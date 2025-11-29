नारायण राणे यांची काळजी करू नका, प्रवीण दरेकर यांचा दीपक केसरकर यांना सल्ला
काही दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांनी नारायण नेते यांच्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. यावर भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.
Published : November 29, 2025 at 5:41 PM IST
रायगड : शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांनी एक गौप्यस्फोट करत नारायण राणे यांचं महत्त्व भाजपामध्ये कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला होता. या वक्तव्यानं राज्यात राजकारणात विविध चर्चांना उधाण आलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी शिवसेना नेते दीपक केसरकरांना स्पष्ट संदेश दिला. ते म्हणाले, "नारायण राणे यांना बाजूला करण्याचा विषयच नाही. त्यांचा मुलगाही पक्षात सक्रिय आहे. तसंच नारायण राणे स्वतः भाजपाच्या वरिष्ठ पातळीवर काम करत आहेत."
शिवेसेनेत नारायण राणेंवरील अत्याचारांबाबत सगळ्यांना माहिती : "शिवसेनेत असताना नारायण राणे यांच्यावर काय अत्याचार झालेत त्याबद्दल सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यामुळं शिवसेनेनं आता नारायण राणे यांची काळजी करण्याची गरज नाही. त्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभं राहण्याची ताकद भारतीय जनता पक्षाकडं आहे," असं म्हणत भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी दीपक केसरकर यांना टोला लगावला. ते रायगडमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
भाजपा नारायण राणेंच्या पाठीशी : "भारतीय जनता पार्टीत नारायण राणे यांना योग्य मान, स्थान आणि जबाबदाऱ्या मिळत आहेत. त्यामुळं कुणीही त्यांच्या महत्त्वाला कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर भाजपा नक्कीच राणे यांच्या पाठीशी उभा राहील," असं प्रवीण दरेकर म्हणाले.
राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चा : दीपक केसरकर यांच्या वक्तव्यामुळं निर्माण झालेल्या राजकीय खळबळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवीण दरेकर यांनी दिलेली ही प्रतिक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा-शिवसेना युतीमध्येही या मुद्द्यामुळं नवं समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
