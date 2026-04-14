महामानवाला वंदन! दीक्षाभूमीवर बौद्ध अनुयायांची अलोट गर्दी, समता सैनिक दलातर्फे मानवंदना

नागपुरात दीक्षाभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 136 व्या जयंतीनिमित्त अनुयायांनी मोठी गर्दी केली. समता सैनिक दलासह विविध संघटनांनी महामानवाच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होत अभिवादन केलं.

नागपूर दीक्षाभूमी (ETV Bharat Reporter)
Published : April 14, 2026 at 1:41 PM IST

नागपूर : भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 136व्या जयंतीनिमित्त मंगळवारी (दि. 14 एप्रिल) नागपुरातील दीक्षाभूमीवर बौद्ध अनुयानांतर्फे अभिवादन करण्यात येत आहे. सकाळपासूनच शेकडो बौद्ध अनुयायी दीक्षाभूमीवर असलेल्या डॉ. बाबासाहेबांच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक झाले. यावेळी बौद्ध अनुयायांनी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयघोष केला. त्याचबरोबर विविध संघटनांसह समता सैनिक दलातर्फे बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यात आलं.

दीक्षाभूमीवर अनुयायी मोठ्या संख्येनं उपस्थित : महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे. सकाळपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी अनुयायी दीक्षाभूमीवर हजारोंच्या संख्येनं पोहोचत आहे. याशिवाय नागपूरच्या शहरातील संविधान चौकातील बाबासाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी नागरिक दाखल होत आहेत. मंगळवारी सकाळी पवित्र दीक्षाभूमी परिसरातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यासमोर सामूहिक बुद्ध वंदना करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यात आलं.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)

दीक्षाभूमीचा इतिहास : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी घेतली. ज्या पवित्र ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीक्षा घेतली होती. त्या जागेवर सुरुवातीला डॉ. बाबासाहेबांचा पुतळा उभा केला होता. मात्र, ती जागा बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शानं पावन झाल्याची भावना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांनी व्यक्त केली. यासह ती जागा स्मारकासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्यानं जोर धरत होती. महाराष्ट्र शासनानं जनभावनेचा आदर राखत दीक्षाभूमीची 14 एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीला दिली. त्यानंतर 1978 साली स्तूपाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, संपूर्ण बांधकाम 2001 साली पूर्ण करण्यात आलं.

दीक्षाभूमीवरील स्तूप वेगळा : दीक्षाभूमीवर मोठ्या स्तूपाची निर्मिती करण्यात आली आहे. दीक्षाभूमीवरील स्तूप प्राचीन स्तूपांपेक्षा फार वेगळा आहे. प्राचीन काळात सम्राट अशोकांनी अनेक स्तूप बांधले होते. ते सर्व स्तूप भरीव स्वरूपातील होते. मात्र, दीक्षाभूमीवर असलेला स्तूप आतून पोकळ आहे. स्तूपाच्या खालच्या भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अस्थी कलश ठेवला आहे. तर बाजूला गौतम बुद्ध यांची मोठी मूर्ती आहे. त्याच्या शेजारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जीवन प्रवास दर्शवणारे चित्र प्रदर्शन आहे.

बाबासाहेबांच्या अस्तित्वाच्या पाऊलखुणा : मुंबईच्या चैत्यभूमीला जाणं सर्वांना शक्य होत नाही. त्यामुळं नागपूरसह विदर्भातील हजारो अनुयायी नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी येतात. दीक्षाभूमी हे भारतीय बौद्धांचं विशेषतः आंबेडकरवादी बौद्ध धर्मीयांचं एक महत्त्वाचं केंद्र आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरात पवित्र दीक्षाभूमीसह डॉ. बाबासाहेबांच्या अस्तित्वाच्या अनेक पाऊलखुणा आजही सुरक्षित आहेत.

DR BABASAHEB AMBEDKAR JAYANTI 2026

