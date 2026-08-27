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गोवा मुक्तिसंग्रामातील एकाचेही नाव वगळू नका; केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आवाहन

महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमेवर असलेल्या पत्रादेवी येथील मुक्तिसंग्रामातील हुतात्मा स्मृती स्मारकाचं उद्घाटन देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते बुधवारी सायंकाळी उशिरा झालं.

Don't leave out even a single name from the Goa liberation struggle: Rajnath Singh
गोवा मुक्तिसंग्रामातील एकाचेही नाव वगळू नका- राजनाथ सिंह (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 11:41 AM IST

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Updated : August 27, 2026 at 12:33 PM IST

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पणजी : गोव्याच्या मुक्तिसंग्रामात आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या प्रत्येक ज्ञात आणि अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकाचा इतिहासात योग्य सन्मान झाला पाहिजे. गोव्याच्या मुक्तीसाठी बलिदान देणाऱ्या एकाही हुतात्म्याचे नाव इतिहासातून वगळले जाऊ नये, यासाठी सरकारने सखोल संशोधन करून सर्व हुतात्म्यांची नावे निश्चित करावीत आणि ती दगडावर कोरून त्यांचे कायमस्वरूपी स्मरण जपावे, असं आवाहन केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलं. तसेच गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनाही स्पष्ट निर्देश दिले असून, याबाबत आपण स्वत: काळजी घ्या, बलिदान व्यर्थ होऊ नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त करतो. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमेवर असलेल्या पत्रादेवी येथील मुक्तिसंग्रामातील हुतात्मा स्मृती स्मारकाचं उद्घाटन देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते बुधवारी सायंकाळी उशिरा झालं.

राजनाथ सिंह यांच्याकडून, उभारण्यात आलेल्या स्मारकाचं तोंडभर कौतुक : यावेळी मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री दिगंबर कामत, राज्यसभा खासदार सदानंद तानवडे, मंत्री रोहन खवटे, नीलकंठ हळर्णकर, आमदार प्रवीण आर्लेकर, डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये, जीत आरोलकर आदी उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उभारण्यात आलेल्या स्मारकाचं तोंडभर कौतुक केलं आणि असं स्मारक हुतात्म्यांचं खरं स्मरण असतं आणि ते नेहमीच स्मरणात राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच गोव्याच्या मुक्तीसाठी अनेकांनी बलिदान दिलं, पण आता बलिदान देणाऱ्या एकाही हुतात्म्याचं नाव इतिहासातून वगळलं जाऊ नये, यासाठी सरकारने सखोल संशोधन करून सर्व हुतात्म्यांची नावे निश्चित करावीत आणि ती दगडावर कोरून त्यांचे कायमस्वरूपी ठेवावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच राजनाथ सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिले.

Don't leave out even a single name from the Goa liberation struggle: Rajnath Singh
गोवा पत्रादेवी येथील मुक्तिसंग्रामातील स्मारक समितीचे लोकार्पण (Source- ETV Bharat)

गोवा उशिरा स्वतंत्र झाला होता : भारतीय असल्याचा संदेश देण्यात आल्याचे सिंह यांच्याकडून तसेच सर्व देश स्वतंत्र झाला, पण गोवा उशिरा स्वतंत्र झाला होता. गोव्याला स्वतंत्र केले पाहिजे म्हणून प्रत्येक जण पुढे आला, त्यामागे एकच संदेश होता तो म्हणजे आम्ही सारे एक आहोत आणि त्यापेक्षा भारतीय असल्याचा संदेश देण्यात आल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केलं. तर संरक्षणमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्याच्या मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास केवळ 1946 पासून सुरू झालेला नसल्याचं स्पष्ट केलं.

Don't leave out even a single name from the Goa liberation struggle: Rajnath Singh
गोवा पत्रादेवी येथील मुक्तिसंग्रामातील स्मारक समितीचे लोकार्पण (Source- ETV Bharat)

सरकार पूर्ण ताकदीने संशोधन मोहीम राबवणार : पोर्तुगीज राजवटीविरोधातील गोमंतकीयांचा संघर्ष त्यापूर्वी अनेक दशके सुरू होता, असं सांगत त्यांनी कुंकळ्ळीच्या ऐतिहासिक उठावाचा विशेष उल्लेख केला. हा उठाव म्हणजे गोमंतकीयांच्या प्रतिकाराच्या सुरुवातीचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण अध्याय असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. गोव्याच्या मुक्तिसंग्रामाचा व्यापक इतिहास समोर आणण्यासाठी संशोधन, दस्तऐवजीकरण आणि सर्व हुतात्म्यांच्या योगदानाची नोंद करणे आवश्यक असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झालं आहे. गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या प्रत्येक वीराचे योगदान पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने संशोधन मोहीम राबवणार आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Inauguration of the Memorial Committee of the Liberation War in Patradevi Goa
गोवा पत्रादेवी येथील मुक्तिसंग्रामातील स्मारक समितीचे लोकार्पण (Source- ETV Bharat)

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Last Updated : August 27, 2026 at 12:33 PM IST

TAGGED:

GOA LIBERATION STRUGGLE
GOA LIBERATION WAR
गोवा मुक्तिसंग्राम
UNION MINISTER RAJNATH SINGH

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