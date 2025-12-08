ETV Bharat / state

"... तर हे राज्य सरकारचं मोठं अपयश", शक्ती कायद्यावरून राजकीय वातावरण तापलं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "शक्ती कायद्यातील महत्वाच्या सर्व तरतुदी केंद्र सरकारनं त्यांच्या कायद्यामध्ये केलेल्या आहेत. त्यामुळं नव्यानं शक्ती कायदा लागू करण्याची आवश्यक नाही."

MLA Jyoti Gaikwad,Chief Minister Devendra Fadnavis, MLA Shweta Mahale
आमदार ज्योती गायकवाड, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार श्वेता महाले (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : महाराष्ट्रात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारनं राज्यात शक्ती कायदा आणला होता. महिलांवरील अत्याचारांना जेरबंद करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणला होता. या कायद्याला मंजुरी मिळावी, यासाठी राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, केंद्र सरकारनं शक्ती कायदा राज्य सरकारला परत पाठवलेला आहे. यासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "शक्ती कायद्यातील महत्वाच्या सर्व तरतुदी केंद्र सरकारनं त्यांच्या कायद्यामध्ये केलेल्या आहेत. त्यामुळं नव्यानं शक्ती कायदा लागू करण्याची आवश्यक नाही."

शक्ती कायद्यावरून राजकारण : दरम्यान, या विषयावर काँग्रेसच्या महिला आमदारांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. हे राज्य सरकारचं मोठं अपयश असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांनी दिली आहे. तर भाजपाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी सरकारची पाठराखण केली. दरम्यान, विधिमंडळात मंजूर झालेला शक्ती कायदा केंद्र सरकारच्या मंजुरी अभावी रखडला होता. मात्र, तो कायदा केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला परत पाठवलेला असल्याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली आहे. त्यावरून आता राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे.


महिलांना कुठं आहे सुरक्षित वातावरण : "वैष्णवी हगवणे, डॉ. संपदा मुंडे आणि आता डॉ. गौरीची केस बघा, अशा हजारो केसेस दररोज घडत आहेत. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत तर महाराष्ट्राचा देशात पहिला नंबर लागतो. नक्कीच ही भूषणावह बाब तर नाही. अशातच शक्ती कायदा हा महिलांना सुरक्षितेची हमी देणारा कायदा होता. तो मंजूर व्हायला हवा होता. केंद्र आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं पाठपुरावा करून शक्ती कायदा मंजूर करून घ्यायला पाहिजे होता," असं स्पष्ट मत काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच, "एकीकडे महिला सन्मानच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे महिलांना सुरक्षितता प्रदान करणारा शक्ती कायदा परत पाठवला जात असेल तर हे राज्य सरकारचं मोठं अपयश आहे, " असं ज्योती गायकवाड यांनी सांगितलं.



यासंदर्भात लवकरच बैठक होणार : "शक्ती कायदा तयार करण्याच्या कमिटीमध्ये मी सुद्धा होते. अभ्यासपूर्वक विधेयक विधानसभेत मांडले आणि मंजूर देखील झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे ते विधेयक पाठवण्यात आलं होतं. परंतु केंद्र सरकारनं हे विधेयक परत पाठवलेलं असल्यामुळं आता या संदर्भामध्ये लवकरच बैठक होईल आणि पुढील दिशा ठरवली जाईल," अशी माहिती भाजपाच्या महिला आमदार श्वेता महाले यांनी दिली आहे.



शक्ती कायद्याला केंद्राचा ब्रेक : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या कार्यकाळात शक्ती कायदा तयार करण्यात आला होता. त्यात महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली होती. बलात्कार व अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. हा कायदा विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर झाल्यानंतर केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. 3 वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही केंद्र सरकारनं या कायद्याला मजुरी दिली नव्हती. अखेर हा शक्ती कायदा केंद्र सरकारनं राज्य सरकारकडे परत पाठवला आहे.

हेही वाचा :

  1. विधानसभेसह विधानपरिषदचे कामकाज स्थगित; उद्या सकाळी सुरू होणार कामकाज
  2. मुख्यमंत्र्यांना राज्य गुजरात स्टाईलनं चालवायचं आहे, नाना पटोलेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा
  3. मुंढवा कथित जमीन घोटाळ्यातील संशयित रवींद्र तारु पोलिसांच्या जाळ्यात, उद्या कोर्टात हजर करणार

TAGGED:

नागपूर
शक्ती कायदा
देवेंद्र फडणवीस
ज्योती गायकवाड
NAGPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.