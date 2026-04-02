आळंदीत दुहेरी हत्याकांड; 6 वर्षीय चिमुकलीसह ज्येष्ठ महिलेची निर्घृण हत्या
आळंदीत दुहेरी हत्याकांड उघडकीस आलंय. एक 6 वर्षीय चिमुकली आणि 75 वर्षीय ज्येष्ठ महिलेची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे.
Published : April 2, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 8:40 PM IST
पिंपरी - पुणे जिल्ह्यातील आळंदी परिसरात घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडानं संपूर्ण शहर हादरलं असून नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचं वातावरण आहे. सहा वर्षीय चिमुकली धनश्री केदारी आणि 75 वर्षीय ज्येष्ठ महिला संगीता शिंदे यांची अज्ञात व्यक्तीकडून अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आल्यानं ही घटना अधिकच गंभीर ठरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, धनश्रीची आजी संगीता केदारी या जवळील रुग्णालयात हाऊसकीपिंगचं काम करतात. काल रात्री त्यांनी आपली नात धनश्रीला शेजारी राहणाऱ्या संगीता शिंदे यांच्या घरी झोपण्यासाठी सोडलं होतं. त्यानंतर त्या रात्रपाळीवर कामासाठी गेल्या. सर्व काही सुरळीत असल्याचं वाटत असतानाच आज सकाळी त्या नातीला आणण्यासाठी गेल्या असता शिंदे यांच्या घरी कुणीच नव्हतं. त्यानंतर त्या आपल्या घरी आल्या तर, घरात प्रवेश करताच त्यांना अत्यंत भीषण दृश्य पाहायला मिळालं. त्या दोघींचेही मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले होते. हे पाहून त्यांनी आक्रोश केला आणि परिसरातील नागरिक घटनास्थळी जमा झाले.
घटनेची माहिती मिळताच पोलीसही तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गुन्हे शाखा, फॉरेन्सिक पथक आणि डॉग स्कॉड यांच्या मदतीनं तपास सुरू करण्यात आला. प्राथमिक तपासात अज्ञात व्यक्तीने बोथट हत्याराने दोघींवर हल्ला केल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मृतदेहांवरील जखमांवरून हल्ला अत्यंत क्रूर पद्धतीने करण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत असून संशयितांची चौकशी सुरू आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या घटनेमुळं परिसरात दहशतीचं वातावरण असून नागरिकांनी आरोपीला तत्काळ अटक करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भीमा नरके, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणाले, “ही घटना अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे. आम्ही सर्व बाजूंनी तपास करत आहोत. घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. डॉग स्कॉड आणि फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने आरोपीचा मागोवा घेतला जात आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून काही संशयित व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्यात आलं आहे. आरोपीला लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल आणि त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.”
पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचं आणि कोणतीही अफवा पसरवू नये, असं आवाहन केलं आहे. संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवण्याचंही सांगण्यात आलं आहे. या दुहेरी हत्याकांडामुळे आळंदी परिसरात भीतीची छाया पसरली असून सर्वांचं लक्ष आता पोलिसांच्या तपासाकडे लागलं आहे.
