विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये वाचनाची प्रेरणा; धामोरी येथील उर्दू शाळेत विद्यार्थ्यांसह पालकांसाठी ग्रंथालय सुरू
वाचन प्रेरणा दिवसाच्या पर्वावर अमरावतीत धामीरी गावातील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक उर्दू शाळेत विद्यार्थ्यांसह पालकांसाठी ग्रंथालय सुरू करण्यात आले आहे.
Published : October 15, 2025 at 8:41 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 9:02 PM IST
अमरावती : विद्यार्थ्यांनी भरपूर ज्ञानार्जन करावं, यासाठी उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा सर्व भाषेतील पुस्तकं त्यांनी वाचावी. तसंच वाचनाची ही गोडी चिमुकल्याबरोबर त्यांच्या पालकांनाही लागावी, या उद्देशानं अमरावती जिल्ह्यात भातकुली तालुक्यात येणाऱ्या धामीरी गावातील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक उर्दू शाळेत विद्यार्थ्यांसह पालकांसाठी ग्रंथालय (Parents Library) सुरू करण्यात आलं आहे. भारताचे दिवंगत माजी राष्ट्रपती ए.पी. जे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त (Dr. APJ Abdul Kalam Birth Anniversary) आयोजित वाचन प्रेरणा दिवसाच्या पर्वावर या उपक्रमाची अधिकृत सुरुवात झाली. शाळेतील शिक्षकांची ही संकल्पना वास्तवात आलीय. यासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
असा आहे उपक्रम : "हर घर पढ़ने की फिजा, आओ नई खिड़की खोले" या उपक्रमांतर्गत शाळेत ग्रंथालय सुसज्ज करण्यात आलं. या ग्रंथासाठी गावातील अनेकांकडून देणगी स्वरूपात पुस्तकं स्वीकारण्यात आली. जी ग्रंथसंपदा जमा झाली, त्यापैकी मुलांच्या वाचनासाठी आणि पालकांच्या कामाची अशी पुस्तकांची विभागणी करण्यात आली. गावात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांसाठीही पुस्तकांची याठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली. शाळेतील विद्यार्थी ग्रंथालयातील पुस्तकं घरी घेऊन जातात आणि त्यांचे पालकही पुस्तकं वाचतात", अशी माहिती शिक्षिका समीना परवीन दिली.
अशी आहे ग्रंथसंपदा : उर्दू आणि मराठी भाषेत असणारी प्रेरणादायी गोष्टींची पुस्तकं, महाराष्ट्रातील संतांची तसंच मुस्लीम धर्माची शिकवण देणारी पुस्तकं, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अशा थोर व्यक्ती संदर्भातील ग्रंथासाठा या ग्रंथालयात आहे.
विद्यार्थ्यांना लागली वाचनाची गोडी : "माझ्यासह अनेक मुलं, मुली ग्रंथालयातील पुस्तकं घरी नेतात आणि वाचतात. मी नुकताचं सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं पुस्तक घरी नेलं आणि संपूर्ण वाचून काढलं. हे पुस्तक वाचताना वेगळा आनंद वाटला. आणखी इतर थोर व्यक्तींची पुस्तकं मी वाचणार आहे," असं इयत्ता सातवीत शिकणारी अतिफा हिनं सांगितलं.
'हा' आनंदाचा क्षण : "वाचन प्रेरणादिवसाच्या पर्वावर आम्ही विद्यार्थ्यांसह सर्व पालकांसाठी ग्रंथालय खुलं केलं आहे. हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. आमच्या गावातील प्रत्येकानं वचन करावं. जे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत आहेत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत एक रिकाम्या खोलीत व्यवस्था केली आहे. पालकांनी वाचनात आवड दाखवली तर विद्यार्थ्यांमध्येही अभ्यासाची आवड निर्माण होईल," अशी प्रतिक्रिया शाळेचे मुख्याध्यापक आरिफुर्राहमन मो. हनीफ यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
पद्मश्री डॉ.विकास महात्मे यांचे वडील होते शाळेचे विद्यार्थी : माजी राज्यसभा सदस्य पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांचे वडील हरीभाऊ महात्मे हे याच उर्दू शाळेचे विद्यार्थी होते. विशेष म्हणजे आपल्या वडिलांच्या या शाळेच्या नावानं डॉ. विलास महात्मे यांनी चार लाख रुपये देणगी स्वरूपात शाळेच्या नावानं दिली आहे. आठवीपर्यंत या शाळेत शिकल्यावर पुढं गावाबाहेर मुलं शिकायला जावी, यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मिळणाऱ्या रकमेच्या व्याजातून मुलांना आर्थिक मदत दिली जाते. डॉ. विकास महात्मे यांनीच विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी ही संकल्पना मांडल्याची माहिती मुख्याध्यापक आरिफुर्राहमन मो. हनीफ यांनी दिली.
