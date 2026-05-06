नाकारू नका स्वीकारा! 'विशेष' मुलांसाठी "प्रयास"ची भावनिक हाक

प्रयास ही शाळा विशेष मुलांच्यासाठी काम करते. अशा मुलांना वेळेवर या शाळेत घालण्याची किती गरज आहे, याबाबत शशांक लावरे यांचा विशेष वृत्तांत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 6, 2026 at 2:48 PM IST

अमरावती - मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन कलाकार त्यातून सुंदर मूर्ती घडवतो. ही माती अगदी गाळीव आणि मऊ मुलायम असते. त्यामुळे कलाकाराचं काम सोप्पं होऊन जातं मात्र मातीच खराब असेल तर... अगदी तद्वतच विशेष मुलांना घडवताना विशेषत्वानं प्रयत्न करावे लागतात. त्यांच्याचसाठी असलेल्या शाळांमधून असे प्रयत्न केले जातात. पालकांनी अशा शाळांच्याकडे सकारात्मक नजरेने पाहण्याची आज गरज आहे.

आई-वडिलांच्या डोळ्यात प्रत्येक मूल सामान्य आणि परिपूर्ण असतं. पण काहीवेळा निसर्ग त्या वाटेला थोडं वेगळं वळण देतो. त्या वळणावर उभे राहत एक विशेष बालपण अशा मुलांना वेळेवर साथ, समाज आणि योग्य शिक्षण मिळालं तर त्यांचा आयुष्य उजळू शकतं. याच भावनिक जाणीवेतून अमरावती शहरातील प्रयास विशेष शाळा समाजाला साद घालत आहे. प्रयास शाळेचे प्रयत्न आणि विशेष मुलांचं संगोपन तसंच शिक्षणासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.


स्वीकार हीच पहिली पायरी - शहरातील जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांमध्ये पटसंख्या वाढवण्यासाठी मोहीम सुरू असताना प्रयास शाळा मात्र तीन वर्षापर्यंतच्या विशेष मुलांचा शोध घेत आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांमधील वेगळेपण स्वीकारायला तयार नसतात. माझं मुलंही इतरांसारखा आहे या भावनेतून ते त्यांना सामान्य शाळेत टाकतात. पण काळ जसजसा पुढे सरकतो तसं हेच मूल वर्गात मागे पडतं. मित्रांपासून दूर जातं आणि नकळत त्याच्या मनात न्यूनगंड घर करू लागतो. शेवटी उशिरा का होईना विशेष शिक्षणाकडे वळावं लागतं पण तोपर्यंत मौल्यवान वेळ निघून गेलेला असतो. त्यामुळे आपल्या या विशेष मुलांमध्ये अपेक्षित प्रगती व्हायला हवी असं वाटत असेल तर सर्वात आधी या मुलांचा स्वीकार करणं हेच पालकांचं महत्त्वाचं काम आहे, असं प्रयास विशेष शाळेच्या मुख्याध्यापक अर्चना ठवळे "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाल्या.


लवकर ओळख लवकर प्रगती - पालकांनी आपल्या मुलांच्या विकासातील बदलांकडे डोळसपणे पाहायला हवं. उशिरा बोलणं चालणं किंवा समजण्यात अडथळे दिसले तर लगेच त्यांना मदत द्यावी योग्यवेळी हस्तक्षेप झाला तर हीच मुलं आश्चर्यकारक प्रगती करून दाखवतात, असं देखील अर्चना ठवळे म्हणाल्या. लहान वयात मुलं सर्वाधिक शिकतात त्या काळात दिलेलं योग्य मार्गदर्शन त्यांच्या आयुष्याचा पाया मजबूत करतं असं देखील अर्चना ठवळे यांनी सांगितलं.

विशेष मुलांना हवं जिव्हाळ्याचं आधारस्थान - गत 28 वर्षांपासून अमरावतीत प्रयास स्पेशल स्टुडन्ट एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून प्रयास शाळा ही विशेष मुलांसाठी कार्य करत आहे. आमच्या शाळेत केवळ शिक्षण नाही तर प्रत्येक मुलाच्या क्षमतेला ओळखून त्याला घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो, असं शाळेतील विशेष शिक्षक ज्ञानेश्वर आमले यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

'प्रयास' शाळेतील सुविधा -

  • ऑक्युपेशनल थेरपी
  • मानसशास्त्रीय समुपदेशन
  • सुरक्षित आणि आनंददायी खेळाचे मैदान
  • सांस्कृतिक उपक्रमासाठी प्रशस्त सभागृह
  • दिशा अभ्यासक्रमावर आधारित प्रशिक्षण
  • प्रत्येक वर्गात फक्त आठ विद्यार्थी
  • प्रत्येक मुलाकडे वैयक्तिक लक्ष
  • मूल वेगळे नव्हे तर विशेष म्हणून पाहिलं जातं.


पालकांची मनस्थिती संघर्ष आणि वास्तव - सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे पालकांचा स्वीकार. समाजातील गैरसमज, अंधश्रद्धा आणि माझं मूल नॉर्मलच आहे ही भावना यामुळं अनेकदा योग्य निर्णय उशिरा घेतला जातो असं विशेष शिक्षक ज्ञानेश्वर आमले म्हणाले. अनेक पालक विविध उपचारांमागे भटकतात. डॉक्टर देखील त्यांना चुकीचे सल्ले देतात. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आवश्यक असलेल्या विशेष शिक्षणाकडं दुर्लक्ष केलं जातं. या सगळ्यात सर्वाधिक नुकसान निरागस मुलाचं होतं असं देखील ज्ञानेश्वर आमले यांनी सांगितलं.



शिघ्र हस्तक्षेप आयुष्य बदलणारा टप्पा - प्रयास शाळेमध्ये तीन वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी शिघ्रहस्तक्षेप सुविधा आहे. बसणं चालणं बोलणं ह्या विकासाच्या टप्प्यांमध्ये विलंब झाला तर त्वरित प्रशिक्षण आणि थेरपी दिल्यास त्या मुलांच्या आयुष्यात मोठा फरक पडू शकतो. हा टप्पा जितका लवकर तितकी प्रगती अधिक वेगाने होते हीच आम्हा सर्व शिक्षकांची भूमिका आहे असं ज्ञानेश्वर आमले म्हणाले.


समाज जागृती महत्त्वाची - प्रयास संस्थेचा उद्देश केवळ शिक्षण देणं नाही तर समाजातील दिव्यांगांविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी ही संस्था काम करते. पालकांना मार्गदर्शन समुपदेशन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरताही विशेष भर दिला जातो, असं ज्ञानेश्वर आमले यांनी सांगितलं.


मुलांना साथ देण्याची गरज - प्रत्येक मूल हे खास असतं फक्त त्याच्या खास मनाला योग्यवेळी योग्य दिशा देण्याची गरज असते. पालकांनी जर आपल्या मुलांना समजून घेतलं त्यांना स्वीकारलं आणि योग्यवेळी मदतीचा हात दिला तरी हीच मुलं आत्मविश्वासानं जगासमोर उभी राहू शकतात. अनेकदा पालक या विशेष मुलांना सामान्य शाळेत टाकतात. चार-पाच वर्ष अशा शाळांमध्ये असणाऱ्या या मुलांमध्ये इतर सामान्य मुलांना पाहून न्यूनगंड निर्माण होतो. त्यानंतर त्या शाळा देखील, आम्ही या मुलांना आता शाळेत ठेवू शकत नाही असं देखील सांगतात. यानंतर पालक आमच्यासारख्या शाळांमध्ये मुलांना घेऊन येतात. खरंतर आपल्या विशेष मुलांना समजून घेऊन वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून त्यांना 'प्रयास' सारख्या विशेष शाळेत टाकलं तर त्यांच्यात काहीसा सकारात्मक फरक जाणवू शकतो यामुळं पालकांनी आपल्या पाल्यांना योग्य साथ द्यावी समजून घ्यावं असं आवाहन देखील अर्चना ठवळे यांनी केलं.

समाजाचा घटक म्हणून स्वीकारण्याची गरज - एखादा मुलगा गतीमंद आहे हे त्याच्या अभ्यासावरून ठरवलं जातं. त्याला वाचता येत नाही बोलता येत नाही याचा अर्थ तो गतिमंद आहे असा अर्थ काढला जातो. अशी विशेष मुलं आपल्या पालकांना सर्वसामान्य मुलांसारखीच वाटतात. त्यांना समाजाचा घटक म्हणून स्वीकारायला हवं. मात्र तसं होताना दिसत नाही. असं क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट डॉ. पंकज वसाडकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, या विशेष मुलांसाठी ज्या शाळा आहेत त्या शाळांमध्ये त्यांना केवळ 16 वर्षापर्यंत प्रवेश असतो. अनेक पालक वयाच्या आठ ते दहा वर्षापर्यंत त्यांना सर्वसामान्य शाळेत टाकतात. त्यानंतर त्यांना विशेष शाळेत टाकलं तर केवळ सहा वर्ष त्यांच्या हाती असतात. आज अशा शाळांची परिस्थिती जर पाहिली तर व्यवस्थित नाही. शासनानं अनुदान बंद केल्यामुळे सर्वसामान्य शाळांचीच परिस्थिती डामाडोल आहे त्यात अशा विशेष शाळांची अवस्था तर अतिशय वाईट. अशा शाळांची परिस्थिती पाहून अनेक पालक त्या शाळेत आपल्या पाल्याला टाकण्याचं धाडस करत नाहीत. या विशेष मुलांचं वयाच्या 16 वर्षानंतर नेमकं काय होईल याची कुठलीही व्यवस्था नाही. अशा मुलांना समाजाने स्वीकारणं महत्त्वाचं आहे. यासह हा प्रश्न सध्य स्थितीत गंभीर आहे त्या संदर्भात विविध पर्याय आणि उपायांची गरज आहे.

