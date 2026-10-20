धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 2026: 70 वर्षांनंतरही समाजाला बुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या गरज, दीक्षाभूमीच्या ऐतिहासिक वारशातून सामाजिक न्यायाचा संदेश
संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्या घटनेला 70 वर्ष पूर्ण झाली. ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी धनंजय टिपलेंचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : October 20, 2026 at 2:24 PM IST
नागपूर : भारतीय समाजाच्या संपूर्ण इतिहासाला नवीन दिशा देणाऱ्या नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा स्वीकारली होती. या ऐतिहासिक घटनेला यंदा 70 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ही केवळ धर्मांतराची घटना नव्हती, तर समाजात पसरलेली जातीय विषमता यासह अस्पृश्यता आणि सामाजिक अन्यायाविरोधात उभारलेली स्वाभिमानाची वैचारिक क्रांती होती. सात दशकांनंतरही बुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या विचारांची आपल्या समाजाला तितकीच गरज आहे असं म्हंटल तर चुकीचं ठरणार नाही.
देशभरातूनच लाखो अनुयायी दीक्षाभूमी परिसरात दाखल : आज 70 वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन असल्यानं नागपूर, संपूर्ण महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश यासह छत्तीसगड व तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि संपूर्ण देशभरातूनच लाखो अनुयायी हे दीक्षाभूमी परिसरात दाखल झाले आहेत. डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्याकरिता लाखोंची गर्दी उसळलेली असून प्रशासनाकडून देखील मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळंच अगदी सुरळीतपणे बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायीनी दीक्षाभूमीच्या आवारात गर्दी केली आहे.
14 ऑक्टोबर 1956 रोजी बौद्ध धम्माची दीक्षा : दीक्षाभूमीला आधुनिक भारताच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वाचे स्थान प्राप्त आहे. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी बाबासाहेबांनी भदंत चंद्रमणी यांच्या हस्ते बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या हजारो नाही तर लाखो अनुयायांना धम्मदीक्षा दिली. सामूहिक धम्मदीक्षेने भारतीय समाजाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला गेला होता.
लाखो लोकांना नव्या वैचारिक दिशेची प्रेरणा : जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेली विषमता आणि अस्पृश्यतेचा अन्याया विरोधात बाबासाहेबांनी आयुष्यभर संघर्ष केलाय. माणसाची प्रतिष्ठा जन्मावर नव्हे, तर त्याच्या मानवी अस्तित्वावर आणि मूल्यांवर आधारित असावी, हा त्यांच्या विचारांचा गाभा होता. बौद्ध धम्माचा स्वीकार हा त्यांच्या दीर्घ वैचारिक प्रवासाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. या निर्णयातून बाबासाहेबांनी समता स्वाभिमान, विवेक आणि नैतिकतेवर आधारलेल्या जीवनाचा मार्ग समाजाच्या समोर ठेवला. म्हणूनच दीक्षाभूमी ही केवळ धार्मिक श्रद्धेचे केवळ केंद्र नाही; तर सामाजिक मुक्ती, आत्मसन्मान आणि परिवर्तनाची प्रेरणाभूमी आहे. येथे घडलेल्या ऐतिहासिक घटनेने लाखो लोकांना नव्या वैचारिक दिशेची प्रेरणा दिली. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा 70वा वर्धापनकाल हा या इतिहासाचे स्मरण करण्याबरोबरच त्यातील मूल्ये आजच्या समाजात किती रुजली आहेत, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे.
बुद्धांचा विवेक आणि करुणेचा मार्ग : आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने जग फार जवळ आले असले, तरी जातीय भेदभाव, धार्मिक तेढ, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये आणि असहिष्णुता या सारखी आव्हाने कायम आहेत. अशा या परिस्थितीमध्ये भगवान बुद्धांनी दिलेला करुणा, प्रज्ञा, संयम व विवेकाचा संदेश महत्त्वाचा ठरतोय.
बाबासाहेबांचे विचार आणि संविधानिक मूल्ये : बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच सामाजिक न्याय, शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता आणि लोकशाही मूल्यांसाठी आयुष्यभर संघर्ष केलाय. भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांना महत्त्वपूर्ण स्थान मिळाले. मात्र, आजही जातीय भेदभाव, असमान संधी आणि महिलांवरील अन्याय पूर्णपणे संपलेले नाहीत. यामुळे बाबासाहेबांचे विचार केवळ भाषणांत किंवा स्मृतिदिनांच्या कार्यक्रमांत मर्यादित राहता कामा नयेत. वंचित घटकांना समान संधी देणे, अन्यायाविरोधात घटनात्मक मार्गाने आवाज उठवणे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकारांचा आदर करणे, ही त्यांच्या विचारांची खरी अंमलबजावणी ठरेल असं मत बाबासाहेबांच्या अनुयायींनी व्यक्त केला आहे.
शिक्षणातून विवेकशील समाजनिर्मिती : बाबासाहेबांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन मानले. शिक्षणामुळं व्यक्तीला स्वतःच्या हक्कांची जाणीव होते आणि अन्याय ओळखण्याची क्षमता विकसित होते. नव्या पिढीपर्यंत बुद्ध आणि बाबासाहेबांचे विचार पोहोचवण्यासाठी वाचन, चर्चासत्रे, संविधानविषयक उपक्रम आणि गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत अशा कृतींना प्राधान्य दिले पाहिजे असं मत अनेकांनी व्यक्त केलं.
दीक्षाभूमीचा वारसा : उत्सवापलीकडची जबाबदारी : दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त देशभरातून लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीवर एकत्र येतात. या ऐतिहासिक स्थळा विषयीची श्रद्धा आणि बाबासाहेबांच्या कार्याविषयीचा आदर सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रेरणेला बळ देतो. दीक्षाभूमीचा इतिहास आपल्याला केवळ भूतकाळाची आठवण करून देत नाही, तर समतेच्या भविष्याची जबाबदारीही सोपवतो. 1956 मध्ये येथे सुरू झालेल्या ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या संदेशाला आजच्या सामाजिक प्रश्नांशी जोडणे, हीच या स्मरणाची खरी फलश्रुती आहे.
विचारांचे स्मरण नव्हे, आचरण हवे! : धम्मदीक्षेला 70 वर्षे पूर्ण होत असताना बुद्धांचा करुणा आणि विवेकाचा मार्ग तसेच बाबासाहेबांचा सामाजिक न्यायाचा विचार समाजजीवनात रुजवणे ही काळाची गरज आहे. समाजात खरी प्रगती तेव्हाच घडेल, जेव्हा समता घोषणांपुरती मर्यादित न राहता व्यवहारात दिसेल आणि बंधुता प्रत्येक व्यक्तीच्या आचरणातून व्यक्त होईल. बुद्ध आणि बाबासाहेबांना अभिवादन करणं म्हणजे केवळ प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करणे नव्हे, तर त्यांच्या विचारांनुसार जगण्याचा संकल्प करणे होय. दीक्षाभूमीच्या ऐतिहासिक वारशातून प्रेरणा घेऊन समताधिष्ठित, विवेकशील आणि न्याय समाज घडवणे, हाच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या 70व्या वर्षाचा खरा संदेश आहे.
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