ETV Bharat / state

"...तर आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार घालू", ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंचा सरकारवर निशाणा

निवडणुका झाल्या तर आम्ही या निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असं ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं आहे.

OBC leader Laxman Hake
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. तसंच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 जानेवारीला होणार आहे. दरम्यान, अशा परिस्थितीत निवडणुका झाल्या तर आम्ही या निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असं ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षण कमी झालेलं आम्हाला चालणार नाही : महात्मा जोतिबा फुले यांच्या 135 व्या पुण्यतिथी निमित्तानं ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आज महात्मा फुले वाड्यात त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं. यावेळी लक्ष्मण हाके म्हणाले की, "शासन आणि निवडणूक आयोग हे बेजबाबदारपणे वागत आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. बांठिया समितीनं जी माहिती संकलन केली आहे. त्यांनी आकडेवारी जी दाखवली आहे. त्याला आमचा विरोध असेल. ओबीसी आरक्षण कमी झालेलं आम्हाला चालणार नाही. जर आरक्षण कमी झालं तर ओबीसी समाज निवडणुकीवर बहिष्कार घालतील. एक वर्ष निवडणुका पुढं घ्या, पण आरक्षण कमी होऊ देऊ नका, अशी आमची भूमिका आहे."

इम्पेरिकल डेटा गोळा करा : याचबरोबर, "सर्वोच्च न्यायालयानं जे सांगितलं आहे. त्यावर सरकारनं काम केलं पाहिजे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करा, ट्रिपल टेस्ट घेतली पाहिजे. सरकारला ओबीसी आरक्षण संपवून निवडणुका घ्यायच्या आहेत का?," असा सवाल करत निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र शासन बेजबाबदार वागत असल्याचं लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं. तसंच मुंबईत होणाऱ्या मराठा बिझनेस कॉनक्लेव्हमध्ये मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे सामील होणार आहेत. याबाबत लक्ष्मण हाके यांना विचारलं असता, "मनोज जरांगे हे प्रघल पंडित आहेत. त्यांना उद्योगपती काय? आज त्यांची पाकिस्तानमध्ये खूप गरज आहे. जरांगे हे उद्योगपतींमध्ये जाऊन काय करणार आहेत? त्यांची यूएनओमध्ये नेमणूक करावी," असा टोला यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना लगावला.

हेही वाचा :

  1. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती नाही, ठरलेल्या वेळेतच निवडणुका होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
  2. 'मिर्झा एक्सप्रेस' थांबली! सुप्रसिद्ध कवी, 'जांगडगुत्ता' शब्दाचे जनक डॉ. मिर्झा बेग यांचे अमरावतीत निधन
  3. कुजलेल्या, खराब झालेल्या फोटोंमध्ये नवा जीव ओतणारा 'डिजिटल जादूगार', अमरावतीच्या चित्रकाराचा जर्मनीपर्यंत डंका

TAGGED:

पुणे
लक्ष्मण हाके
महात्मा जोतिबा फुले
निवडणूक
OBC LEADER LAXMAN HAKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.