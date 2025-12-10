ETV Bharat / state

बाबा आढाव यांच्या अस्थींचं हमालभवन इथं चाफ्याचे झाड लावून केलं विसर्जन; पाहा व्हिडिओ

बाबा आढाव (Baba Adhav) यांचं 8 डिसेंबर रोजी पुण्यात निधन झालं. आज त्यांच्या अस्थींचं हमालभवन इथं चाफ्याचं झाड लावून विसर्जन करण्यात आलं.

Dr Baba Aadhav Asthi Visarjan
चाफ्याचे वृक्ष लावून त्यामध्ये बाबा आढाव यांच्या अस्तींचं विसर्जन करण्यात आलं. (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 9:12 PM IST

1 Min Read
पुणे : श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ तसेच हमाल, रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजुरांच्या न्यायासाठी लढणारे ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव (Baba Adhav) यांचं 8 डिसेंबर रोजी वयाच्या 95 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्यावर 9 डिसेंबर रोजी वैकुंठ स्मशानभूमी, नवी पेठ येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बाबा आढाव यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळं त्यांना पूना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर हृदय रोगतज्ज्ञ डॉ. अभिजित वैद्य आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार चालू होते.


हमाल भवन कार्यालयाबाहेर लावलं चाफ्याचं वृक्ष : बाबा आढाव यांच्या अस्ती गंगेमध्ये न सोडता, कायम त्यांची सावली आमच्या कष्टकरी वर्गावर रहावी म्हणून हमाल भवन कार्यालयाबाहेर चाफ्याचं वृक्ष लावून त्यामध्ये बाबांच्या अस्तीचं विसर्जन करण्यात आलं. बाबा आढाव यांच्या विचारांचा वारसा पुढं कायम चाफ्याच्या वृक्षाप्रमाणं तसाच सुरु ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. यावेळी बाबांची पत्नी शीलाताई आढाव, असीम आढाव आणि अंबर आढाव, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कामगार युनियनचे अध्यक्ष संतोष नागरे आणि इतर सर्व संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

चाफ्याचे वृक्ष लावून त्यामध्ये बाबा आढाव यांच्या अस्तींचं विसर्जन करण्यात आलं. (ETV Bharat Reporter)

श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ : बाबा आढाव हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ मानले जात होते. ते केवळ एक ज्येष्ठ समाजसेवक नसून, सत्यशोधक विचारांचे निष्ठावान अनुयायी आणि कष्टकऱ्यांचे नेते म्हणून त्यांनी आयुष्यभर काम केलं. त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन असंघटित आणि वंचित कष्टकरी विशेषतः हमाल, रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजुरांचं संघटन करून त्यांना न्याय, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी काम केलं आहे.

