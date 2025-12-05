ETV Bharat / state

राज्यभरात बेमुदत शाळा बंद; शासन निर्णयात बदल करा अन्यथा..., शिक्षक संघटनांचा इशारा

15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयामुळे शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त घोषित होतील आणि शेकडो शाळा ‘शून्य शिक्षकी’ बनतील, असंही अनिल बोरनारे यांनी सांगितलंय.

बेमुदत शाळा बंद आंदोलनाची वेळ आणू नका (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
मुंबई/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आगामी काळात "बेमुदत शाळा बंद" आंदोलन सुरू केले जाणार आहे, असा इशारा मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने आज दिलाय. मुंबई शिक्षण निरीक्षक कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने एकत्र जमलेल्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेलाय. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयात बदल न केल्यास तसेच टीईटीसंदर्भात शासनाने तातडीचा निर्णय न घेतल्यास कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. संघटनेच्या नेतृत्वात बृहन्मुंबई माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे, उपाध्यक्ष जयसिंग कदम, कोषाध्यक्ष मीनल सरकाळे, गणेश कांबळे, पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष रियाज खान आणि सहसचिव आशिष वशी यांसह मुंबईतील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक उपस्थित होते.

शिक्षकांच्या मागण्या :

1. सर्व शिक्षकांसाठी सरसकट TET उत्तीर्ण होण्याची अट रद्द करणे
2. 15 मार्च 2024 चा अन्यायकारक शासन निर्णय तत्काळ रद्द करणे
3. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे
4. शिक्षकांना 10-20-30 वर्षांच्या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे
5. शिक्षणसेवक पद रद्द करून सुरुवातीपासून कायमस्वरूपी नेमणूक करणे

तीन हजार शाळांमधील जवळपास 19 हजार शिक्षकांचा सहभाग : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तीन हजार शाळांमधील जवळपास 19 हजार शिक्षकांनी सहभाग नोंदवला आहे. सरकारने एक दिवसाचे वेतन कपातीचा इशारा दिला असला तरी संप कायम ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान जिल्हापरिषद शाळेतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता शाळा सुरू ठेवल्या असून, दोन शिक्षक शेवटी रुजू झाले आहेत. सरकारने कायदा करताना लावलेले नियम बदलले असून त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याने हा संप पुकारल्याची माहिती शिक्षक संघटनांनी दिली.


शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं शुक्रवारी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन : विशेष म्हणजे टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनात सहभाग घेतला. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2,882 शाळा पूर्णपणे बंद राहिल्या. ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 1,970 प्राथमिक, 856 माध्यमिक आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या 56 शाळांचा समावेश आहे. सकाळी 11 वाजता दसरा चौकातून निघालेला हजारो शिक्षकांचा मोर्चा व्हीनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीज रोड मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या ठिकाणी रस्त्यावरच काही काळ सर्वांनी ठिय्या धरला. तर निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिक्षकांचे शिष्टमंडळ जातेवेळी पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये वाद आणि धक्काबुक्कीचा प्रकार पाहायला मिळाला.

बेमुदत शाळा बंद आंदोलनाची वेळ आणू नका : मुंबईतील आंदोलनात भाषण करताना अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयामुळे शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त घोषित होतील आणि शेकडो शाळा ‘शून्य शिक्षकी’ बनतील. विद्यार्थ्यांना शिकविणार कोण? हजारो विद्यार्थी शिक्षकाविना राहतील. परिणामी विद्यार्थ्यांची गळती मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवण्यासाठी जुन्या संचमान्यतेनुसार शिक्षकसंख्या देणे आवश्यक आहे,” असे बोरनारे म्हणाले. जर शासनाने योग्य तातडीचे पावले उचलली नाहीत तर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आम्ही बेमुदत शाळा बंद करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, असे बोरनारे यांनी सांगितले. या आंदोलनामुळे शिक्षण विभागावर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव निर्माण झाला असून, पुढील काही दिवसांत शिक्षक आणि शासन यांच्यातील चर्चेची दिशा राज्यभरातील शाळांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम करू शकते.

