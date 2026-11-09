कोल्हापुरी पायतान, गाई म्हशींसह दूध उत्पादक फुंकणार हुंकार, कोल्हापुरात राज्यभरातून कार्यकर्ते दाखल
'कोल्हापुरी बाणा पायताण हाणा', शेतकरी दूध उत्पादक जगवा, लक्षात ठेवलंय 2029 अशा अस्सल कोल्हापुरी भाषेत आव्हान देणारी टॅगलाईन या मोर्चाचं आकर्षण ठरत आहेत.
Published : November 9, 2026 at 11:42 AM IST
कोल्हापूर- कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक नाडी असलेल्या गोकुळमध्ये शासन नियुक्त सदस्य नेमून त्यांना मताचा अधिकार बहाल करणारा अध्यादेश रद्द करावा या मागणीसाठी कोल्हापुरात आज संघर्ष मोर्चाचं आयोजन करण्यात आला आहे. या मोर्चाला राज्यभरातून पदाधिकारी कार्यकर्ते दाखल झाले असून कोल्हापूरची शान असलेलं पायतान, गाई-म्हशींना घेऊन दूध उत्पादक या मोर्चात सहभागी झाले आहेत, 'कोल्हापुरी बाणा पायताण हाणा', शेतकरी दूध उत्पादक जगवा, लक्षात ठेवलंय 2029 अशा अस्सल कोल्हापुरी भाषेत आव्हान देणारी टॅगलाईन या मोर्चाचं आकर्षण ठरत आहेत.
दूध उत्पादकांकडून तीव्र विरोध दर्शवत या विरोधात संघर्ष मोर्चाचं आज आयोजन : नुकत्याच झालेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतीश पाटील यांच्या नेतृत्वातील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकत बहुमत मिळवलं. मात्र कोरमचं कारण देत संचालक अध्यक्ष निवड सभेला गैरहजर राहिली, त्यामुळे समविचारी आघाडीचा अध्यक्ष होऊ शकला नाही, यानंतर पोटनिमाचा आधार घेत राज्य सरकारने गोकुळमध्ये पाच नामनिर्देशित सदस्य करण्याचा घेतला आणि या निर्णयाला जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांनी तीव्र विरोध दर्शवत या विरोधात संघर्ष मोर्चाचं आज आयोजन केलं आहे. त्या मोर्चाला राज्यभरातून कार्यकर्ते उपस्थित राहिले आहेत, तर हा अध्यादेश रद्द करून समविचारी आघाडीचा अध्यक्ष होण्यासाठी हा लढा असून, या लढ्यात कोल्हापूरकर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. कोल्हापुरातील दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावर निघणाऱ्या या मोर्चासाठी कोल्हापूर पोलीस दलाच्या वतीने तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय.
आकर्षक टॅगलाईनने वेधलं लक्ष : आमदार सतेज पाटील यांचा मोर्चा म्हणजे कोल्हापूर ठरलेले समीकरण आहे. दसरा चौकातून निघणाऱ्या संघर्ष मोर्चासाठी ही कोल्हापुरी भाषेतील टॅगलाईन लक्षवेधी ठरलीय, या कोल्हापुरी बाणा, पायतान हाणा, लक्षात ठेवलंय 2029, रडीचा डाव अंगलट येणार, अशा आशयाचे बॅनर झळकले. तर मोर्चात सहभागी झालेल्या गाई-म्हशींच्या अंगावर शेतकरी दूध उत्पादक जगला पाहिजे, गोकुळवर समविचारीचा अध्यक्ष आला पाहिजे, अशा आशयाचा मजकूर लिहिलेला आहे. मोर्चाची सुरुवात होणाऱ्या दसरा चौकात प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. अध्यादेशाविरोधात शेतकरी दूध उत्पादक आक्रमक झाले आहेत.
कोल्हापूर पोलिसांचा तगडा पोलीस बंदोबस्त : दसरा चौकातून सुरू होणाऱ्या या मोर्चाला कोल्हापूर पोलीस दलाच्या वतीने तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांचा मार्गदर्शनाखाली अप्पर पोलीस अधीक्षक, शहर पोलीस उपाधीक्षक, पोलीस निरीक्षक आणि राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या असा सुमारे दीड हजार पोलिसांचा बंदोबस्त या मोर्चासाठी ठेवण्यात आला आहे. तर दसरा चौक जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गाकडे येणारी वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीचे नेते राहणार उपस्थित : अध्यादेश विरोधात निघणाऱ्या या मोर्चासाठी कोल्हापुरात काँग्रेस खासदार शाहू महाराज, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम यांच्यासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत तर राज्यभरातूनही कार्यकर्ते दाखल झाले आहेत.
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