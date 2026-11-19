आइस्क्रिमसोबत आलेला चमचा आता फेकू नका, खाऊन टाका! मुंबईच्या उद्योजकाचा अनोखा प्रयोग
मुंबईतील एका उद्योजकाने चक्क खाता येणारा चमचा तयार केला आहे. म्हणजेच पदार्थ खाण्यासाठी वापरलेला चमचा आता कचऱ्यात टाकण्याऐवजी खाऊनही टाकता येणार आहे.
Published : November 19, 2026 at 8:00 PM IST
मुंबई - आइस्क्रिम खाल्ल्यानंतर हातातला प्लास्टिकचा चमचा कचऱ्यात फेकून देण्याची सवय आपल्या सगळ्यांनाच आहे. हॉटेलमधून जेवण मागवलं तरी पार्सलसोबत प्लास्टिकचे चमचे येतात. वापर अवघ्या काही मिनिटांचा; पण त्यानंतर हे चमचे वर्षानुवर्षे कचऱ्याचा भाग बनून राहतात. मुंबईसारख्या शहरात अशा एकदा वापरून फेकून दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंमुळे प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. यावर उपाय म्हणून मुंबईतील एका उद्योजकाने चक्क खाता येणारा चमचा तयार केला आहे. म्हणजेच पदार्थ खाण्यासाठी वापरलेला चमचा आता कचऱ्यात टाकण्याऐवजी खाऊनही टाकता येणार आहे.
मुंबईतील उद्योजक रुपेश संघवी यांनी आपल्या 'इडिबाइट्स' या स्टार्टअपच्या माध्यमातून हा वेगळा प्रयोग केला आहे. ज्वारी, गव्हाचे पीठ आणि कॉर्न फ्लोअर यांसारख्या धान्यांपासून हे चमचे तयार केले जातात. त्यामुळे प्लास्टिकच्या चमच्यांना पर्याय म्हणून खाण्यायोग्य चमचे बाजारात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
चमचा वापरा आणि खाऊन टाका - हॉटेलमधील पार्सल, आईस्क्रीमची दुकाने, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे, कार्यालये आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिकच्या चमच्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अनेकदा एखादा पदार्थ खाण्यासाठी वापरलेला चमचा काही मिनिटांत कचरापेटीत जातो. अशा वस्तूंमुळे प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण वाढते. मात्र, धान्यापासून तयार केलेल्या या चमच्यांचा वापर केल्यानंतर ते खाता येतात. त्यामुळे वापरानंतर त्यांची विल्हेवाट लावण्याची गरज राहत नाही. विशेष म्हणजे, चमचा हातात घेतल्यावर सहज तुटू नये आणि पदार्थ खातानाही अडचण येऊ नये, याची काळजी घेऊन त्याची रचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती रुपेश के. संघवी यांनी दिली.
88 प्रयोगांनंतर मिळाले यश - खाता येणारा चमचा तयार करणं वाटतं तितकं सोपं नव्हतं. चमच्याला योग्य आकार मिळावा, तो मजबूत असावा, पदार्थ खाताना वाकू किंवा तुटू नये आणि त्याची चवही खाण्यायोग्य असावी, यासाठी अनेक प्रयोग करण्यात आले, असं रुपेश संघवी यांनी सांगितलं. सुरुवातीचे तब्बल 88 प्रयोग अयशस्वी ठरले. त्यानंतर अपेक्षित उत्पादन तयार करण्यात यश मिळाले. विशेष म्हणजे, एव्हिएशन क्षेत्रात 17 वर्षे काम केल्यानंतर रुपेश सांघवी यांनी वेगळ्या संकल्पनेवर आधारित हा व्यवसाय सुरू केला.
मुंबईत रोज 204 मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा - मुंबईत दररोज सुमारे 6,300 मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यापैकी 3.24 टक्के कचरा प्लास्टिकचा असल्याने दररोज अंदाजे 204 मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा जमा होतो. यात हॉटेल, आईस्क्रीमची दुकाने आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमधून फेकून दिल्या जाणाऱ्या चमच्यांचाही समावेश आहे. हा कचरा योग्य पद्धतीने गोळा आणि व्यवस्थापित न झाल्यास नाले, जलस्रोत आणि समुद्रापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी दैनंदिन जीवनातील छोट्या छोट्या गोष्टींनाही पर्याय शोधण्याची गरज आहे असं जाणवल्याचं रुपेश संघवी सांगतात.
प्लास्टिकमुक्त खाण्याच्या सवयीकडे एक पाऊल - प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी केवळ मोठे बदल करण्याची गरज नाही, तर रोजच्या जीवनातील छोट्या गोष्टींपासूनही सुरुवात करता येते. हॉटेलमधील पार्सल, आईस्क्रीम पार्लर, फूड फेस्टिव्हल, लग्नसमारंभ, शाळा-महाविद्यालयांचे कार्यक्रम अशा अनेक ठिकाणी या खाण्यायोग्य चमच्यांचा वापर करता येऊ शकतो. पदार्थ खाल्ल्यानंतर चमचा खाता येत असल्याने कचरा निर्माण होण्याची शक्यताही कमी होते. पर्यावरणपूरक उत्पादनांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असताना अशा नावीन्यपूर्ण कल्पनांना मोठी संधी आहे. भविष्यात खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी हा पर्याय स्वीकारल्यास प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागू शकतो, अशी अपेक्षा रुपेश संघवी यांनी व्यक्त केली.
प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या केवळ महापालिकेच्या स्वच्छता मोहिमांनी सुटणार नाही. नागरिकांनीही रोजच्या वापरातील अनावश्यक प्लास्टिक टाळण्याची सवय लावायला हवी. खाण्यायोग्य चमच्यासारखे पर्याय बाजारात आले, तरी ते परवडणाऱ्या किमतीत आणि सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. आइसक्रीम संपल्यानंतर चमचा कचरापेटीत टाकण्याऐवजी खाण्याची कल्पना सध्या वेगळी वाटत असली, तरी प्लास्टिकला पर्याय शोधण्याच्या दिशेने हा नक्कीच लक्षवेधी प्रयोग आहे.