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जळगावात पावसाची दडी; भर पावसाळ्यात तुषार सिंचनाचा आधार; बळीराजाचे आर्थिक गणित कोलमडले

जळगावच्या नशिराबाद परिसरात पावसाअभावी दुबार पेरणी केलेली पिकेही संकटात आहेत. तर तुषार सिंचनामुळं खर्च वाढला असून शेतकऱ्यांनी कृत्रिम पावसाची मागणी केली आहे.

Double Sowing
नशिराबाद परिसरात दुबार पेरणी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 7:23 PM IST

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जळगाव : जिल्ह्यातील नशिराबाद परिसरात पावसाने पुन्हा एकदा दडी मारल्यानं बळीराजा मोठ्या आर्थिक आणि नैसर्गिक संकटात सापडला आहे. पहिल्या पेरणीनंतर समाधानकारक पाऊस न झाल्यानं अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. मात्र, दुबार पेरणीनंतरही पावसानं साथ न दिल्यानं भर पावसाळ्यातच तुषार सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांना पाणी देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. यंदाच्या हंगामाच्या सुरुवातीला झालेल्या पावसामुळं शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेनं पेरणी केली. त्यानंतर पावसानं अचानक विश्रांती घेतल्यानं उगवलेली पिकं सुकू लागली. त्यामुळं अनेकांनी अतिरिक्त खर्च करून पुन्हा एकदा दुबार पेरणी केली. परंतु त्यानंतरही पावसानं हुलकावणी दिल्यानं आता पिकं वाचवण्यासाठी शेतकरी तुषार सिंचनाचा आधार घेत आहेत.


दुबार पेरणीनंतरही पिकं धोक्यात : कृषी विभागाने पुरेसा आणि सलग पाऊस पडल्यानंतरच पेरणी करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, पावसाच्या आशेवर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. आता दुबार पेरणीनंतरही पिकं धोक्यात आल्यानं शेतकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. भर पावसाळ्यात सिंचनासाठी वीज, डिझेल, मजुरी आणि पाण्याचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्यानं शेतीचं आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडलं आहे. आधीच दुबार पेरणीचा खर्च सहन केलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता पिकं जिवंत ठेवण्याचं मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे.

माहिती देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)


कृत्रिम पावसाचा पर्याय राबवावा : सतत हुलकावणी देणाऱ्या पावसामुळं शेतकरी हतबल झाले असून सरकारनं तातडीनं कृत्रिम पावसाचा पर्याय राबवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसंच पावसाचा खंड कायम राहिल्यास दुबार पेरणी केलेली पिकेही हातची जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

  • नशिराबाद परिसरात पावसाने पुन्हा दडी मारली.
  • पहिली पेरणी वाया गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी केली दुबार पेरणी.
  • दुबार पेरणीनंतरही पाऊस नसल्याने तुषार सिंचनाचा आधार.
  • भर पावसाळ्यात शेतात सुरू सिंचन; वाढला शेतीचा खर्च.
  • कृषी विभागाच्या आवाहनानंतरही पावसाच्या आशेवर झाली पेरणी.
  • वीज, पाणी, डिझेल व मजुरीचा अतिरिक्त आर्थिक भार.
  • कृत्रिम पाऊस पाडण्याची सरकारकडे शेतकऱ्यांची मागणी.
  • पाऊस न आल्यास दुबार पेरणी केलेली पिकेही धोक्यात.

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TAGGED:

दुबार पेरणी
तुषार सिंचन
KHARIF CROPS
DOUBLE SOWING CRISIS
DOUBLE SOWING IN JALGAON

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