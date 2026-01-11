ETV Bharat / state

"...तेव्हा बंटी पाटील मरेपर्यंत काँग्रेसमध्ये होता, अशी ओळ लिहिली जाईल", सतेज पाटलांचं भावनिक आवाहन

"विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील दहा ही जागा महायुतीनं जिंकल्या आहेत. आता कोल्हापूर महानगरपालिकेत काँग्रेसला निवडून द्या आणि बॅलन्स साधा," असं आवाहनही सतेज पाटील यांनी केलं.

a line will be written that Bunty Patil remained in the Congress party until his death - Satej Patil
काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारार्थ कोल्हापुरातील रुईकर कॉलनी येथील मैदानावर आमदार सतेज पाटील यांची सभा. (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 11, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आज प्रचाराचा सुपर संडे पाहायला मिळाला. जिल्ह्यातील कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी उमेदवारांची पहाटेपासूनच मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी लगबग सुरू होती. काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारार्थ कोल्हापुरातील रुईकर कॉलनी येथील मैदानावर आमदार सतेज पाटील यांची सभा झाली. यावेळी सतेज पाटील यांनी मतदारांना भावनिक आवाहन केलं. "आज कोण कुठं जातोय कुणालाही समजत नाही. मात्र तीस वर्षांनी जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा बंटी पाटील मरेपर्यंत काँग्रेसमध्ये होता. या चार ओळी माझ्यासाठी लिहिल्या जातील," असं सतेज पाटील म्हणाले. विशेष म्हणजे भाजपा खासदार धनंजय महाडिक यांच्या निवासस्थानापासून हाकेच्या अंतरावर ही सभा झाली.

काँग्रेसला निवडून द्या आणि बॅलन्स साधा : "कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी मी 81 कार्यकर्त्यांना संधी दिलेली आहे. माझ्या मुलाला किंवा घरातल्या सदस्याला उमेदवारी द्या म्हणून कोणत्याही पक्षश्रेष्ठीसोबत चर्चा केलेली नाही. तसंच काही नेत्यांनी आपल्या मुलाचा उमेदवारी अर्ज भरून नंतर तो माघारी घेतला. असं मी काही केलं नाही," असं म्हणत सतेज पाटील यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांना टोला देखील आमदार लगावला. याशिवाय, "विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील दहा ही जागा महायुतीनं जिंकल्या आहेत. आता कोल्हापूर महानगरपालिकेत काँग्रेसला निवडून द्या आणि बॅलन्स साधा," असं आवाहनही यावेळी सतेज पाटील यांनी केलं.

"...तेव्हा बंटी पाटील मरेपर्यंत काँग्रेसमध्ये होता, अशी ओळ लिहिली जाईल", सतेज पाटलांचं भावनिक आवाहन (ETV Bharat Reporter)


'मिसळ कट्टा' कार्यक्रमाचं आयोजन : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (12 जानेवारी) कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. उद्या दुपारी बारा वाजता हॉटेल पॅव्हेलियन इथं आयोजित केलेल्या मिसळ कट्टा या कार्यक्रमाला ते उपस्थित राहणार आहेत. कोल्हापुरातील विविध क्षेत्रातील सुमारे 1 हजार तज्ज्ञ आणि प्रतिष्ठित मान्यवरांना, या कार्यक्रमासाठी भाजपाच्या वतीनं निमंत्रित केलं आहे. मिसळ कट्टा या कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांची प्रकट मुलाखत घेतली जाणार आहे. त्यातून महायुती सरकारची कामगिरी, व्हिजन आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी राज्य शासनाची भूमिका याबद्दल मुख्यमंत्री माहिती देणार आहेत. याशिवाय, कोल्हापूर शहराचे प्रलंबित प्रश्न, केंद्रातील भाजपा सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारनं आजवर कोल्हापूरला दिलेला निधी आणि त्यातून मार्गी लागलेली विकास कामं, तसंच महायुती सरकारचं धोरण आणि लोकहिताच्या योजना याबद्दल मुख्यमंत्री थेट संवाद साधणार आहेत. यासाठी शहरातील 40 ठिकाणी भव्य स्क्रीन, ध्वनी व्यवस्था, नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था करण्यात आली असून, महापालिका निवडणूक प्रचारात मुख्यमंत्र्यांची प्रकट मुलाखत ही होणार आहे.


हेही वाचा :

  1. 'जे काम उबाठानं केलं, त्याचं श्रेय चोरू नका' : संजय राऊतांचा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल
  2. मुंबई, ठाण्यासारखंच नाशिकमध्ये 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांची घरपट्टी माफ करू ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
  3. बाळासाहेबांनी भरवलं नसतं, तर तुमचा राजकीय मृत्यू झाला असता, - उद्धव ठाकरे यांचा भाजपावर हल्लाबोल!

TAGGED:

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूक
काँग्रेस
सतेज पाटील
मिसळ कट्टा
KOLHAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.