ETV Bharat / state

'अमित शाहांनी मला हिंदुत्व शिकवू नये, यांचं वंदे मातरम म्हणजे वन डे मातरम'; उद्धव ठाकरेंचा खोचक टोला

उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. आज हिवाळी अधिवेशनात उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली.

Uddhav Thackeray Slams Amit Shah
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनच्या कामकाजात उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे पहिल्यांदा सहभागी झाले. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सरकारवर आरोपांची सरबत्ती केली. ते म्हणाले की, "विधिमंडळ अधिवेशन विदर्भ आणि महाराष्ट्रासाठी घेतलं जाते. विदर्भाला काय दिलं याचा विचार व्हावा. अतिवृष्टीनं शेतकरी कोलमडून गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पॅकेज जाहीर केलंय, ते पॅकेज देखील वाहून गेलं की काय अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली," असा आरोप त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर हल्लाबोल केला. "अमित शाहांनी मला हिंदूत्व शिकवू नये," असं त्यांनी ठणकावलं. "याचं वंदे मातरम् म्हणजे वन डे मातरम् आहे," असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

या पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर, भास्कर जाधव, सुनील प्रभू, मिलिंद नार्वेकर, अनिल परब, आदी उपस्थित होते.

Uddhav Thackeray Slams Amit Shah
उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)

शेतकऱ्यांची थट्टा सुरू : "राज्यावर एकूण नऊ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारचं बिंग फोडलं. मग घाईघाईनं एक प्रस्ताव केंद्राच्या कृषी मंत्रालयात गेला. राज्यात मदतीसाठी खरोखरच प्रस्ताव गेला असल, तर तो पटलावर ठेवला गेला पाहिजे," अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. "डबल इंजिनचं सरकार खरंच मदत पाठवणार आहे, की पुन्हा चालढकल करणार आहे. आधीच यांनी मदतीच्या नावावर शेतकऱ्यांची थट्टा केली. पीक विम्याच्या नावावर कुठं 5 तर कुठं 6 रुपये मिळाले," असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला.

उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक : गेल्या वर्षी पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते पदासाठी प्रस्ताव दिला आहे. अद्याप उत्तर दिलेलx नाही. उपमुख्यमंत्री हे पद असंवैधनिक आहे. असंवैधानिक पद निर्माण करू शकतात, तर विरोधी पक्षनेता देऊ शकत नाही, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. उपमुख्यमंत्री पद रद्द केलं पाहिजे, बिन महत्वाचे मंत्री असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

पांघरून मंत्रालय सुरू करायला पाहिजे : सरकार प्रचारात व्यस्त आहे. बॅग-बॅग भरून आनंदाचा शिधा वाटला जात आहे. अधिवेशन संपताच पुन्हा आचारसंहिता लागू होईल. अश्यात निवडणूक कधी बघितली नाही. रोजच्या रोजच मंत्र्यांचे भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येऊ लागलेले आहेत. मुख्यमंत्री त्यावर पांघरून घालत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पंधरुण मंत्रालय सुरू करायला पाहिजे. काय होतास तू काय झालास तू अशी मुख्यमंत्र्यांची अवस्था झाली असल्याचा हल्लाबोल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

अमित शाहांनी मला हिंदुत्व शिकवू नये : "अमित शाह फार मोठे हिंदुत्ववादी आहेत. अमित शाह भाजपा आणि संघानं मला हिंदुत्व शिकवू नये. वंदे मातरम् म्हणजे भाजपासाठी वन डे मातरम् आहे. माझी माता किती दुखात आहे, याचा विचार करत नाहीत. तुमच्या मंत्रिमंडळात गो मांस खाणारे मंत्री आहेत, किरण रिजिजू म्हणतात मी गो मांस खातो आणि अमित शाह त्यांच्या सोबत जेवतात, हेच का त्यांचं हिंदुत्व," असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. "गेल्या काही दिवसापूर्वी संघाच्या कार्यालयासाठी हिंदू मंदिर पाडलं, ते चालते का असा प्रश्न त्यांनी विचारला. "पालघर हत्याकांड घडलं त्यावेळी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असं वातावरण निर्माण केलं होतं. अतिरेकी हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानसोबत अमित शाह यांचा मुलगा क्रिकेट खेळतो, तेव्हा कुठं जाते हिंदुत्व," असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

लाडक्या बहिणीचे पैसे कधी वाढवणार : "लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख मी करणारच, 1500 रुपये वरून 2100 रुपये कधी करणार मी विचारणारच. जर त्यांनी पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना घरी बसावं लागेल," असा टोला त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लागावला. हे स्वतःच आरोप करतात आणि स्वतःच क्लीन चिट देतात, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. आरेतील झाडं कापल्यामुळेच प्रदूषण वाढलंय, आरे कारशेडवरून उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर निशाणा
  2. उपमुख्यमंत्रीपदी दोन मंत्री तर विरोधी पक्षनेते पदं रिकामी, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल, दोन्ही उपमुख्यमंत्री संवैधानिकच सरोदेंचा दावा
  3. 'सरकारमध्ये एकमेकांच्या नसा आवळत आहेत, चांगला शिक्षक मिळाला असता तर लाचारीची वेळ आली नसती'; उद्धव ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंना टोला

TAGGED:

NAGPUR WINTER SESSION 2025
DEVENDRA FADNAVIS IN NAGPUR
उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
UDDHAV THACKERAY SLAMS AMIT SHAH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.