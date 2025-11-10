ETV Bharat / state

सिद्धार्थ कॉलेजमधील डॉ. बाबासाहेबांनी सुरु केलेल्या राजकीय लेक्चर्सची परिस्थिती काय?, कॉलेजच्या सुविधांसाठी सरकारकडून किती कोटीची मदत?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Dr Babasaheb Ambedkar) 1946 मध्ये स्थापन केलेल्या 'पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी'अंतर्गत सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये ग्रंथालय आणि राजकीय लेक्चर्सची परंपरा आजही कायम आहे.

Siddharth college political lecture
मुंबईतील सिद्धार्थ कॉलेजमधील बुद्ध भवनमधील ग्रंथालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 8:15 PM IST

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr Babasaheb Ambedkar) यांनी 1946 रोजी 'पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची' स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून सिद्धार्थ कॉलेज (Siddharth College) उभारले. मुंबईतील सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये 'बुद्ध भवन' आणि 'आनंद भवन' असे दोन कॉलेजेस आहेत. बुद्ध भवनमधील ग्रंथालय हे मुंबईत प्रसिद्ध आहे. कारण या ग्रंथालयात बसून बाबासाहेबांनी अनेक मोठ मोठे ग्रंथ लिहिले. संविधान लिहिण्यासाठी संदर्भ आणि टिपणी काढण्याचा अभ्यास याच ग्रंथालयातून त्यांनी केला. तसेच परदेशातून बाबासाहेबांनी जहाजातून मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं आणली होती. त्यातील काही पुस्तकं या ग्रंथालयात आहे.

राजकीय लेक्चर्स सुरू केले : विशेष म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दूरदृष्टीतून वंचित बहुजन, तळागळातील आणि गोरगरीब मुला-मुलींना राजकीय क्षेत्रात संधी मिळावी, यासाठी राजकीय लेक्चरर्स सुरू केलं होतं. राजकारणात आल्यानंतर त्यांना चांगले ट्रेनिंग मिळावे आणि राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी समाजासाठी, देशासाठी काम करावे, हाच त्यामागचा हेतू होता. पण याच 'पीपल एज्युकेशन सोसायटीचा' मोठा इतिहास आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारकडून नुकतेच पीपल एज्युकेशन सोसायटीमधील सोयी सुविधा आणि इमारतीच्या डागडुजीसाठी 500 कोटीच्या निधीला मंजुरी मुळाली आहे. पीपल एज्युकेशन सोसायटीच्या सिद्धार्थ कॉलेजचा कसा आहे इतिहास?, बाबासाहेब नेमकं कोणत्या खुर्चीवर बसून लिहायचे?, ग्रंथालयाची सध्या काय अवस्था आहे? आणि बाबासाहेबांनी बहुजन समाजासाठी राजकीय लेक्चर सुरू केले होते. त्याला कसा आहे प्रतिसाद आहे, या सर्वांचा इतिहास वाचा.

डॉ. बाबासाहेबांनी सुरु केलेल्या राजकीय लेक्चर्सची परिस्थिती विषयी माहिती देताना प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)



लेक्चर्सची काय आहे परिस्थिती? : दरम्यान, समाज हा चांगल्या लोकामुळं घडत असतो. समाजात आणि राजकीय क्षेत्रात चांगली, ज्ञानी लोकं आली तर त्या समाजाचं भलं होईल. यासाठी सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राजकीय लेक्चर्स दूरदृष्टीतून सुरू केलं होतं. याच्यामध्ये वंचित, बहुजन, तळागाळातील आणि गोर-गरिबातील मुला-मुलींना मुख्य प्रवाहात राजकारणात संधी मिळावी, यासाठी बाबासाहेबांनी राजकीय लेक्चर सुरू केले होते. विशेष म्हणजे राजकीय लेक्चर सुरू असताना बाबासाहेब बाजूला उभारून शिक्षक कशाप्रकारे मुलांना शिकवतात, हे उभे राहून पाहायचे. ज्या दिवशी बाबासाहेबांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्याच्या चार दिवसांनी म्हणजे 10 डिसेंबर रोजी बाबासाहेबांचे याच कॉलेजमध्ये राजकीय लेक्चर होते. परंतु, बाबासाहेबांचे 6 डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण झाले. पण या लेक्सर्सची परंपरा अजूनही सुरू आहे. या लेक्चर्ससाठी चांगला प्रतिसाद मिळतोय, असं या कॉलेजचे प्राचार्य अशोक सुनतकरी सांगितलं.

Siddharth college political lecture
मुंबईतील सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये बुद्ध भवन (ETV Bharat Reporter)



ग्रंथालयाची काय आहे अवस्था? : सिद्धार्थ कॉलेजमधील ग्रंथालय हे खूप मोठे आणि प्रसिद्ध आहे. या ग्रंथालयाची खूप मोठी परंपरा आहे. इथे देश-विदेशातील मोठमोठी आणि दुर्मिळ पुस्तकं आहेत. याच ग्रंथालयात बसून बाबासाहेबांनी संविधान लिहिण्यासाठी बराच अभ्यास केला. त्यासाठी लागणारे संदर्भ, टिपणी हे याच ग्रंथालयातील एका खुर्चीवर बसून त्यांनी काढले. ती खुर्चीही आज या ग्रंथालयात संग्रहित करून ठेवली आहे. या ग्रंथालयात विविध देशातील वेगवेगळ्या विषयांची पुस्तकं उपलब्ध आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या विषयावरतीचे संदर्भग्रंथ तसेच अभ्यासक्रमासाठी पुस्तकं उपलब्ध आहेत. बाबासाहेबांनी अनेक परदेशातून पुस्तकं आणली होती. त्यातील काही पुस्तकं इथे ठेवण्यात आली आहेत. परंतु आज ग्रंथालयाची अवस्था अत्यंत बिकट आणि वाईट आहे. कारण इथे शेकडो वर्षापूर्वीचे पुस्तकं आहेत. त्यातील अनेक पुस्तकांना वाळवी लागली आहे. काही पुस्तकांची पानं फाटली आहेत. अनेक पुस्तकांची पानं परतताना फाटतात एवढी पुस्तकं जुनी आहेत. त्यामुळं इथल्या जी लायब्ररी आहे त्याचं जतन आणि संवर्धन केलं पाहिजे. जेणेकरून भावी पिढीसाठी हे पाहता येईल. याचा संदर्भ घेता येईल आणि अभ्यास करता येईल. ग्रंथालयाचा हा वारसा जपला पाहिजे. यासाठी ग्रंथालयाचे डिजिटलायझेशन करून ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असं प्राचार्य अशोक सुनतकरी म्हणाले.

Siddharth college political lecture
बाबासाहेबांनी परदेशातून आणलेली पुस्तकं (ETV Bharat Reporter)



ग्रंथालयवरती पीएचडी : सिद्धार्थ कॉलेजमधील ग्रंथालय पाहण्यासाठी लांबून लांबून लोकं येतात. इथे बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या संविधानाची भली मोठी प्रत ठेवण्यात आली आहे. तसेच त्यावर बाबासाहेबांची स्वाक्षरी आहे. महत्वाचे म्हणजे बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिलं त्यासाठी ज्या संदर्भ पुस्तकांची मदत घेतली ते सर्व संदर्भ ग्रंथ येथे ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये 'धम्म ऑफ बुद्धज', 'द प्रॉब्लेम ऑफ रुपीस' असे मोठे ग्रंथ आहेत. सर्वांत उल्लेखनीय आणि आपणाला अभिमान वाटेल असं चित्र म्हणजे, सिद्धार्थ कॉलेजमधील लायब्ररीवरती परदेशातील चार ते पाच विद्यार्थी प्रत्येकवर्षी पीएचडी करतात. भारतातीलही विद्यार्थी पीएचडी करतात. एवढी मोठं ग्रंथालय या कॉलेजमध्ये आहे.

Siddharth college political lecture
या ग्रंथालयात बसून बाबासाहेबांनी संविधान लिहिण्यासाठी बराच अभ्यास केला (ETV Bharat Reporter)



सरकारकडून 500 कोटीचा मंजूर : दुसरीकडं पीपल एज्युकेशन सोसायटीचे सिद्धार्थ कॉलेजमधील बुद्ध भवन आणि आनंद भवन तसेच वडाळा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज आहे. या ठिकाणी वसतिगृह सुद्धा होते. या सिद्धार्थ कॉलेजमधील दोन्ही इमारती ब्रिटिशकालीन आहेत. पूर्वी या ठिकाणी जापनीज बँक होती. शेकोडो वर्षापूर्वीची कॉलेजची इमारत आहे. त्यामुळं यांची पडझड झाली आहे. या इमारतीच्या डागडुजीसाठी आणि सोयी सुविधांसाठी राज्य सरकारने नुकताच 500 कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळं कॉलेजमधील बऱ्यापैकी सुविधा उपलब्ध करण्यात मदत होणार आहे, असं बोललं जातंय.

Siddharth college political lecture
बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या संविधानाची प्रत (ETV Bharat Reporter)


सिद्धार्थ कॉलेजची कशी झाली निर्मिती? : स्वतंत्र्य पूर्व काळात 1934 रोजी 'इंन्डिपेन्डेस' अर्थात स्वतंत्र्य या शब्दाची संकल्पना डॉ. बाबासाहेबांनी समोर आणली होती. बाबासाहेबांना खालसा कॉलेजेच्या संस्थेमध्ये चेअरमन पद दिलं होतं. जे बहुजन समाजातील काम करून, नोकरी करून मुलं शिक्षण घेतात त्यांना शिक्षण घेता यावे, यासाठी सकाळी सात ते दहा किंवा सायंकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत कॉलेजची वेळ ठेवण्यात यावी असा प्रस्ताव कॉलेजच्या विश्वस्त मंडळासमोर बाबासाहेबांनी ठेवला होता. मात्र, ही वेळ आम्हास मान्य नसल्याचं खालसा कॉलेजच्या विश्वस्त मंडळानं म्हटलं. तळागळातील मुलांना जे काम करुन शिकतात. त्यांना शिक्षण घेता आलं पाहिजे. यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी 'पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची' 1946 रोजी स्थापना केली. त्यानंतर जुनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज तसेच येथे रात्र शाळाही सुरू केली. डॉ. बाबासाहेबांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी सुरू केली आहे, ती शिक्षण संस्थानं 1946 पासून आजपर्यंत अविरतपणे कित्येक पिढ्या घडविल्या आणि अनेक मुलांना शिक्षण देण्याचे अविरतपणे काम करत आहे.

Siddharth college political lecture
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांची स्वाक्षरी (ETV Bharat Reporter)

