाची सुरुवात झाली. या महाविद्यालयात अनेक गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण होत आहे.
बंगला क्रमांक 9 ठरले महत्वाचे- "छावणी परिसरातील बंगला क्रमांक 9 म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वास्तव्यामुळे पावन झालेली भूमी मानले जाते. ते शहरात आल्यानंतर बंगला क्रमांक 9 म्हणजे त्याकाळचे विश्रामगृह येथे वास्तव्यास असायचे. मिलिंद महाविद्यालयाची कल्पना सुचली, त्यावेळी इमारतीचे काम सुरू होते. त्यावेळी बंगला क्रमांक 9 मध्ये पहिले एक वर्ष महाविद्यालय सुरू करण्यात आले होते. सुरुवातील विज्ञान आणि कला विद्यालय एकत्रित सुरू करण्यात आले. कालांतरानं महाविद्यालयाचा विस्तार झाल्यावर मिलिंद विज्ञान आणि मिलिंद कला महाविद्यालय असे दोन वेगवगेळे विभाग सुरू करण्यात आला", असे प्राचार्य डॉ. वैशाली प्रधान यांनी सांगितलं.
महाविद्यालयाच्या नावामागं काय इतिहास- "महाविद्यालयाला मिलिंद महाविद्यालय आणि परिसराला नागसेन वन नाव देण्यात आले. मिलिंद नावाचा राजा राजकारभार चालवण्यात चांगला होता. मात्र, त्याला गर्व होता. आपल्याला कोणी पराजित करू शकत नाही, असा त्याला समज होता. त्यावेळी नागसेन नावाच्या भिक्षूंनी त्यांचा बौद्धिक पराभव करून त्याला पराजय मान्य करायला लावला. त्यावरून महाविद्यालय आणि परिसराला नाव देण्यात आल्याची माहिती अभ्यासकांनी दिली. त्या महाविद्यालयात लावण्यात आलेल्या झाडाचेदेखील महत्त्व आहे. भगवान गौतम बुद्ध यांना बोधी वृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली. त्या वृक्षाची फांदी सम्राट अशोकाची मुलगी संघमित्रा हिनं श्रीलंकेत जाऊन लावली होती. त्या झाडाची फांदी बाबासाहेबांनी महाविद्यालयात लावली असल्यानं परिसराला वेगळं महत्त्व आहे", अशी माहिती प्राचार्य डॉ. वैशाली प्रधान यांनी दिली.
बाबासाहेबांच्या वस्तू आजही आहेत जतन- "मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना करत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा चौफेर विचार केला होता. विद्यार्थ्यांना लागणारी वास्तू, राहण्यासाठी कशी व्यवस्था असावी, त्याचबरोबर खेळण्यासाठी मैदान कसे असावे अशा अनेक गोष्टींचा विचार त्यांनी केला होता. मिलिंद महाविद्यालयाची इमारत म्हणजे पाश्चात्य संस्कृती आणि बौद्ध संस्कृती यांचा एक मिलाप मानला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वापरलेल्या अनेक वस्तू आजही मिलिंद महाविद्यालयात जतन करून ठेवण्यात आल्या आहे. यामध्ये बाबासाहेब वापरत असलेली काठी, टॉवेल, आराम खुर्ची आणि काही पुस्तक यांचा समावेश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वाचलेली अनेक पुस्तके महाविद्यालयासाठी भेट स्वरूपात दिली होती. त्या प्रत्येक पुस्तकावर त्यांची आजही स्वाक्षरी कायम आहे. मात्र, काळाच्या ओघात त्यांची खराब अवस्था असल्यानं लवकरच त्यांचे डिजिटिलायजेशन करण्यात येणार आहे", अशी माहिती प्राचार्य डॉ. वैशाली प्रधान यांनी दिली.
