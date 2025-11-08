ETV Bharat / state

"...तर आम्ही शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत असलेले संबंध तोडू", नारायण राणेंचा थेट इशारा

दोन्ही शिवसेनेत युती झाली तर आम्ही एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत असलेले रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील संबंध तोडून टाकू, असा इशारा भाजपा नेते नारायण राणे यांनी दिला आहे.

Published : November 8, 2025 at 7:31 PM IST

सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्रात शिवसेना आणि शिवसेना (उबाठा) या दोन्ही पक्षांमध्ये विस्तव देखील जात नसतानाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून हे दोन्ही पक्ष एकत्र येत असल्यामुळं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अशातच आता दोन्ही शिवसेनेत युती झाली तर आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत असलेले रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील संबंध तोडून टाकू, असा इशारा भाजपा नेते व खासदार नारायण राणे यांनी दिला आहे. तसंच राजन तेली आणि विशाल परब यांचं म्हणणं आपण मानत नाही, असं सांगत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुती होणार असल्याचे संकेत देखील नारायण राणे यांनी यावेळी दिले आहेत.

...तर शिंदे शिवसेनेशी सर्व संबंध तोडून टाकणार : नारायण राणे म्हणाले, "राजन तेली हा काही नेता, पदाधिकारी नाही. कणकवलीच्या प्रतिष्ठित नागरिक, संस्थांना घेऊन तो शहर विकास आघाडी करणार आहे. पण तो स्वतः आधी प्रतिष्ठित नागरीक आहे का? ते पहावं. जर सिंधुदुर्गात दोन्ही शिवसेनेची युती झाली तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील शिंदे शिवसेनेशी आम्ही सर्व संबंध तोडून टाकणार आहोत. राजन तेली आणि विशाल परब या दोघांचं म्हणणं मी अजिबात मानत नाही. कोण तो विशाल? मोठा विचारवंत असल्यासारखं वागतोय. त्यानं भाजपावर कमी टीका केलेली नाही. तो कुठंही भेटू देत, त्याला मी काय ते सांगेन, त्यावेळी तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज भेटेल. त्याला वाचवायला कोणीही येऊ देत," असं म्हणत नारायण राणे यांनी विशाल परब यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला.

एक-दोन दिवसांत निर्णय होईल : "सध्याच्या नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही झालं तरी युती करायचं जवळपास ठरवलं आहे. एक दोन दिवसांत बैठका होतील आणि युतीबाबत निर्णय होईल. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी व नगराध्यक्षपदावर भाजपाचा अध्यक्ष बसावा. तसंच 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा युतीनं घ्याव्यात, असा मला वाटतं. तसंच काही लोकं राणे कुटुंबांबाबत बातम्या पुरवतात. त्या गोष्टींची शहानिशा करा आणि बातम्या द्या, असं माझं म्हणणं आहे. मी असेपर्यंत राणे कुटंबामध्ये वाद होणार नाहीत आणि मी वाद होऊ देणार नाही. इथं आमचा राजकीय स्वार्थासाठी कोणताही वाद नाही. मी गेली 35 वर्षे या जिल्ह्यामध्ये राजकारण केलं. पत्रकारांनीही चांगली साथ दिली. कार्यकर्त्यांनीही चांगली साथ दिली. सगळ्यांची युती व्हावी अशी इच्छा आहे. याबाबत एक-दोन दिवसांत निर्णय होईल," असंही नारायण राणे यांनी सांगितलं.

सिंधुदुर्ग
शिवसेना
नारायण राणे
एकनाथ शिंदे
NARAYAN RANE

